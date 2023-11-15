Генсек РФС об отказе от матча с Занзибаром в ноябре: «Не хотим в завершающей стадии чемпионата ставить под удар турнирное положение команд, рисковать здоровьем игроков»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Чемпионат.com Футбол

В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч со сборной Занзибара.

«Занзибар не является членом ФИФА. Это остров, входящий в состав Танзании. С нами связывался Олимпийский комитет Танзании. Мы были бы готовы сыграть со сборной Танзании, но она сама играет официальные ноябрьские матчи.

При всем уважении к сборной Занзибара, даже условная игра с молодежкой – немного другой уровень. Были варианты играть за рубежом. Но мы отказались. В завершающей стадии чемпионата России ставить под удар турнирное положение команд, рисковать здоровьем игроков мы не хотим», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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8 комментариев

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igls54
-Вовочка, покажи мне, где находится Занзибар.
-Марьиванна! Я знаю все бары в городе, но о таком слышу первый раз!
+11
-1
+10
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Ебздрогыч
Мой папа в жизни не был на Занзибаре
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны

Как будто я скучаю в шикарном баре
А первая красотка на Занзибаре
Играет на гитаре мотив своей страны
Как странно её звали Лимбо
Такие у них имена
+4
-1
+3
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NottinghamForest
Официальная информация МИД ПФ
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Ярик01
В завершающей стадии чемпионата - в ноябре?
О, мы уже вернулись на весну-осень.
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Sinister Kid
Тем временем на Занзибаре: Россия к нам не приедет.
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Ковид 07.10.52
Посмешил, уже не знает какие оправдание выносить народу, что со сборной никто не хочет играть, даже придумал про конец сезона, а если бы сейчас участвовали в отборе на ЧЕ, тоже отказались бы играть из-за конца сезона. Но ничего ...и такой тип продолжит работать во власти благодаря прописке.
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David Rigert
Ответ Ярик01
В завершающей стадии чемпионата - в ноябре? О, мы уже вернулись на весну-осень.
лоханулся Митрофанов.
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