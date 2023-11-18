Армения — Уэльс: прогноз на матч 18.11.2023, квалификация на ЧЕ 2024

Заключительные два тура квалификации к чемпионату Европы изначально должны были стать самыми интригующими. Правда, в некоторых группах борьба уже закончилась, есть довольно значительный список команд, которые следующим летом сыграют на Евро 2024 на футбольных полях Германии. Но все это не относится к группе D, где хорваты провалили октябрьские матчи и закрутили интригу по-новому. Изначально предполагалось, что самые большие шансы на выход у «шашечных» и команды Турции, которая справилась с задачей, причем занимает первое место. За второе предстоит побороться тем же хорватам, но теперь конкуренты другие — сборные Армении и Уэльса. У хорватов и валлийцев по десять очков, армяне уступают три и должны совершить подвиг. Точнее, два.

Первый из них на своем поле в предстоящем поединке, а в случае успеха нужно будет выигрывать у хорватов в гостях в заключительном туре. Задача Уэльса тоже довольно проста, выиграть в Ереване, затем на своем поле одолеть немотивированную сборную Турции, и дело в шляпе. Хорватам двух побед может не хватить, по личным встречам они уступают валлийцам. И тогда запасной аэродром — стыковые матчи, которые неоднократно выводили «шашечных» на крупные турниры. В любом случае матч сборных Армении и Уэльса решающий для обеих команд, и ничья в нем будет равна поражению для тех и других. К тому же у валлийцев должен вырасти огромный зуб на армян после поражения в первом туре на своем поле. Получится ли взять реванш, узнаем из трансляции со стадиона Раздан. К тому же матч будет самым ранним и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-0,5), ТМ 2,5

Армения

За всю свою историю сборная Армении лишь раз по-настоящему была близка к выходу на чемпионат Европы. В отборе к Евро 2012 команда Вардана Минасяна финишировала третьей в группе. Тогда в ней блистал Генрих Мхитарян, а ворота защищал хорошо нам знакомый Роман Березовский. Мхитарян по-прежнему блистает в миланском «Интере», Березовский давно закончил карьеру. Причем в ту пору все решалось для сборной Армении в последнем матче против ирландцев. При скандальном судействе команда Минасяна уступила, завоевала симпатии болельщиков, но на финальный турнир не попала.

Экскурс в ту историю в чем-то связан с нынешней ситуацией для команды. Сборная Армении стартовала с неудачи на своем поле в матче против команды Турции, но затем одержала две победы подряд. Знаковой стала выездная над тем же Уэльсом, когда болельщики увидели на что способна эта команда. Успех в матче с Латвией и последующая ничья в Турции сделали армян одними из фаворитов группы. Но пока можно сказать, что начали за здравие, а как закончат зависит от самих игроков и тренерского штаба. В текущем году команду возглавил украинский специалист Александр Петраков, который до этого возглавлял сборную своей страны. Оценку его работе можно будет поставить только по окончанию отборочного турнира.

Точно можно утверждать, что сейчас в сборной поколение очень интересных игроков. Не обошлось без помощи из России. За команду исторической родины согласились выступать игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, представитель «Локомотива» Наир Тикнизян и выступающий за «Нижний Новгород» Эдгар Севикян. Сейчас все они имеют шансы попасть на Евро 2024, путь и небольшие. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Армении.

Товарищеский. 17.10.2023, Северная Македония — Армения — 3 : 1

— Армения — : 1 Квалификация ЧЕ. 12.10.2023, Латвия — Армения — 2 : 0

— Армения — : 0 Квалификация ЧЕ. 11.09.2023, Армения — Хорватия — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧЕ. 08.09.2023, Турция — Армения — 1 : 1

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Армения — Латвия — 2 : 1

Факты и цифры

Лучшее достижение сборной Армении в чемпионате Европы — 3 место в отборочной группе к Евро 2012

В рейтинге ФИФА команда находится на 85 позиции, лучшее место в рейтинге — 30 в феврале 2014 года

В отборочном турнире сборная Армении забила в ворота соперников 8 мячей, по два раза отличились натурализованные Лукас Селараян и Грант-Леон Ранос

Лучшим бомбардиром за всю историю сборной является Генрих Мхитарян, на его счету 32 забитых мяча

Прогноз на матч Италия – Северная Македония

Уэльс

Сборная Уэльса переживает лучший период в своей истории. Начиная с 2016 года команда постоянно принимает участие в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Исключением стало только мировое первенство 2018 года, куда Уэльс не смог отобраться, за что своим местом на посту тренера поплатился Крис Коулмэн. В том же 2016 году валлийцы сенсационно вышли в полуфинал, спустя четыре года пробились в 1/8 финала, где уступили датчанам со счетом 0 : 4. Чемпионат мира в Катаре стал для команды провальным, там в группе были поражения от сборных Ирана и Англии.

