Кевин-Принс Боатенг: «Балотелли мог выиграть три «Золотых мяча», он был феноменом. Леау силен, но Марио – другой уровень. Только он по навыкам приблизился к Ибрагимовичу»
Кевин-Принс Боатенг описал, насколько талантлив Марио Балотелли.
– Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три «Золотых мяча». Ему на ежедневной основе нужен был кто-то вроде меня или других людей, способных направить его по верному пути.
– Леау очень силен, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал, на что способен. Я играл с ним и видел, что он может делать, когда настроен серьезно.
Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к Ибрагимовичу, был Марио, – сказал в эфире TV Play бывший хавбек «Милана».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
«За пацанов и двор-стреляю в упор»
«Брат за брата, так за основу взято»
«Роллы для лохов, пельмени для пацанов»
«Мой возможный переход в «Барселону»? Я не играю с девочками».
Ну и раз вспомнил Легенду, приведу парочку его цитат:
«Чем старше человек, тем больше ему лет»
«Лишь немногие знают, сколько надо знать, чтобы узнать, как мало они знают»
«Пиво может быть нефильтрованным, но базар должен быть таковым»
После 2012 г. откровенно положил болт на футбол. Не будь ветра в голове, по таланту мог бы стать мега-топом, но имеем, что имеем
Винить Марио может только себя