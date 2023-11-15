Диогу Жота: «Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30»

Диогу Жота рассказал, в чем равняется на Криштиану Роналду.

«Когда ты молод, у тебя много энергии, но ты все равно совершаешь много ошибок, а с опытом всегда учишься. Например, я всегда равняюсь на в этом плане. Думаю, он забил больше голов после 30 лет, чем до 30. Он доказал, что это возможно.

Это также означает, что если тебе 26 лет, то ты можешь быть далеко от своего пика. Так я и ожидаю – и ради этого работаю», – сказал хавбек « ».

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