Тем не менее команда далеко уже не аутсайдер, и такой взлет вполне объясним. Большинство игроков выступает в командах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа, которые в последнее десятилетие сделали огромный скачок в плане популярности. Рядом с ведущими игроками мира повышают мастерство и валлийцы. Квалификационный турнир сборная Уэльса начала вполне неплохо. После ничьей в гостях с хорватами последовала домашняя победа над латвийцами. Карты спутало домашнее поражение от сборной Армении. Следом Уэльс проиграл в гостях турецкой сборной, причем в обоих этих поединках команда Роба Пейджа заканчивала игру вдесятером.

Уже тогда многим казалось, что ситуацию сложно исправить, но все изменила победа над хорватами в предыдущем туре. Несмотря на подавляющее преимущество «шашечных» по владению мячом 73 против 27 процентов, в целом по опасным моментам, количеству ударов по воротам матч был равным. Остается сделать два последних усилия, и матч в Ереване будет очень серьезным испытанием. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Уэльса.

Квалификация ЧЕ. 15.10.2023, Уэльс — Хорватия — 2 : 1

— Хорватия — : 1 Товарищеский. 11.10.2022, Уэльс — Гибралтар — 4 : 0

— Гибралтар — : 0 Квалификация ЧЕ. 11.09.2023, Латвия — Уэльс — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 07.09.2023, Уэльс — Южная Корея — 0 : 0

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Турция — Уэльс — 2 : 0

Факты и цифры

Сборная Уэльса на чемпионате Европы 2016 года смогла дойти до полуфинала, это ее лучшее достижение на мировой и европейской аренах

Лучший бомбардир команды в отборочном турнире полузащитник «Фулхэма» Харри Уилсон, он забил 3 из 8 мячей сборной

Лидер среди ассистентов полузащитник «Лидс Юнайтед» Дэниэл Джеймс, на его счету 2 результативные передачи

Лучший бомбардир сборной Уэльса за всю историю Гарет Бэйл, на его счету 41 забитый мяч

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч сборных Армении и Уэльса

Предстоящая встреча будет уже четвертой по счету между командами, и валлийцы пока не смогли обыграть команду Армении. О матче первого круга уже сказано, тогда в целом преимущество было у хозяев, но армяне очень результативно использовали контратаки. Очень помогли те самые Лукас Селараян и Грант-Леон Ранос, которые забили по два мяча. Первый матч команд состоялся в 2001 году, тогда они попали в одну отборочную группу к чемпионату мира 2002 года в Японии и Южной Корее. В Ереване матч завершился результативной ничьей, причем по его ходу хозяевам пришлось отыгрываться. Ответный поединок также не выявил победителя. Результаты всех поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Уэльс — Армения — 2 : 4

— 2 : Квалификация ЧМ. 01.09.2001, Уэльс — Армения — 0 : 0

Квалификация ЧМ. 24.03.2001, Армения — Уэльс — 2 : 2

Сборной Армении будет очень сложно. Если просто взглянуть на составы команд, то с одной стороны представители местного чемпионата, несколько «россиян» из РПЛ и точечно некоторых европейских первенств. Им противостоят игроки из клубов АПЛ. На стороне хозяев местные болельщики, которые погонят их вперед, но в целом опыта у гостей больше, и букмекеры считают их шансы на победу гораздо более предпочтительными. В таком случае команде Армении придется еще какое-то время ждать возможности прорваться в высшее футбольное общество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Армении — 4,15

Ничья — 3,51

Победа Уэльса — 1,93

Стопроцентной гарантии победы гостей никто не даст, хотя коэффициент на них очень привлекательный. Для сборной Армении это матч жизни, важно понимать, верят ли футболисты в себя. Часто бывает так, что команда играет в зависимости от настроения. Если оно есть, армяне готовы убрать с пути любого соперника. В противном случае все становится ясно до окончания поединка. Тут можно рискнуть и поставить на хозяев, но подстраховаться форой.

Где смотреть матч Армения – Уэльс

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