Федерико Вальверде: «Думал, что я Месси и Роналду в одном лице, приехав в «Реал», но быстро пришел в себя в «Кастилье», увидев у детей часы дороже дома моих родителей. Ни хрена ты не Криштиану!»
Федерико Вальверде рассказал, как стеснялся своего внешнего вида, попав в «Реал».
«Могу назвать точный момент, когда я понял, что я болван. Слушайте, вам надо кое-что понять. Просто представьте себя на моем месте на секунду.
Вам 17 лет. Два года назад вы спали на матрасе на полу, а теперь подписываете контракт с «Реалом». Как тут можно не потерять голову?
Когда я приехал в «Реал», то думал, что я Месси и Роналду в одном лице. Серьезно!
В свое оправдание скажу, что в 17 лет ты даже не представляешь, насколько ты глуп, особенно когда тебе дают немного денег и хвалят. Эта комбинация – адский наркотик.
Но я быстро пришел в себя. Моя первая тренировка в «Кастилье», я вхожу в раздевалку, витая в облаках. Я был очень уверен в себе. Я даже ничего не помню о тренировке, все как в тумане. Но я помню, что все одевались, а я смотрел вокруг и впитывал это все... и вдруг стал замечать, что все носят.
Ремни Gucci. Совершенно новые Nike, никаких потертостей. Кошельки и сумки Louis Vuitton. Помните, это даже не легенды, не Бензема, не Модрич, не Марсело, а дети!
Меня осенило, как громом поразило: вот черт, Феде, на тебе футболка за 2 евро.
Для меня Zara была дорогим брендом. В Уругвае ты босс, если носишь Zara. И я смотрю на ребят вокруг и вижу часы, которые стоят больше, чем дом моих родителей.
И в тот момент меня осенило: в этой игре есть уровни, сопляк, ты никто!
И вот я сижу там в своей грязной форме и даже бутсы не снимаю. Все отправляются в душ, и я вижу нижнее белье от Gucci. Чертовы трусы от Gucci, братан! Когда они их придумали? Сколько это вообще стоит?
И я думаю: хоть бы в моих сегодня не было дырок. Молю Бога, чтобы моя мама проверила белье.
Я сидел 20 минут, делая вид, что проверяю что-то очень важное в телефоне. Я просто тянул время. Парни смотрели на меня: «Что-то не так, братан? Ты в порядке?»
Я никогда не чувствовал себя таким маленьким.
Я дождался, когда все уйдут, и переоделся, когда остались только я и экипировщик. Тем вечером я отправился в H&M и сказал: «Дайте 10 упаковок вашего лучшего нижнего белья».
Помню, как сказал себе в тот вечер: «Мужик, ты кем себя возомнил? Это же мадридский «Реал». Ты думаешь, что ты Криштиану? Ни хрена ты не Криштиану!» – сказал полузащитник.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
мадриду очень повезло с таким игроком. для него футбол - это война. как для серхио рамоса)
и левые ЗМ это не аргумент
Настоящий бриллиант!💎 Уверен, его пик ещё впереди!
И понятие «купаться в деньгах» у всех разное.
Хочется общаться только с нормальными пользователями этого сайта, поэтому приходится идти на такие меры
Спорить с тем, кто младше тебя в 2-3 раза, что либо доказывать тому, кто живёт в своём мире - не, не по адресу
Хорошего вечера!
Сейчас бы левыми ЗМ понтоваться :)
Ты вообще хоть знаешь что-то обо мне?!
Помните, как в том старом анекдоте про нового русского: "Смотри, мальчик, на мне трусы от гуччи, рубашка версачче, костюм от валентино, шузы от тестони, часы ролекс. Умом надо выделяться, умом!"
Думаю это изначально не всем дано.
Когда при Зидане продали Маркоса Льоренте и сделали ставку на Феде, думал, блин, такой талант упустили
Но затем Феде не то, что переубедил, а вообще один из самых любимых игроков, зверюга прям!