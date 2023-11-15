Кевин-Принс Боатенг: «Балотелли мог выиграть три «Золотых мяча», он был феноменом. Леау силен, но Марио – другой уровень. Только он по навыкам приблизился к Ибрагимовичу»

Кевин-Принс Боатенг описал, насколько талантлив Марио Балотелли.

– Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три « ». Ему на ежедневной основе нужен был кто-то вроде меня или других людей, способных направить его по верному пути.

– или ?

– Леау очень силен, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал, на что способен. Я играл с ним и видел, что он может делать, когда настроен серьезно.

Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к , был Марио, – сказал в эфире TV Play бывший хавбек « ».

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