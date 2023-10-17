«Челси» может подписать Осимхена зимой. Форварду не нравится работать с Гарсией (Бен Джейкобс)

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Руди Гарсия Виктор Осимхен Футбол

«Челси» рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «синие» сохраняют интерес к форварду «Наполи». Возможно, лондонцы попробуют купить его в январе.

Утверждается, что нигерийцу не нравится работать под руководством Руди Гарсии, назначенного главным тренером минувшим летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает приобрести надежного центрфорварда, и Осимхен – основной вариант.

В текущем сезоне игрок забил 6 голов за 8 матчей Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Сади Самедов
А Нкунку обратно в РБ поедет?
Нкунку ни разу не центрфорвард, органично бы в паре смотрелись. Только зачем Осимену нынешний Челси?(
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Тухель
тогда Наполи по хорошему надо договариваться на обмен условно Джексон + млн 80-100 за Осимхена. Я уверен что без давления и при скоростях поменьше Джексон будет забивать пачками, а потом и Джексона можно будет продать в Челси или еще куда то млн за 80-100.
+1
0
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леннорыч-абрамович
А потом аренда в Интер.
+1
0
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Сади Самедов
А Нкунку обратно в РБ поедет?
+4
-4
0
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Любезный Коссутий
Милан оформит увольнение физрука Руди уже совсем скоро.
до зимнего ТО у Неаполя уже будет новый тренер, и, возможно, Виктор не захочет никуда уходить.
так или иначе, но 150+ мегаевро, Боели надо готовить
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Антон Романов
Как дети малые эти футболисты. Всё им не нравится. Получает бешенные деньги, но плачет. Иди играй, а не ной
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Kubinec_
Зимой у Наполи новый тренер будет
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Подкат Пенальтьевич
В Челси будет вторым Лукаку, приятного просмотра
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Тухель
тогда Наполи по хорошему надо договариваться на обмен условно Джексон + млн 80-100 за Осимхена. Я уверен что без давления и при скоростях поменьше Джексон будет забивать пачками, а потом и Джексона можно будет продать в Челси или еще куда то млн за 80-100.
а летом гарсию вместо почетино)
0
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