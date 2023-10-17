«Челси» может подписать Осимхена зимой. Форварду не нравится работать с Гарсией (Бен Джейкобс)
«Челси» рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена.
По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «синие» сохраняют интерес к форварду «Наполи». Возможно, лондонцы попробуют купить его в январе.
Утверждается, что нигерийцу не нравится работать под руководством Руди Гарсии, назначенного главным тренером минувшим летом.
Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает приобрести надежного центрфорварда, и Осимхен – основной вариант.
В текущем сезоне игрок забил 6 голов за 8 матчей Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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до зимнего ТО у Неаполя уже будет новый тренер, и, возможно, Виктор не захочет никуда уходить.
так или иначе, но 150+ мегаевро, Боели надо готовить