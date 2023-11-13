Тухель хочет видеть Мбаппе в «Баварии»: «Подвезу Килиана на велосипеде, если он захочет перейти. Но я не думаю, что это реально»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Томас Тухель Килиан Мбаппе ахахаха Футбол

Томас Тухель заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в «Баварии».

«Хотел бы я подписать Килиана Мбаппе? Очевидно, да. Килиан есть Килиан, он необыкновенный. Он очень умен, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.

У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти [в «Баварию»], я подвезу его на велосипеде. Но я не думаю, что это реально», – сказал главный тренер «Баварии», работавший с форвардом в «ПСЖ».

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19 комментариев

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DanielCarvalho
Ответ Leon Petov
Мбаппе с Кейном и под ними Мусиала, был бы разрыв всего
разрыв чего? бундеслиги?
открой комменты двухгодичной давности, где писали про трио -Мбаппе, Месси, Неймар.
итог все прекрасно знаем
+27
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Aleksey Yashin
Велоралли Париж-Мюнхен. Во главе пелотона тандем Тухель-Мбаппе
+8
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DanielCarvalho
Ответ Leon Petov
Мбаппе-Неймар-Месси три единала, которые тянули одеяло на себя и не отрабатывали в защите. А тут была бы более гармоничная связка, где у Мбаппе была бы роль завершителя, а Кейн с Мусиалой создавали ему моменты
Ну а с чего ты взял, что капризный и токсичный Мбаппе, примет на себя роли завершителя? при том что в команде есть Кейн. Мбаппе будет ныть что хочет играть на фланге развивая атаки из глубины, что хочет исполнять пенальти, что хочет быть главной звездой клуба.
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Leon Petov
Мбаппе с Кейном и под ними Мусиала, был бы разрыв всего
+9
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kankul777
Ответ Leon Petov
Мбаппе-Неймар-Месси три единала, которые тянули одеяло на себя и не отрабатывали в защите. А тут была бы более гармоничная связка, где у Мбаппе была бы роль завершителя, а Кейн с Мусиалой создавали ему моменты
Месси еще никто единалом не называл..
+5
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alireal
Ответ Алексей Иваненко
да не дай Бог,пусть сидит,где сидит,или куда там он все время переходит...в Мадрид).пусть там ему насыпают вагоны денег)
В Мадрид он переходит в фантазиях журналюг и не более.
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Григорий Гашников
если Бавария не зажмёт денег, то мог бы и перейти - Мбаппе хотел играть со столбом в атаке
+2
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Борис Энгельгардт
Ответ Григорий Гашников
если Бавария не зажмёт денег, то мог бы и перейти - Мбаппе хотел играть со столбом в атаке
Кейн не столб, он очень много пространства занимает
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The Game
Ответ Борис Энгельгардт
Кейн не столб, он очень много пространства занимает
Ты не видел что он творил в ТТХ с Соном?
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Leon Petov
Ответ DanielCarvalho
разрыв чего? бундеслиги? открой комменты двухгодичной давности, где писали про трио -Мбаппе, Месси, Неймар. итог все прекрасно знаем
Мбаппе-Неймар-Месси три единала, которые тянули одеяло на себя и не отрабатывали в защите.
А тут была бы более гармоничная связка, где у Мбаппе была бы роль завершителя, а Кейн с Мусиалой создавали ему моменты
+7
-6
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Сикарио
Ответ KettyPerry
прикиньте, согласится за то что его на велике прокатят. вот будет неожиданность. Особенно для президента Реала
Реалу до одного места. У них и так все нормально.
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Антон Фалафель
Вот если бы Мбаппе играл в Мюнхенгладбахе. Эээх...
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Илья Игнатьев
Ответ Artuom Batishev
Это писали фаны Месси в основном. Под последнего как раз и поменяли в итоге схему, которая в итоге ограничивала потенциал Мбаппе, превращая его из разностороннего игрока в завершителя.
А, то есть теперь Месси виноват ещё и в том что Мбаппе потенциал свой не раскрыл? Это сильно)
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Artuom Batishev
Ответ DanielCarvalho
разрыв чего? бундеслиги? открой комменты двухгодичной давности, где писали про трио -Мбаппе, Месси, Неймар. итог все прекрасно знаем
Это писали фаны Месси в основном. Под последнего как раз и поменяли в итоге схему, которая в итоге ограничивала потенциал Мбаппе, превращая его из разностороннего игрока в завершителя.
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Artuom Batishev
Ответ DanielCarvalho
Ну а с чего ты взял, что капризный и токсичный Мбаппе, примет на себя роли завершителя? при том что в команде есть Кейн. Мбаппе будет ныть что хочет играть на фланге развивая атаки из глубины, что хочет исполнять пенальти, что хочет быть главной звездой клуба.
Так на фланге и играли бы Мбаппе. Как с Соном в ТТХ у Кейна пара была: Сон с фланга прорывался в штрафную, а Кейн наоборот смещался вглубь и от туда выдавал передачи. Примерно та же система и была бы. В этом как раз и есть огромный плюс Кейна, он не классический центрфорвард привязанный к штрафной. Именно с таким форвардом Мбаппе было бы комфортнее всего играть.
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Leon Petov
Ответ DanielCarvalho
Ну а с чего ты взял, что капризный и токсичный Мбаппе, примет на себя роли завершителя? при том что в команде есть Кейн. Мбаппе будет ныть что хочет играть на фланге развивая атаки из глубины, что хочет исполнять пенальти, что хочет быть главной звездой клуба.
Завершителя на фланге, ты прав) Мбаппе сам признавал, что ему комфортно играть с оттянутым напом типа Жиру, который освобождал бы ему зоны. А не в центре, где ему скорее всего придётся играть в Реале
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KettyPerry
прикиньте, согласится за то что его на велике прокатят. вот будет неожиданность. Особенно для президента Реала
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Roma10rio
По этому и предлажил, потому что не реально
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