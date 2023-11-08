Жерар Пике: «Реал» был бы рад такой победе, как у «Барсы» над «Сосьедадом». Но мы не рады. Спрос с нас очень высок»

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике рассказал о менталитете победителей «Барселоны».

«Здесь нужно побеждать каждый день. Хави любит клуб и является идеальным человеком, чтобы возглавлять «Барселону».

Нам нужно побеждать и хорошо играть, а когда это не получается, начинаются нервы и критика. Спрос с нас очень высок, но так и должно быть. Когда находишься внутри клуба, к этому привыкаешь.

«Реал» был бы рад такой победе, какую ««Барселона»» одержала над «Сосьедадом». Но мы не рады. Это оказывает дополнительное давление на игроков», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

31 комментарий

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distress of ignorance
Слишком закомплексован мистер разбитый телевизор, видимо. Постоянно на Реал кивает
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VuNePonimaete
Больше, чем комплексы. Проиграли Шахтеру, плохо сыграли с Сосьедадом. Но разговоры только про Реал. Типичный представитель каталонского завистника.
Ох жаль мне телевизор Пике после последнего Классико
+44
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JENNINGS
«Барселона» была бы рада такой победе в ЛЧ, какую добыл «Мадрид» в сезоне 21/22, но её фанаты с завистью по-прежнему говорят «отскок», «повезло» )))
+33
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ApXuMaHqPuT
У Пике все вью как под копирку:
✔️ Барса - великий клуб.
✔️ Хави - идеальный тренер.
✔️ что-нибудь ляпнуть про нехороший Реал.
+9
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Алексей Torres
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Кто вспомнит игру? Главное результат .Вряд ли кто- нибудь возьмет 3 ЛЧ подряд и 4 ЛЧ за 5 лет
+8
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ten Hag
Ответ VuNePonimaete
Больше, чем комплексы. Проиграли Шахтеру, плохо сыграли с Сосьедадом. Но разговоры только про Реал. Типичный представитель каталонского завистника. Ох жаль мне телевизор Пике после последнего Классико
Пучеглазый чави еще каталонской бражки накатит и расскажет про социальный мадридизм :)
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Adrenaline Z
новый хит пике!
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Crawling
Ответ JENNINGS
«Барселона» была бы рада такой победе в ЛЧ, какую добыл «Мадрид» в сезоне 21/22, но её фанаты с завистью по-прежнему говорят «отскок», «повезло» )))
Случайно забили Сити 6 в двух матчах
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Castor Troy
Как же задолбали эти высокопарные речи от Пике, Хави и Лапорты
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AnMe
Как обычно много глупостей говорит, но что что, от Барсы требуют не только победу, а красивую адекватную игру, а не только окончательный счет. Тут есть некая правда.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Nike of FW
завидовать Реалу кабинетным победам? =)))) ну такое , на любителя .... хоят некоторым и 11-1 не пахнут
Может хоть тут пруфы про кабинет скинешь?)
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Хесус Хиль Мансано
Ответ Tristan...
При ВАР, конечно, такой трюк практически невозможен
как-же,память подводит или матч не смотрел в пользу Реала назначили две левейших пенки,еще и Каземиро не удалили.Не зря говорят,ВОР-комната
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Nike of FW
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Может хоть тут пруфы про кабинет скинешь?)
"пруфы про кабинет" ты мысль формулировать научись для начала, а потом вопросы задавай
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Nike of FW
"пруфы про кабинет" ты мысль формулировать научись для начала, а потом вопросы задавай
Я понимаю, для тебя вопрос неудобный и поэтому ты от обескураживания попытался спихнуть на оскорбления. Для тебя повторюсь: Будут пруфы связанные с победами Реала в лч через кабинет? Для неокрепших умов всегда приходится разжевывать, можешь не благодарить
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Nike of FW
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Я понимаю, для тебя вопрос неудобный и поэтому ты от обескураживания попытался спихнуть на оскорбления. Для тебя повторюсь: Будут пруфы связанные с победами Реала в лч через кабинет? Для неокрепших умов всегда приходится разжевывать, можешь не благодарить
например можешь загуглить имя Эмилио Гуручеты, арбитра, назначившего самый знаменитый пенальти в истории их противостояния в ворота «Барселоны», и Хосе Марии Ортиса де Мендибиля — арбитра, который добавил восемь минут дополнительного времени к дерби в 1966 году, позволив мадридцам выиграть со счетом 1:0, а затем пожал плечами: «Мои часы остановились».
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Axmat Cecenov
Ответ Tristan...
По факту. Щас местные меренгуез порвутся и загадят ветку своими соплями. Когда так выигрывает Реал, для них это «подвиг, переломили ход матча продемонстрировав чемпионский характер», а для Барсы это просто отскок, нам не достаточно просто победить на удаче
Если не достаточно было отскока, надо было незабивать гол на 92 минуты, или надо было пропустить раньше как было с Шахтёром, просто не надо ударить по воротам.
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