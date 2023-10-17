«Челси» может подписать Осимхена зимой. Форварду не нравится работать с Гарсией (Бен Джейкобс)

«Челси» рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «синие» сохраняют интерес к форварду « ». Возможно, лондонцы попробуют купить его в январе.

Утверждается, что нигерийцу не нравится работать под руководством , назначенного главным тренером минувшим летом.

Ранее сообщалось, что « » рассчитывает приобрести надежного центрфорварда, и – основной вариант.

В текущем сезоне игрок забил 6 голов за 8 матчей Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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