Мартинес не считает, что без Роналду Португалия играет лучше: «Но команда готова побеждать без него»

Роберто Мартинес считает, что Португалия готова побеждать без Криштиану Роналду.

Сегодня Португалия одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив 9:0. Лучший бомбардир в истории сборных не сыграл за португальцев из-за перебора желтых карточек.

– Без Роналду сборная играет лучше?

– Нет. – очень важная часть этой команды, как и . Их уровень и трудолюбие заразительны, они дают команде важную ценность. Нам нужно давать шансы игрокам, и , и показали, на что способны.

Роналду опытный, особенный, не нужно проводить сравнения, сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану, – сказал тренер сборной Португалии.

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