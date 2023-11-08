Жерар Пике: «Реал» был бы рад такой победе, как у «Барсы» над «Сосьедадом». Но мы не рады. Спрос с нас очень высок»
Жерар Пике рассказал о менталитете победителей «Барселоны».
«Здесь нужно побеждать каждый день. Хави любит клуб и является идеальным человеком, чтобы возглавлять «Барселону».
Нам нужно побеждать и хорошо играть, а когда это не получается, начинаются нервы и критика. Спрос с нас очень высок, но так и должно быть. Когда находишься внутри клуба, к этому привыкаешь.
«Реал» был бы рад такой победе, какую ««Барселона»» одержала над «Сосьедадом». Но мы не рады. Это оказывает дополнительное давление на игроков», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ох жаль мне телевизор Пике после последнего Классико
✔️ Барса - великий клуб.
✔️ Хави - идеальный тренер.
✔️ что-нибудь ляпнуть про нехороший Реал.