Катар не добился прогресса в области прав трудящихся после ЧМ-2022 – об этом заявила Amnesty International. Сотни рабочих не получили компенсаций, хотя прошел почти год

Теги ФИФА ЧМ-2022 Политика Amnesty International Футбол

Правозащитники отметили отсутствие прогресса в Катаре после завершения ЧМ-2022.

Организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится о том, что прогресс в области улучшения прав трудящихся сильно застопорился после окончания турнира.

«Некоторый ограниченный прогресс в нескольких областях был омрачен отсутствием действий по борьбе с широким спектром продолжающихся злоупотреблений. Реформы, запоздало введенные и слабо воплощаемые в жизнь правительством Катара, а также введение ФИФА политики в области прав человека в 2017 году не смогли предотвратить широкомасштабные нарушения, имевшие место в преддверии турнира и во время его проведения, и нарушения все еще продолжаются», – говорится в пресс-релизе.

Так, сотни охранников-мигрантов, размещенных на объектах, связанных с турниром, и нанятых по краткосрочным контрактам, подвергались трудовой эксплуатации во время чемпионата мира. Их заставляли платить незаконные сборы за наем, вводили в заблуждение относительно их работы и заставляли работать сверхурочно без выходных. Почти год спустя они все еще не получили компенсаций.

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“Мне пришлось взять кредит, чтобы оплатить расходы на поездку на работу в Катаре во время чемпионата мира. Я все еще выплачиваю его. Тех денег, которые я заработал, было недостаточно», – сказал мужчина. 

Ранее ФИФА объявила, что примет необходимые меры для того, чтобы поспособствовать выплате компенсаций рабочим-мигрантам, в отношении которых совершались нарушения. Amnesty International отмечает, что обещанный доклад, работа над которым должна была начаться в марте, до сих пор не был опубликован. 

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12 комментариев

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Cruel Snake
Так ЧМ закончился и обещания закончились. Синхронно
+9
-1
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ApXuMaHqPuT
Ответ Cruel Snake
Так ЧМ закончился и обещания закончились. Синхронно
Теперь саудиты будут обещать👳💰
+4
0
+4
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a2wai
А что, они ждали чего-то другого? Ну пусть ждут дальше.
0
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0
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Любезный Коссутий
Ответ Пикачу82
Зато Израиль многого добился за последнее время в области защиты прав человека! Настоящая демократичная держава!
лол, в Израиле живет 2 миллиона арабов - граждан Израиля, пользующихся абсолютно теми же правами.
+ приятный бонус - не обязаны служить в армии.

сколько евреев живет в арабских станах, и какие у них там права и ништяки?
+5
-5
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