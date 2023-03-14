Встречи Инфантино и генпрокурора Швейцарии прослушивались в интересах Катара из опасений потерять ЧМ-2022. Вероятно, запись хотели использовать с целью шантажа

Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 Политика Футбол

Встречи Джанни Инфантино и Михаэля Лаубера в 2017 году прослушивались в интересах Катара.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА несколько раз неофициально встречался с Лаубером, занимавшим на тот момент пост генерального прокурора Швейцарии. В 2018 году об этих встречах узнали СМИ. Инфантино и Лаубер утверждали, что не помнят деталей встреч.

Как сообщает NZZ, встреча проходила в том же здании, где находится посольство Катара. Сообщается, что совещания Инфантино и Лаубера прослушивались оперативниками, действовавшими в интересах Катара. Государство Персидского залива опасалось, что в результате расследований страна потеряет право на проведение ЧМ-2022, поэтому с помощью бывших агентов ЦРУ была организована операция по шпионажу на территории Швейцарии.

Лаубер также представлял интерес, поскольку его офис отвечал за расследование коррупции при присуждении Катару права проведения ЧМ-2022. Операция носила кодовое название «Проект Маттерхорн».

Согласно источникам, главной целью прослушивания было получение компрометирующих записей, вероятно, с целью последующего шантажа. При этом в документах, на которые ссылается издание, не отмечается, насколько успешно прошла операция.

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4 комментария

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vals1702
чемодан с налом решил проблему
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Sinister Kid
Так кто кого купил в итоге?
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Alex1104
Якобы вообще целая операция, с попыткой завербовать генпрокурора Швейцарии ещё в 2011 году.
И как всегда, без "бывших" ЦРУшников не обошлось.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Инфантино и Лаубер утверждали, что не помнят деталей встреч.
)))))))))))))))
А то не понятно, что этот ЧМ был куплен, как куплен и победитель.
+4
-4
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