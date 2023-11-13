Италия — Северная Македония: прогноз на матч 17 ноября 2023, Евро-2024, отборочный этап
17 ноября пройдут матчи предпоследнего тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года. В рамках группы С сыграют сборные Италии и Северной Македонии. Игра пройдет в Риме на поле стадиона «Олимпико». Начало встречи Италия — Северная Македония в 22:45 по московскому времени.
Итальянцы получили статус явного фаворита встречи. Для действующих чемпионов Европы наступил один из решающих матчей, так как потеря очков в игре с Северной Македонией может оставить подопечных Лучано Спаллетти без поездки в Германию. Итальянцы занимают третье место в квалификации, Северная Македония на четвертой строчке. Сборные разделяет три очка.
В матче первого круга сборные сыграли вничью. В гостевой встрече Италия первой вышла вперед. На 47 минуте отличился Чиро Иммобиле. Северная Македония сравняла счет на 81 минуте, отличился Энис Барди. Самый важный матч для итальянской сборной прошел в марте 2022 года. Италия проиграла Северной Македонии 0:1, пропустив уже в компенсированное время. Это поражение оставило итальянцев без поездки на чемпионат мира в Катаре. Еще две встречи прошли в рамках отбора на ЧМ-2018. В Италии сборные сыграли вничью 1:1. В Скопье итальянцы были сильнее в гостевой встрече 3:2. Победный гол был забит в компенсированное время. Три гола в противостоянии со сборной Северной Македонии на счету Чиро Иммобиле. Северная Македония забивала во всех четырех очных встречах. Пока баланс сил одинаковый: по одной победе и две ничьи.
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Рекомендованная ставка: победа Северной Македонии с форой +2,5, победа Италии, ИТБ1,5 Италии.
Италия
В последнем матче квалификации сборная Италии потерпела гостевое поражение 1:3 от Англии. Итальянцы вышли вперед уже на 15 минуте. Отличился Джанлука Скамакка. Еще до перерыва англичане сравняли счет благодаря голу Харри Кейна с пенальти на 32 минуте. Победный мяч на счету Маркуса Рашфорда на 57 минуте. На 77 Кейн оформил дубль и установил окончательный счет.
В текущей квалификации Италии дважды проиграла Англии: 1:2 дома и 1:3 в гостях. Еще одна потеря очков пришлась на гостевую ничью 1:1 с Северной Македонией. Италия обыграла Мальту 4:0 дома и 2:0 в гостях, еще у сборной домашняя победа 2:1 над Украиной. С 10 очками итальянцы занимают третье место в группе. Разница голов 11:7. На 3 очка Италия отстает от Украины, но сыграла на матч меньше. От лидирующей Англии итальянцы отстают на 6 баллов.
Результаты Италии в пяти играх:
- Евро 2024, Англия — Италия 3:1;
- Евро 2024, Италия — Мальта 4:0;
- Евро 2024, Италия — Украина 2:1;
- Евро 2024, Северная Македония — Италия 1:1;
- Лига Наций УЕФА, Нидерланды — Италия 2:3.
В 10 последних встречах у итальянской команды пять побед, одна ничья и четыре поражения. Разница голов 18:14. В статусе хозяев у сборной Италии пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 14:11.
Интересные статистические факты по игре сборной Италии
- Самые результативные игроки команды в отборе на Евро 2024: Давиде Фраттези 3+0, Доменико Берарди 2+0, Матео Ретеги 2+0, Сандро Тонали 0+2, Николо Барелла 0+2;
- Италия выиграла 4 из 5 матчей в статусе хозяев;
- Италия забивает в 6 домашних встречах;
- В квалификации Евро Италия выиграла 9 из 10 домашних матчей;
- В квалификации на Евро Италия забивает более гола в 8 из 9 домашних играх;
- 7 из 10 игр квалификации прошли как минимум с 3 голами;
- Италия забивает в 10 матчах отбора на Евро;
- Италия пропускает от Северной Македонии во втором тайме в 4 матчах;
- В 5 матчах Италия забивает первой.
В составе Италии не будет Чиро Иммобиле, который забил три гола в четырех очных встречах.
