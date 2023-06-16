Рабочих-мигрантов на ЧМ в Катаре заставляли платить за трудоустройство и часами работать стоя. Им не выплатили обещанные компенсации за нарушение прав

Теги ФИФА происшествия ЧМ-2022 деньги Amnesty International Футбол

Рабочие-мигранты на ЧМ в Катаре столкнулись с нарушением их прав и невыплатой компенсаций.

Правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия») провела расследование об условиях труда иностранных рабочих на чемпионате мира в Катаре. Выяснилось, что трудовые права сотен людей были нарушены, а компенсации за это выплачены не были.

Правозащитники опросили 22 рабочих из Непала, Кении и Ганы, трудившихся на объектах чемпионата мира. Все они заявили, что были вынуждены заплатить незаконный сбор за трудоустройство катарской компании Teyseer, отвечавшей за найм мигрантов. 16 опрошенных заплатили более 200 долларов, четверо – более 600, что составляло около трети ожидаемого ими заработка.

Некоторые агенты по найму сказали рабочим, что Teyseer вернет им понесенные расходы, а в письмах с предложениями о работе указывалось, что компания берет на себя все расходы, связанные с наймом. Однако подавляющее большинство рабочих заявило, что расходы им компенсированы не были.

Все опрошенные рабочие заявили, что представители Teyseer или агенты по найму, работавшие с компанией, давали ложные обещания, например, предлагали занять более высокие должности и зарабатывать дополнительные 275 долларов, или предлагали работать в Катаре после окончания трехмесячного договора. Однако обещания не были выполнены.

Более трети опрошенных сообщили, что им приходилось работать по 12 часов каждый день, некоторым – 38 суток подряд без выходных, без выплаты сверхурочных, что нарушает катарское законодательство. Зачастую им приходилось много часов работать стоя, без возможности сесть.

За несколько дней до истечения срока контрактов сотни рабочих устроили акцию протеста, требуя причитающихся им выплат, в том числе неоплаченных сверхурочных и обещанных бонусов. После акции рабочие заявили, что представители Teyseer и правительства Катара пообещали им компенсацию, но это обещание не было выполнено. Более того, некоторых мигрантов угрозами принудили покинуть страну.

Отмечается, что ни ФИФА, ни Teyseer не предприняли действий для решения этих проблем и своевременного обеспечения защиты прав рабочих. Так, Катар внедрил механизм подачи жалоб, но рабочие должны были находиться в стране, чтобы получить доступ к этой системе, а на момент ее внедрения многие уже покинули Катар.

Teyseer отверг обвинения Amnesty International, заявив, что процесс найма был «этичным». В ФИФА заявили, что попытаются прояснить ситуацию.

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25 комментариев

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Дмитрий Сальников-Грачев
Опросить 22 рабочих и сделали вывод для нескольких тысяч человек ?
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vzi
ЧМ прошел - теперь вообще всем пофиг на эту тему.
+3
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Кирилл Голивец
Ответ Максим Левицкий
"Правозащитная организация amnesty international". Дальше можно не читать, это известная западная помойка, в открытую финансируемая госдепом, которая работает в интересах Запада, очерняя неугодных.
Для таких, как вы, в России нет гомофобии, в Чечне женщины максимально свободны, а сми максимально неподконтрольны цензуре)
+6
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Hong Kil
Не понял, у них была сидячая работа, которую заставляли выполнять стоя?!
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Гномович!
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Шейхи заставляли ФИФА платить судьям на ЧМ чтобы поставить Аргентине пенальти в каждом матче...судьям которые не поставили пенальти в ворота Мексики и Австралии в 1/8 не выплатили обещанные компенсации за нарушение прав Месси.
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R Air
Ответ Максим Левицкий
"Правозащитная организация amnesty international". Дальше можно не читать, это известная западная помойка, в открытую финансируемая госдепом, которая работает в интересах Запада, очерняя неугодных.
То ли дело российские гос каналы финансируемые из бюджета РФ, непредвзятость и всесторонние точки зрения на любую тему.
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Данил Садыков
Ответ Максим Левицкий
"Правозащитная организация amnesty international". Дальше можно не читать, это известная западная помойка, в открытую финансируемая госдепом, которая работает в интересах Запада, очерняя неугодных.
Покажите, откуда готовилось нападение на Беларусь, пожалуйста
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Hong Kil
Ответ Данил Садыков
Единственное на что ты обратил внимание в тексте?
Так остальное, это обычное нытье бесправных гастарбайтеров, которое публикует какое то мутное агентство. Интереса не представляет.
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Ali
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Опросить 22 рабочих и сделали вывод для нескольких тысяч человек ?
Может быть эти 22человечки строили вес Катар?
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Syndycate
Ответ vzi
ЧМ прошел - теперь вообще всем пофиг на эту тему.
Это как с ОИ в Пекине, столько шума было перед ним, а потом все позабыли об уйгурах)
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Павел Сморщков
Ответ Данил Садыков
Покажите, откуда готовилось нападение на Беларусь, пожалуйста
А зачем на трактор нападать?
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Максим Левицкий
Ответ R Air
в эту игру можно играть в двоём. ты говоришь хемнеси г-вно, я говорю роств каналы г-вно.
Я бы на твоем месте к доктору сходил, кажется у тебя рос тв каналы головного мозга.
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Максим Левицкий
Ответ R Air
То ли дело российские гос каналы финансируемые из бюджета РФ, непредвзятость и всесторонние точки зрения на любую тему.
А при чем тут рос каналы? В этой новости есть хоть слово о рос каналах?
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Биодудь
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Опросить 22 рабочих и сделали вывод для нескольких тысяч человек ?
Ну если это 22 случайных рабочих, и они все единогласно говорят одно и то же, то наверное всё-таки проблема есть.
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Hong Kil
Ответ Данил Садыков
>"какое то мутное агентство" Международная неправительственная организация получавшая Нобелевскую премию мира и премию ООН, занимающееся проблемами защиты прав человека на протяжении нескольких десятилетий в сотнях стран по всему миру
Данил, я вижу Вы сами из гастарбайтеров, тогда возможно для Вас это агентство представляет какую то ценность, а для меня они обычные пропагандисты.
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Ранальду с пивком
Ответ Hong Kil
Не понял, у них была сидячая работа, которую заставляли выполнять стоя?!
При 12часом графике полагается не большой перерыв каждые 2 часа
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Данил Садыков
Ответ Hong Kil
Так остальное, это обычное нытье бесправных гастарбайтеров, которое публикует какое то мутное агентство. Интереса не представляет.
>"какое то мутное агентство"

Международная неправительственная организация получавшая Нобелевскую премию мира и премию ООН, занимающееся проблемами защиты прав человека на протяжении нескольких десятилетий в сотнях стран по всему миру
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Данил Садыков
Ответ Hong Kil
Не понял, у них была сидячая работа, которую заставляли выполнять стоя?!
Единственное на что ты обратил внимание в тексте?
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Павел Сморщков
Заставляют грабители в подворотне. А эти могли не платить. Заплатили - значит ценили трудоустройство дороже. В чём претензия-то?
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R Air
Оскал капитализма
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Гусеконь
опросите рабочих мировых брендов, которые своё производство в страны третьего мира ради экономии перенесли
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Maxxxim87
Ничего сверхъестественного
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