Вальверде об ударе Баэне в лицо за слова о ребенке: «Ни о чем не жалею. На поле можете называть меня как угодно, но что-то скажете о семье – и это уже не футбол. В тот день черта была перейдена»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Федерико Вальверде вспомнил, как ударил игрока «Вильярреала» на парковке.

Алекс Баэна издевался и шутил над тем, что семья хавбека «Реала» могла потерять ребенка, во время матча команд в апреле. После игры уругваец нанес обидчику удар в лицо.

«Все знают заголовки газет. Все знают обе стороны «истории». Я не хочу снова поднимать эти страшные темы. Я хочу сказать только следующее....

На футбольном поле вы можете называть меня практически как угодно, и меня это не беспокоит. Я вас умоляю, я же уругваец!

Но есть определенные границы, которые нельзя переступать. Не как футболисту, а как человеку. Что-то скажете о моей семье – и это уже не футбол.

В тот день была перейдена черта. Должен ли я был реагировать? Наверное, нет. Может быть, я должен был пойти домой и съесть с сыном бургер, съесть наггетсы и посмотреть мультики. Но я человек, и иногда нужно постоять за себя и за свою семью.

Мне было больно видеть, как СМИ изображали меня жестоким человеком. Было сказано много лжи, которая впоследствии оказалась неправдой. Но, честно говоря, я ни о чем не жалею, потому что это помогло мне стать еще сильнее как личности и еще больше сплотило нашу семью», – отметил Вальверде.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MishaFCZ
Все правильно сделал!
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Вальверде просто тигр, красавчик.
Фанаты Барсы, за что вы его осуждаете?
Вам приятно будет, если будут оскорблять вашу семью? Я сам фанат Барсы и уважаю Вальверде.
Это поступок мужчины.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ReneHoseman
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Вальверде просто тигр, красавчик. Фанаты Барсы, за что вы его осуждаете? Вам приятно будет, если будут оскорблять вашу семью? Я сам фанат Барсы и уважаю Вальверде. Это поступок мужчины.
за барсу, но тут валверде прав на 100%,
здоровье семьи важнее клуба,
уругваец и клуб не подвел, удержался во время матча.
удивляет баэна, надо же быть таким уродом,
что бы провоцировать таким образом
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сурен Мардиросян
Переводчику дровосеком бы работать на лесоповале, а не пером черкать, ибо перевод такой топорный, что дальше некуда... ,,Было сказано много ЛЖИ, которая впоследствии оказалась НЕПРАВДОЙ""...Объясните мне ,как нерусскому ,чем отличается ложь от неправды?! 😵‍💫И бывает ли неправдивая ложь или лживая неправда?!🤔 Заранее благодарю за разъяснения .😇🙏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Буянов
Ложь, которая оказалась неправдой)
Саше Суряеву бы в 5 класс вернуться на урок русского и послушать про двойное отрицание
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сурен Мардиросян
Ответ Борис Потапкин
ну типа он знал что это ложь, а то, что эти слова не соответствуют правде, потом ещё доказали) норм?)
А я бы со своим армянским пониманием русского языка написал бы так: -Было сказано много лжи, которая впоследствии подтвердилась .🤗
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Homelender_666
ригоберка, уйди с ветки. Иди к своему ЛГБТ-гуру:)
Он просто завидует что не по его щеке били
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RoArt
Ответ cr cr777
Молодец! Дал бы ещё леща меси и цены бы тебе не было!
Если бы он дал леща Месси, карлик бы отъехал в мир иной. Так что хорошо что против Вальверде был обычный мужик, а не соматропиновая кукла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Потапкин
Ответ Сурен Мардиросян
Переводчику дровосеком бы работать на лесоповале, а не пером черкать, ибо перевод такой топорный, что дальше некуда... ,,Было сказано много ЛЖИ, которая впоследствии оказалась НЕПРАВДОЙ""...Объясните мне ,как нерусскому ,чем отличается ложь от неправды?! 😵‍💫И бывает ли неправдивая ложь или лживая неправда?!🤔 Заранее благодарю за разъяснения .😇🙏
ну типа он знал что это ложь, а то, что эти слова не соответствуют правде, потом ещё доказали) норм?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Social Warrior
Ответ Wiley Fox
На парковке. То есть, он все продумал Заметьте, никто не прятался в автобусе, как хабип нурмагомедов Зидан не ждал матерацци на парковке. Вот это и было аффектом
Закусывать надо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий