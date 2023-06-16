Рабочих-мигрантов на ЧМ в Катаре заставляли платить за трудоустройство и часами работать стоя. Им не выплатили обещанные компенсации за нарушение прав

Рабочие-мигранты на ЧМ в Катаре столкнулись с нарушением их прав и невыплатой компенсаций.

Правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия») провела расследование об условиях труда иностранных рабочих на чемпионате мира в Катаре. Выяснилось, что трудовые права сотен людей были нарушены, а компенсации за это выплачены не были.

Правозащитники опросили 22 рабочих из Непала, Кении и Ганы, трудившихся на объектах чемпионата мира. Все они заявили, что были вынуждены заплатить незаконный сбор за трудоустройство катарской компании Teyseer, отвечавшей за найм мигрантов. 16 опрошенных заплатили более 200 долларов, четверо – более 600, что составляло около трети ожидаемого ими заработка.

Некоторые агенты по найму сказали рабочим, что Teyseer вернет им понесенные расходы, а в письмах с предложениями о работе указывалось, что компания берет на себя все расходы, связанные с наймом. Однако подавляющее большинство рабочих заявило, что расходы им компенсированы не были.

Все опрошенные рабочие заявили, что представители Teyseer или агенты по найму, работавшие с компанией, давали ложные обещания, например, предлагали занять более высокие должности и зарабатывать дополнительные 275 долларов, или предлагали работать в Катаре после окончания трехмесячного договора. Однако обещания не были выполнены.

Более трети опрошенных сообщили, что им приходилось работать по 12 часов каждый день, некоторым – 38 суток подряд без выходных, без выплаты сверхурочных, что нарушает катарское законодательство. Зачастую им приходилось много часов работать стоя, без возможности сесть.

За несколько дней до истечения срока контрактов сотни рабочих устроили акцию протеста, требуя причитающихся им выплат, в том числе неоплаченных сверхурочных и обещанных бонусов. После акции рабочие заявили, что представители Teyseer и правительства Катара пообещали им компенсацию, но это обещание не было выполнено. Более того, некоторых мигрантов угрозами принудили покинуть страну.

Отмечается, что ни ФИФА, ни Teyseer не предприняли действий для решения этих проблем и своевременного обеспечения защиты прав рабочих. Так, Катар внедрил механизм подачи жалоб, но рабочие должны были находиться в стране, чтобы получить доступ к этой системе, а на момент ее внедрения многие уже покинули Катар.

Teyseer отверг обвинения Amnesty International, заявив, что процесс найма был «этичным». В ФИФА заявили, что попытаются прояснить ситуацию.

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