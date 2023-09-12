Мартинес не считает, что без Роналду Португалия играет лучше: «Но команда готова побеждать без него»
Роберто Мартинес считает, что Португалия готова побеждать без Криштиану Роналду.
Сегодня Португалия одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив Люксембург 9:0. Лучший бомбардир в истории сборных не сыграл за португальцев из-за перебора желтых карточек.
– Без Роналду сборная играет лучше?
– Нет. Криштиану – очень важная часть этой команды, как и Пепе. Их уровень и трудолюбие заразительны, они дают команде важную ценность. Нам нужно давать шансы игрокам, и Рамуш, и Жота показали, на что способны.
Роналду опытный, особенный, не нужно проводить сравнения, сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану, – сказал тренер сборной Португалии.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
после 5-6 гола можно было успокоиться)
за новым рекордом.
Видимо первые 10-15 на прессконфе послематчевой как раз.
Логично.