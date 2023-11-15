Вальверде об ударе Баэне в лицо за слова о ребенке: «Ни о чем не жалею. На поле можете называть меня как угодно, но что-то скажете о семье – и это уже не футбол. В тот день черта была перейдена»

Федерико Вальверде вспомнил, как ударил игрока «Вильярреала» на парковке.

издевался и шутил над тем, что семья хавбека « » могла потерять ребенка, во время матча команд в апреле. После игры уругваец нанес обидчику удар в лицо.

«Все знают заголовки газет. Все знают обе стороны «истории». Я не хочу снова поднимать эти страшные темы. Я хочу сказать только следующее....

На футбольном поле вы можете называть меня практически как угодно, и меня это не беспокоит. Я вас умоляю, я же уругваец!

Но есть определенные границы, которые нельзя переступать. Не как футболисту, а как человеку. Что-то скажете о моей семье – и это уже не футбол.

В тот день была перейдена черта. Должен ли я был реагировать? Наверное, нет. Может быть, я должен был пойти домой и съесть с сыном бургер, съесть наггетсы и посмотреть мультики. Но я человек, и иногда нужно постоять за себя и за свою семью.

Мне было больно видеть, как СМИ изображали меня жестоким человеком. Было сказано много лжи, которая впоследствии оказалась неправдой. Но, честно говоря, я ни о чем не жалею, потому что это помогло мне стать еще сильнее как личности и еще больше сплотило нашу семью», – отметил .

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