Федерико Вальверде: «Думал, что я Месси и Роналду в одном лице, приехав в «Реал», но быстро пришел в себя в «Кастилье», увидев у детей часы дороже дома моих родителей. Ни хрена ты не Криштиану!»

Федерико Вальверде рассказал, как стеснялся своего внешнего вида, попав в «Реал».

«Могу назвать точный момент, когда я понял, что я болван. Слушайте, вам надо кое-что понять. Просто представьте себя на моем месте на секунду.

Вам 17 лет. Два года назад вы спали на матрасе на полу, а теперь подписываете контракт с « ». Как тут можно не потерять голову?

Когда я приехал в «Реал», то думал, что я и в одном лице. Серьезно!

В свое оправдание скажу, что в 17 лет ты даже не представляешь, насколько ты глуп, особенно когда тебе дают немного денег и хвалят. Эта комбинация – адский наркотик.

Но я быстро пришел в себя. Моя первая тренировка в « », я вхожу в раздевалку, витая в облаках. Я был очень уверен в себе. Я даже ничего не помню о тренировке, все как в тумане. Но я помню, что все одевались, а я смотрел вокруг и впитывал это все... и вдруг стал замечать, что все носят.

Ремни Gucci. Совершенно новые Nike, никаких потертостей. Кошельки и сумки Louis Vuitton. Помните, это даже не легенды, не Бензема, не Модрич, не Марсело, а дети!

Меня осенило, как громом поразило: вот черт, , на тебе футболка за 2 евро.

Для меня Zara была дорогим брендом. В Уругвае ты босс, если носишь Zara. И я смотрю на ребят вокруг и вижу часы, которые стоят больше, чем дом моих родителей.

И в тот момент меня осенило: в этой игре есть уровни, сопляк, ты никто!

И вот я сижу там в своей грязной форме и даже бутсы не снимаю. Все отправляются в душ, и я вижу нижнее белье от Gucci. Чертовы трусы от Gucci, братан! Когда они их придумали? Сколько это вообще стоит?

И я думаю: хоть бы в моих сегодня не было дырок. Молю Бога, чтобы моя мама проверила белье.

Я сидел 20 минут, делая вид, что проверяю что-то очень важное в телефоне. Я просто тянул время. Парни смотрели на меня: «Что-то не так, братан? Ты в порядке?»

Я никогда не чувствовал себя таким маленьким.

Я дождался, когда все уйдут, и переоделся, когда остались только я и экипировщик. Тем вечером я отправился в H&M и сказал: «Дайте 10 упаковок вашего лучшего нижнего белья».

Помню, как сказал себе в тот вечер: «Мужик, ты кем себя возомнил? Это же мадридский «Реал». Ты думаешь, что ты Криштиану? Ни хрена ты не Криштиану!» – сказал полузащитник.

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