Катар не добился прогресса в области прав трудящихся после ЧМ-2022 – об этом заявила Amnesty International. Сотни рабочих не получили компенсаций, хотя прошел почти год

Правозащитники отметили отсутствие прогресса в Катаре после завершения ЧМ-2022.

Организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится о том, что прогресс в области улучшения прав трудящихся сильно застопорился после окончания турнира.

«Некоторый ограниченный прогресс в нескольких областях был омрачен отсутствием действий по борьбе с широким спектром продолжающихся злоупотреблений. Реформы, запоздало введенные и слабо воплощаемые в жизнь правительством Катара, а также введение ФИФА политики в области прав человека в 2017 году не смогли предотвратить широкомасштабные нарушения, имевшие место в преддверии турнира и во время его проведения, и нарушения все еще продолжаются», – говорится в пресс-релизе.

Так, сотни охранников-мигрантов, размещенных на объектах, связанных с турниром, и нанятых по краткосрочным контрактам, подвергались трудовой эксплуатации во время чемпионата мира. Их заставляли платить незаконные сборы за наем, вводили в заблуждение относительно их работы и заставляли работать сверхурочно без выходных. Почти год спустя они все еще не получили компенсаций.

33-летний Маркус из Ганы рассказал, что заплатил более 300 фунтов за то, чтобы трудоустроиться на объекты .

“Мне пришлось взять кредит, чтобы оплатить расходы на поездку на работу в Катаре во время чемпионата мира. Я все еще выплачиваю его. Тех денег, которые я заработал, было недостаточно», – сказал мужчина.

Ранее ФИФА объявила, что примет необходимые меры для того, чтобы поспособствовать выплате компенсаций рабочим-мигрантам, в отношении которых совершались нарушения. Amnesty International отмечает, что обещанный доклад, работа над которым должна была начаться в марте, до сих пор не был опубликован.

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