Вальверде об ударе Баэне в лицо за слова о ребенке: «Ни о чем не жалею. На поле можете называть меня как угодно, но что-то скажете о семье – и это уже не футбол. В тот день черта была перейдена»
Федерико Вальверде вспомнил, как ударил игрока «Вильярреала» на парковке.
Алекс Баэна издевался и шутил над тем, что семья хавбека «Реала» могла потерять ребенка, во время матча команд в апреле. После игры уругваец нанес обидчику удар в лицо.
«Все знают заголовки газет. Все знают обе стороны «истории». Я не хочу снова поднимать эти страшные темы. Я хочу сказать только следующее....
На футбольном поле вы можете называть меня практически как угодно, и меня это не беспокоит. Я вас умоляю, я же уругваец!
Но есть определенные границы, которые нельзя переступать. Не как футболисту, а как человеку. Что-то скажете о моей семье – и это уже не футбол.
В тот день была перейдена черта. Должен ли я был реагировать? Наверное, нет. Может быть, я должен был пойти домой и съесть с сыном бургер, съесть наггетсы и посмотреть мультики. Но я человек, и иногда нужно постоять за себя и за свою семью.
Мне было больно видеть, как СМИ изображали меня жестоким человеком. Было сказано много лжи, которая впоследствии оказалась неправдой. Но, честно говоря, я ни о чем не жалею, потому что это помогло мне стать еще сильнее как личности и еще больше сплотило нашу семью», – отметил Вальверде.
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Фанаты Барсы, за что вы его осуждаете?
Вам приятно будет, если будут оскорблять вашу семью? Я сам фанат Барсы и уважаю Вальверде.
Это поступок мужчины.
здоровье семьи важнее клуба,
уругваец и клуб не подвел, удержался во время матча.
удивляет баэна, надо же быть таким уродом,
что бы провоцировать таким образом
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