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Северная Македония
В октябре Северная Македония проиграла в гостях Украине со счетом 0:2. Поражение во-многом лишило сборную шансов на борьбу за место в топ-2. Еще в октябре был товарищеский матч с Арменией. На домашней арене команда одержала победу 3:1. Голами отметились Александар Трайковски, Милан Ристовски и Эрдон Дачи. За сборную Армении забил Эдуард Сперцян.
В квалификации у Северной Македонии две победы над сборной Мальты. Победы 2:0 в гостях и 2:1 дома. Украине сборная проиграла 0:2 в гостях и 2:3 дома, англичанам Северная Македония уступила 0:7 в гостевой встрече. Матч с Италией завершился домашней ничьей 1:1. С 7 очками подопечные Благоя Милевски расположились на четвертом месте. Отставание от второго места 6 очков и от первого 10. Разница голов в 6 матчах 7:14. Больше в группе пропустила только Мальта — 18.
Результаты Северной Македонии в пяти последних встречах:
- Товарищеский, Северная Македония — Армения 3:1;
- Евро 2024, Украина — Северная Македония 2:0;
- Евро 2024, Мальта — Северная Македония 0:2;
- Евро 2024, Северная Македония — Италия 1:1;
- Евро 2024, Англия — Северная Македония 7:0.
В 10 последних матчах у сборной четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 13:19. 13 из 19 голов были пропущены в трех встречах. В статусе гостей у Северной Македонии четыре победы, одна ничья и пять поражения. Разница голов 11:15.
Интересные статические факты по игре сборной Северной Македонии:
- Самые результативные игроки команды в отборе на Евро 2024: Энис Барди 2+3, Элиф Эльмас 3+0, Дарко Чурлинов 1+0, Йован Манев 1+0, Боян Миовски 0+1;
- Северная Македония проиграла 4 из 5 гостевых матчей;
- Сборная выиграла 1 из 5 матчей в отборе на Евро;
- Северная Македония проиграла 4 из 6 гостевых матчей квалификации;
- В 6 из 7 гостевых матчах отбора на Евро как минимум одна команда не забивала;
- В 9 из 10 гостевых матчах как минимум одна команда не забивала;
- Северная Македония не забивает в 4 из 5 гостевых матчах;
- Северная Македония забивает во втором тайме в 4 очных матчах.
Коэффициенты букмекеров на матч Евро 2024 Италия — Северная Македония
Ноябрьские матчи для Италии станут определяющими. Команда отстает на три очка от Украины, но имеет матч в запасе. В последнем туре сборные сыграют очный матч. Потеря очков в игре с Северной Македонией не станет критической, так как все может исправить победа во встрече с Украиной, но подходить к последнему туру без права на ничью, Италии не желательно. Итальянцы фавориты матча с Северной Македонией. Команда победила в 9 из 10 домашних встречах квалификации.
Коэффициенты на матч Италия — Северная Македония от букмекерской конторы BetBoom:
- Победа Италии — 1,17;
- Ничья — 7,59;
- Победа Северной Македонии — 17,2;
- ТБ2,5 — 1,60;
- ТМ2,5 — 2,37;
- «Обе забьют — да» — 2,63;
- «Обе забьют — нет» — 1,49.
90% очков Северная Македония набрала в матчах с Мальтой. Более сильным оппонентам команда проиграла, но сыграла вничью с итальянцами. В гостевой встрече команде будет сложно отобрать очки от мотивированной Италии. Если брать 10 последних матчей в отборе, то на выезде команда проиграла всего раз с разницей в 3 и более гола. Это поражение от Англии. На дистанции в 20 гостевых матчей были еще два поражения с разницей в 3 и более гола. В активе Италии есть матчи квалификации, в которых сборная брала верх с разницей как минимум 3 гола. Учитывая, что решающей будет игра с Украиной, то в матче с Северной Македонией сборная не будет играть с максимальной отдачей. Основная ставка на игру — победа Северной Македонии с форой +2,5 с коэффициентом 1,54 по линии букмекерской конторы BetBoom.
Где смотреть матч Италия — Северная Македония
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- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Стадио Олимпико»
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