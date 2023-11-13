Томас Тухель заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в «Баварии».

«Хотел бы я подписать ? Очевидно, да. Килиан есть Килиан, он необыкновенный. Он очень умен, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.

У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти [в «Баварию»], я подвезу его на велосипеде. Но я не думаю, что это реально», – сказал главный тренер «Баварии», работавший с форвардом в « ».

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