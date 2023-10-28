Генсек РФС о желании провести дома ноябрьские матчи сборной России: «Это другая мотивация. Игрокам легче настраиваться»

Генсек РФС заявил о желании организовать ноябрьские матчи сборной России в РФ.

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) в Москве и сыграла вничью с Кенией (2:2) в Турции.

«Матч сборной России с Кенией показал, что – при всем уважении к сопернику – нашим игрокам легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда матчи проходят дома. Когда родные трибуны гонят, это другая мотивация. Это важно.

Сейчас мы хотим максимальное количество матчей проводить дома. Одна из основных задач на ноябрьский сбор национальной команды – проведение игр в России. Потому что просто сыграть матч ради галочки и получить не то, на что мы рассчитывали, не хотелось бы», – заявил Максим Митрофанов.

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