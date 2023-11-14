Федерико Вальверде: «Думал, что я Месси и Роналду в одном лице, приехав в «Реал», но быстро пришел в себя в «Кастилье», увидев у детей часы дороже дома моих родителей. Ни хрена ты не Криштиану!»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Федерико Вальверде стиль брань Футбол

Федерико Вальверде рассказал, как стеснялся своего внешнего вида, попав в «Реал».

«Могу назвать точный момент, когда я понял, что я болван. Слушайте, вам надо кое-что понять. Просто представьте себя на моем месте на секунду.

Вам 17 лет. Два года назад вы спали на матрасе на полу, а теперь подписываете контракт с «Реалом». Как тут можно не потерять голову?

Когда я приехал в «Реал», то думал, что я Месси и Роналду в одном лице. Серьезно!

В свое оправдание скажу, что в 17 лет ты даже не представляешь, насколько ты глуп, особенно когда тебе дают немного денег и хвалят. Эта комбинация – адский наркотик.

Но я быстро пришел в себя. Моя первая тренировка в «Кастилье», я вхожу в раздевалку, витая в облаках. Я был очень уверен в себе. Я даже ничего не помню о тренировке, все как в тумане. Но я помню, что все одевались, а я смотрел вокруг и впитывал это все... и вдруг стал замечать, что все носят.

Ремни Gucci. Совершенно новые Nike, никаких потертостей. Кошельки и сумки Louis Vuitton. Помните, это даже не легенды, не Бензема, не Модрич, не Марсело, а дети!

Меня осенило, как громом поразило: вот черт, Феде, на тебе футболка за 2 евро.

Для меня Zara была дорогим брендом. В Уругвае ты босс, если носишь Zara. И я смотрю на ребят вокруг и вижу часы, которые стоят больше, чем дом моих родителей.

И в тот момент меня осенило: в этой игре есть уровни, сопляк, ты никто!

И вот я сижу там в своей грязной форме и даже бутсы не снимаю. Все отправляются в душ, и я вижу нижнее белье от Gucci. Чертовы трусы от Gucci, братан! Когда они их придумали? Сколько это вообще стоит?

И я думаю: хоть бы в моих сегодня не было дырок. Молю Бога, чтобы моя мама проверила белье.

Я сидел 20 минут, делая вид, что проверяю что-то очень важное в телефоне. Я просто тянул время. Парни смотрели на меня: «Что-то не так, братан? Ты в порядке?»

Я никогда не чувствовал себя таким маленьким.

Я дождался, когда все уйдут, и переоделся, когда остались только я и экипировщик. Тем вечером я отправился в H&M и сказал: «Дайте 10 упаковок вашего лучшего нижнего белья».

Помню, как сказал себе в тот вечер: «Мужик, ты кем себя возомнил? Это же мадридский «Реал». Ты думаешь, что ты Криштиану? Ни хрена ты не Криштиану!» – сказал полузащитник.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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54 комментария

