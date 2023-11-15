Диогу Жота: «Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30»
Диогу Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану Роналду.
«Когда ты молод, у тебя много энергии, но ты все равно совершаешь много ошибок, а с опытом всегда учишься. Например, я всегда равняюсь на Роналду в этом плане. Думаю, он забил больше голов после 30 лет, чем до 30. Он доказал, что это возможно.
Это также означает, что если тебе 26 лет, то ты можешь быть далеко от своего пика. Так я и ожидаю – и ради этого работаю», – сказал хавбек «Ливерпуля».
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он разбивал схемы и тактики команд куда переходил, что бы вся команда играла на стату его любимого, даже в ущерб результатов команды.
все помнят гегемона Юве, у которого общая результативность за сезон упала, за то Роналду забивал больше всех в команде.
то есть Юве без Роналду забивал больше как команда, играла более вариативно, но с приходом Роналду, начал забивать меньше. за то Роналду набивал стату как положенно.
так было и с МЮ в втором приходе.
Сульшер показывал симпатичный футбол, занял за долгое время второе место в АПЛ.
пришёл Роналду, Сульшер стал физруком, Рагник стал физруком, за то Роналду набивал стату, а тренеров уволил.
все команды становились заложниками имени Роналду, когда подписывали его как какого нибудь спасителя или завоевателя трофеев. по сути, Роналду набиватель статы, который здорово шакалит в штрафной.
нравится больше Месси, ну так топи за него, но каким нужно быть дегенератом, чтобы ставить под сомнение уровень и одного и другого?!