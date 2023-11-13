Где смотреть сборная Армении – сборная Уэльса, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 18 ноября
В субботу, 18 ноября, сыграют сборная Армении и сборная Уэльса в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Премьер и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Армении – сборная Уэльса
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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