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creat1ve
зато Феде пробился в основу, а ребята в трусах гуччи нет)
+104
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Serkan_Ballboy
99% лучших футболистов мира поднимаются из низов. А в латинских странах часто выбор, либо криминал, либо спорт. Красава, Феде, что пробился в лучшую жизнь!
+43
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+41
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corazón blanco
Зато где те парни из Кастильи, которые сытые и богатые были и чего они добились? И как бедный уругваец приехал, завоевал место в основе, выиграл все, что только возможно в клубном футболе, уже проведя больше 250-ти матчей за Королевский клуб!
+35
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xDe xDe
Ответ creat1ve
зато Феде пробился в основу, а ребята в трусах гуччи нет)
И благодарить за это нужно маму Феде, которая, судя по всему, всё-таки проследила, чтобы сын в тот ответственный день случайно не надел бельё с дырками)
+18
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Кирилл.С-Пб
А у нас орут недалёкие, что зажрались, безумные зарплаты, никто не хочет уезжать... А там детишки с Витоном и Гучи... )))
+13
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Тиджани Бабангида
Понимать и осознавать такие вещи важно в любом возрасте. Молодость,деньги и хвала - действительно адская смесь. Пройти через это надо как можно скорее
+5
-1
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Андерлехт Брюггевич
феде - будущий капитан "реала"
мадриду очень повезло с таким игроком. для него футбол - это война. как для серхио рамоса)
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Savarona25
Помню как-то в Париже в дорогом обувном магазине наблюдал такую картину: сидят на скамейку несколько весьма респектабельно и со вкусом одетых французов и ждут когда продавцы принесут им обувь и помогут ее примерить. Старую обувь они сняли и при этом ВСЕ были в дырявых носках. Шок и трепет!
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bostonKG
Феде сделал правильные выводы, респект👍
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Alon Raven
Ответ Savarona25
Помню как-то в Париже в дорогом обувном магазине наблюдал такую картину: сидят на скамейку несколько весьма респектабельно и со вкусом одетых французов и ждут когда продавцы принесут им обувь и помогут ее примерить. Старую обувь они сняли и при этом ВСЕ были в дырявых носках. Шок и трепет!
Ладно носки, их можно понять, всё таки когда одеваешься не смотришь на них. А вот чего не ожидаешь увидеть, так это небольшого начальника местного офиса с ~10 людьми в подчинении и в дырявой шапке. Сразу думаешь: чувак, тебе не дует? Ты шапку свою видел? Я со своим -2 вижу дырку!
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человек-муравей человек-физрук
Ответ JENNINGS
Хах, когда закончились аргументы, пошёл переход на личности :) Классика) Ты вообще хоть знаешь что-то обо мне?!
8 ЗМ это аргумент. то что Кас единственный топовый воспитанник тоже аргумент. хотелось бы услышать от вас профессор хоть один.
и левые ЗМ это не аргумент
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JENNINGS
Молодец, Феде! Самодисциплина, самоотдача и преданность делу привели его в основной состав «Реала»!
Настоящий бриллиант!💎 Уверен, его пик ещё впереди!
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Artem Ka
Ответ Иван Прошкин
Это ненормально что малолетки купаются в деньгах. Так же как ненормально что Гюлен заграбастал себе новенькую машину. Понятно что это подарок от спонсора "Реала", но сколько матчей сыграл Гюлен за команду? Польза от него какая?
Они могут себе позволить. Что не так?
И понятие «купаться в деньгах» у всех разное.
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Всеволод Бобров
Ответ Потолковый Лампонюх™
Чтоб купить ремень Гуччи или кошелек необязательно зарабатывать миллионы. В Кастильи лучшие игроки академии. Думаю тысяч 200-300 Евро в год зарабатывают. Этого хватит на ремень Гуччи и на новые кроссовки Найк на каждую неделю.
нет там таких зарплат.
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
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Ничего личного, фильтрую неадекватов, пополняю коллекцию ЧС и наслаждаюсь адекватными комментариями
Хочется общаться только с нормальными пользователями этого сайта, поэтому приходится идти на такие меры
Спорить с тем, кто младше тебя в 2-3 раза, что либо доказывать тому, кто живёт в своём мире - не, не по адресу
Хорошего вечера!
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Потолковый Лампонюх™
Ответ Всеволод Бобров
нет там таких зарплат.
Есть. Реал в этом сезоне отдал 2 игроков из Кастильи в аренду. Клуб который берет игрока в аренду, так же берет на себя его зарплату. Рафа Марин в Алавесе заработает 150т за сезон. Латаса в Гетафе 620т. При том что это даже не самые главные таланты Кастильи. К примеру 19 летний Винисиус Тобиаш зарабатывает 1м Евро в год в Кастилье.
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nurikkkk
Ответ Птюч, Ёж.
это в кастилье столько платят или просто родители богатые?
В Кастилье платят меньше чем в Российском футболе.
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Tristan...
Ответ Пацанчик реальный
Хорошо,что он не в дубль Барселоны попал - там парни ходят в розовых и в леопардовых стрингах!
Воспитанники Реала попадают за решётку, с позором
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Пацанчик реальный
Ответ Tristan...
Воспитанники Реала попадают за решётку, с позором
Не знаю,не слежу особо за Реалом!а кто у них попадал за решетку?вот про рИчажных такое помню,один уже давно сидит в СИЗО за изнасилование,еще помню интервью бывшего президента Барселоны,который по выходу из тюрьмы дал интервью,что когда он сел в тюрьме ему выдали вазелин и презервативы!как думаешь,ему пригодилось?
