Тухель хочет видеть Мбаппе в «Баварии»: «Подвезу Килиана на велосипеде, если он захочет перейти. Но я не думаю, что это реально»
Томас Тухель заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в «Баварии».
«Хотел бы я подписать Килиана Мбаппе? Очевидно, да. Килиан есть Килиан, он необыкновенный. Он очень умен, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.
У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти [в «Баварию»], я подвезу его на велосипеде. Но я не думаю, что это реально», – сказал главный тренер «Баварии», работавший с форвардом в «ПСЖ».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
открой комменты двухгодичной давности, где писали про трио -Мбаппе, Месси, Неймар.
итог все прекрасно знаем
А тут была бы более гармоничная связка, где у Мбаппе была бы роль завершителя, а Кейн с Мусиалой создавали ему моменты