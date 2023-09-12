Мартинес не считает, что без Роналду Португалия играет лучше: «Но команда готова побеждать без него»

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Роберто Мартинес считает, что Португалия готова побеждать без Криштиану Роналду.

Сегодня Португалия одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив Люксембург 9:0. Лучший бомбардир в истории сборных не сыграл за португальцев из-за перебора желтых карточек.

– Без Роналду сборная играет лучше?

– Нет. Криштиану – очень важная часть этой команды, как и Пепе. Их уровень и трудолюбие заразительны, они дают команде важную ценность. Нам нужно давать шансы игрокам, и Рамуш, и Жота показали, на что способны.

Роналду опытный, особенный, не нужно проводить сравнения, сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану, – сказал тренер сборной Португалии.

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35 комментариев

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VERBLYUD
По факту Роналду в сборной не должен был пересекаться со многими игроками нынешней команды. Его время ушло, это не его поколение! Нани и Куарежма уже давно не играют за сборную, а он ради своей статистики продолжает мешать всем.
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Александр Северный
Ответ VERBLYUD
По факту Роналду в сборной не должен был пересекаться со многими игроками нынешней команды. Его время ушло, это не его поколение! Нани и Куарежма уже давно не играют за сборную, а он ради своей статистики продолжает мешать всем.
да весь футбольный мир это уже прекрасно понимает. страх того что Месси его обгонит по голам в сборной и за всю карьеру стоит выше. будь это кто-нибудь другой, то остановился бы. а у этого давно крыша течёт на фоне величия.
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Бритва Борисович
Как же меня веселит, что в 01:22 по Москве каждый комментарий с шутками над Рончиком получает 4 минуса сразу после опубликования) Криштифильская б0тня не может вынести жестокой правды и борется с ней единственным доступным способом) До какой же степени личностной деградации может довести идолопоклонство)
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Murtynya
Ответ VERBLYUD
Рекорд на века? А ты не думаешь, что условный Холанд тоже может до 38-39 лет играть за Норвегию и набивать стату на Люксембургах, хотя учитывая его темп, у него уже в 31-32 будет 100+ голов.
Холланд за Норвегию до 32 лет забьет 100+ мячей, да не смеши, Если он играл, за Францию Испанию Италию, то да, но с его сборным врятли это получится, Норвегия и так всем кому попало проигрывает
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Vinsente!
Ну имеет КР право творить "дичь" в сборной, пока может ходить по полю, много он для них сделал, теперь Португалии нужно его немножко потерпеть. Опять же рекорд "на века" по голам за сборную запишет, кто сейчас вспомнит как прошлый обладатель (Али Даеи) свой писал...
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King_X
Там Глебчик вопросы задавал? А то после Люксембурга такие выводы делать/вопросы задавать, прям как у спартачей после Рубина, Балтики и хандрящего Оренбурга было в первых 3 турах про чемпионство, шах Зениту и лучшую атаку/состав😂
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Борис Энгельгардт
забивать 9 такой команде это как-то по-немецки, чтоли
после 5-6 гола можно было успокоиться)
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leon01
«Команда выше игрока « сказал Рон… , « но не в моем случае» добавил
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Murtynya
Ответ VERBLYUD
Очень много слабых соперников в Европе, даже играя за Норвегию Холанд спокойно положит 120+ голов. У него сейчас 24 гола в 25 матчах.
наверное только в стыках забъет, на ЧМ и ЧЕ ему и его команде трудно будет попасть
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Молодой Френки
Роналду всё еще важен для сборной! Глупцы те кто это отрицают
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blаncо
Ответ VERBLYUD
0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров, вечный рекорд! Этот рекорд может побить только Кришти, если сделает 0+0 в плей-офф ЧМ-2026)
А он поедет на следующий ЧМ)
за новым рекордом.
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VERBLYUD
Ответ хавбек+
пока рекорд будет нужен федерации гоата продолжат вызывать))
0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров, вечный рекорд! Этот рекорд может побить только Кришти, если сделает 0+0 в плей-офф ЧМ-2026)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Бритва Борисович
Как же меня веселит, что в 01:22 по Москве каждый комментарий с шутками над Рончиком получает 4 минуса сразу после опубликования) Криштифильская б0тня не может вынести жестокой правды и борется с ней единственным доступным способом) До какой же степени личностной деградации может довести идолопоклонство)
Партизанят после 18.12.22. Это их единственный шанс что-то себе доказать, чего греха таить🤓
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Бритва Борисович
Ответ VERBLYUD
Роман, Артемка, Гамарджоба. Кто 4-й?)
Ты же в курсе, что всё это один человек? Хотя слово "человек" тут только в кавычках можно употреблять.
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Team_Coach
Ответ VERBLYUD
По факту Роналду в сборной не должен был пересекаться со многими игроками нынешней команды. Его время ушло, это не его поколение! Нани и Куарежма уже давно не играют за сборную, а он ради своей статистики продолжает мешать всем.
Для этого есть федерация футбола, которая может повлиять на решение тренера. По сути и тренер сам может его не вызвать и ничего не будет. Рон уже не значимая фигура в сборной, чтобы не вызов в сборную мог повлиять на отношение к тренеру и федерации. Либо у него какой-то контракт с федерацией, раз до сих пор вызывают. Короче непонятно, почему он до сих пор в сборной, но уверен тут не только хотелки Рона и его статистики.
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Supreme Allah
Ответ atomio
Просто у тебя Роберто нет 🥚🥚
Просто он их у тебя во рту забыл🤷‍♂️
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Universal1000
А т.е. уже вопросы такие в открытую появились сходу?
Видимо первые 10-15 на прессконфе послематчевой как раз.
Логично.
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Гамарджоба Генацвале
Зато фаны Месси знают больше тренера сборной Португалии. Ладно бы обкакался он в этом матче, так вообще не играл.
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Remy Cabella
Кринжа опускают даже местные журналисты на прессухе после игры))
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Александр Северный
ещё бы он считал))) сразу бы на дверь указали
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