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Пацанчик реальный
Не знаю,не слежу особо за Реалом!а кто у них попадал за решетку?вот про рИчажных такое помню,один уже давно сидит в СИЗО за изнасилование,еще помню интервью бывшего президента Барселоны,который по выходу из тюрьмы дал интервью,что когда он сел в тюрьме ему выдали вазелин и презервативы!как думаешь,ему пригодилось?
😂😂😂
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Пацанчик реальный
Ответ Tristan...
Скоро сядут эти рычажные, если ещё не сели. Доказательства по сети гуляют
Ну сядут и сядут!Что дальше то?Насильник то,который пол жизни в ФК Рычаг играл,уже сидит!Или для тебя это другое??)))Как же угораю с ричажных - для них,когда глупые дети перекидывают друг другу видео 18+ с другими людьми это позор(я кстати далеко не одобряю такое поведение),а когда легенда клуба сидит за изнасилование,ну это так норм!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️рИчажные такие рИчажные,завтра игрок Реала перейдет дорогу в неположенном месте и это будет позор,а игрок Барсы расчленит человека и это они не будут замечать!хахаха🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Потолковый Лампонюх™
Ответ Иван Прошкин
Это ненормально что малолетки купаются в деньгах. Так же как ненормально что Гюлен заграбастал себе новенькую машину. Понятно что это подарок от спонсора "Реала", но сколько матчей сыграл Гюлен за команду? Польза от него какая?
Какие малолетки? Средний возраст игроков Кастильи 19.8 лет. Это уже профессионалы которые могут играть за середняки Ла Лиги если захотят. Они что должны играть за 100 Евро в неделю? Конечно же они зарабатывают нормальные деньги.
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
Кас Рауль Этоо и какие-то деревья. Рауль и Этоо не воспитанники Реала. за всю историю выпустили одного вратаря. это конечно куда круче чем 8-кратного Обладателя ЗМ :)
Ты в футбол играешь лучше всех них, вместе взятых, бесспорно!)
Сейчас бы левыми ЗМ понтоваться :)
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну явно лучше чем ты людей лечишь. вроде ты выдумывал что врач
Хах, когда закончились аргументы, пошёл переход на личности :) Классика)
Ты вообще хоть знаешь что-то обо мне?!
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Птюч, Ёж.
Ответ Потолковый Лампонюх™
Чтоб купить ремень Гуччи или кошелек необязательно зарабатывать миллионы. В Кастильи лучшие игроки академии. Думаю тысяч 200-300 Евро в год зарабатывают. Этого хватит на ремень Гуччи и на новые кроссовки Найк на каждую неделю.
я про часы. Шмотки я знаю что не миллионы стоят.
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Потолковый Лампонюх™
Ответ Птюч, Ёж.
это в кастилье столько платят или просто родители богатые?
Чтоб купить ремень Гуччи или кошелек необязательно зарабатывать миллионы. В Кастильи лучшие игроки академии. Думаю тысяч 200-300 Евро в год зарабатывают. Этого хватит на ремень Гуччи и на новые кроссовки Найк на каждую неделю.
+2
-2
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Андерлехт Брюггевич
Ответ bel01
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любой нормальный мужик не должен писать такие комментарии, какие пишешь ты)
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Oleg Pluto
Ответ Kirkorofff
А есть какой то рецепт как это пройти? Тем более как можно скорее? Думаю это изначально не всем дано.
Только лично полученной "оплеухой". И повезёт, если это произойдёт в достаточно ограниченном коллективе, чтобы не сломать психику подростка. Чем раньше поставят на место, тем лучше. Легче пережить и принять. Иначе сорвёт "крышу" и, в лучшем случае, получится "Кокорин"...
Помните, как в том старом анекдоте про нового русского: "Смотри, мальчик, на мне трусы от гуччи, рубашка версачче, костюм от валентино, шузы от тестони, часы ролекс. Умом надо выделяться, умом!"
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Kirkorofff
Ответ Тиджани Бабангида
Понимать и осознавать такие вещи важно в любом возрасте. Молодость,деньги и хвала - действительно адская смесь. Пройти через это надо как можно скорее
А есть какой то рецепт как это пройти? Тем более как можно скорее?
Думаю это изначально не всем дано.
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Kirkorofff
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Это вопрос мотивации.
Ну и?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Serkan_Ballboy
99% лучших футболистов мира поднимаются из низов. А в латинских странах часто выбор, либо криминал, либо спорт. Красава, Феде, что пробился в лучшую жизнь!
Это вопрос мотивации.
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человек-муравей человек-физрук
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Аврал
Эти откровения дорогого стоят.Зауважал парня ещё на много пунктов.Хотя думал уже некуда...
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sanchos
Как то странно для игрока из Уругвая! Абсолютно не бедная страна,чтобы ходить в белье с дырками. Жизнь на уровне Европы,но без голой ж...пы.
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Spaten
Кожаные штаны за 650 баксов! И ты в них ходишь?
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King_X
Ещё очень крутой!

Когда при Зидане продали Маркоса Льоренте и сделали ставку на Феде, думал, блин, такой талант упустили

Но затем Феде не то, что переубедил, а вообще один из самых любимых игроков, зверюга прям!
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Птюч, Ёж.
это в кастилье столько платят или просто родители богатые?
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bel01
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