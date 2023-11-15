Диогу Жота: «Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30»

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Диогу Жота Футбол

Диогу Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану Роналду.

«Когда ты молод, у тебя много энергии, но ты все равно совершаешь много ошибок, а с опытом всегда учишься. Например, я всегда равняюсь на Роналду в этом плане. Думаю, он забил больше голов после 30 лет, чем до 30. Он доказал, что это возможно.

Это также означает, что если тебе 26 лет, то ты можешь быть далеко от своего пика. Так я и ожидаю – и ради этого работаю», – сказал хавбек «Ливерпуля».

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22 комментария

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Грозовая Тень
Первый комментарий в новости про Роналду от ригоберки. Ничего нового
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Причёска Бэйла
Ответ Alex Green
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Ему лет 40, сидит дома на пособии и комменты строчит. Наверняка одинокий жирный и лысый.
+8
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Direct free kick
Роналду лучший игрок XXI веке
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Direct free kick
Ответ Заяцволк
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Передай, 2рину, дигарту и даниэлю пахлаве (твои друзья по Юве), что они эмблема Тоттенхэма Кулуевски
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Кино Музыка
Круто, если это правда.
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Blaumerc
ну это очевидно, Роналду мало того что был эгоистичным, одержимым своими рекордами и голами футболист. так он после 30-ти переквалифицировался в шакала штрафной, пылесоса своей команды (где бы не играл) для исполнения всех пенальти и штрафных.
он разбивал схемы и тактики команд куда переходил, что бы вся команда играла на стату его любимого, даже в ущерб результатов команды.
все помнят гегемона Юве, у которого общая результативность за сезон упала, за то Роналду забивал больше всех в команде.
то есть Юве без Роналду забивал больше как команда, играла более вариативно, но с приходом Роналду, начал забивать меньше. за то Роналду набивал стату как положенно.
так было и с МЮ в втором приходе.
Сульшер показывал симпатичный футбол, занял за долгое время второе место в АПЛ.
пришёл Роналду, Сульшер стал физруком, Рагник стал физруком, за то Роналду набивал стату, а тренеров уволил.
все команды становились заложниками имени Роналду, когда подписывали его как какого нибудь спасителя или завоевателя трофеев. по сути, Роналду набиватель статы, который здорово шакалит в штрафной.
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Alex Green
Ответ rigobersong
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Liverpool_YNWA
Ответ rigobersong
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ответь, пожалуйста, мне как человеку не являющемуся фанатом ни Роналду ни Месси - почему, вам так важно об###ать другого?! почему бы просто не признать, что оба великие футболисты, которые вывели уровень соперничества на совершенно новый уровень?!

нравится больше Месси, ну так топи за него, но каким нужно быть дегенератом, чтобы ставить под сомнение уровень и одного и другого?!
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Homelender_666
Ответ Грозовая Тень
Первый комментарий в новости про Роналду от ригоберки. Ничего нового
риго - латентный 🌈 фан Роналду:)
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Евгений Шазиев
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные
Это риторический вопрос, все же знают, что Роналду не выиграл ни один чемпионат мира.
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Птюч, Ёж.
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные
А Кубок Сан-Хуана у него есть?
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Begench Berdimuradov
Мессифаны ваш выход.
Иза португалии выхода так и не было, из Аргентины нашёлся
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Begench Berdimuradov
Ответ sd4fmwrvz8
Если будешь играть в отборочных с Латвией Эстонией Албанией И так далее,и после в чемпионат верблюдов уедешь , тогда есть все шансы повторить такой «успех»
а зачем тогда ты делаешь играй и забивай если это так изи забить Латвию, Эстонию, Лихтенштейну..... изи это читать и поболтать про кого-то
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