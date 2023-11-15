Где смотреть сборная Латвии – Сборная Хорватии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 18 ноября
В субботу, 18 ноября, сыграют сборная Латвии и сборная Хорватии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Сконто».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Латвии – сборная Хорватии
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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