Кевин-Принс Боатенг: «Балотелли мог выиграть три «Золотых мяча», он был феноменом. Леау силен, но Марио – другой уровень. Только он по навыкам приблизился к Ибрагимовичу»

Теги Милан Златан Ибрагимович Кевин-Принс Боатенг серия А Италия Золотой мяч Марио Балотелли Рафаэл Леау Футбол

Кевин-Принс Боатенг описал, насколько талантлив Марио Балотелли.

– Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три «Золотых мяча». Ему на ежедневной основе нужен был кто-то вроде меня или других людей, способных направить его по верному пути.

Марио или Леау?

– Леау очень силен, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал, на что способен. Я играл с ним и видел, что он может делать, когда настроен серьезно.

Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к Ибрагимовичу, был Марио, – сказал в эфире TV Play бывший хавбек «Милана».

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22 комментария

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Семён Жуйло
Кто-то вроде него, чтобы направлять? Да Кевин-Принс и сам раздолбай, каких мало.
+14
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Rosenbaum
А Ибра сколько мячей взял?)
+8
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Roman Dementiev
Факт, Марио по задаткам был феноменален. И скорость, и техника, и умение мыслить нестандартно, и удар. Но увы
+11
-5
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leon01
Феноменальный… раздолбай
+4
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vincere
Мог 3, а мог и 10 и 20. Я тоже мог бы. Кстати, на данный момент у нас с Балотелли равное количество ЗМ.
+4
-1
+3
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Topordo
Ответ JENNINGS
Что-то из цитатника Стейтхема Ну и раз вспомнил Легенду, приведу парочку его цитат: «Чем старше человек, тем больше ему лет» «Лишь немногие знают, сколько надо знать, чтобы узнать, как мало они знают» «Пиво может быть нефильтрованным, но базар должен быть таковым»
И еще:
«За пацанов и двор-стреляю в упор»
«Брат за брата, так за основу взято»
«Роллы для лохов, пельмени для пацанов»
+3
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Гномович!
Лучшая цитата в карьере Балотелли:

«Мой возможный переход в «Барселону»? Я не играю с девочками».
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igls54
Почему три, а не все восемь? Не бывает, чтобы раздолбай становился феноменом
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JENNINGS
Ответ Juninho P.
Ибра не зря говорит ,что он Бог. "Важно то, что у тебя в голове мой друг, все остальное не так важно" ( Златан Хабибу Нурмагомедову, перед боем последнего с Конором)
Что-то из цитатника Стейтхема
Ну и раз вспомнил Легенду, приведу парочку его цитат:
«Чем старше человек, тем больше ему лет»
«Лишь немногие знают, сколько надо знать, чтобы узнать, как мало они знают»
«Пиво может быть нефильтрованным, но базар должен быть таковым»
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Владимир Владимирович
Потенциал конечно был бешеный, не зря его всё время топы брали, в отдельных отрезках был действительно похож на Ибру
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Number_2
Я бы мог и пяток взять, чего бы и нет, если так подумать… но увы))
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FOOTBALL Live
Балоттели был диковатый
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JENNINGS
Футбол не терпит сослагательного наклонения.
После 2012 г. откровенно положил болт на футбол. Не будь ветра в голове, по таланту мог бы стать мега-топом, но имеем, что имеем
Винить Марио может только себя
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Боевой Бурят Путина
Честно говоря, никогда не понимал хайпа вокруг Балотелли. Ни разу за сезон не забивал больше 15 - маловато для топ-форварда. Больше всего запомнился на поле голами в ворота Германии. Все остальное время впереди него шли грязные скандалы и разговоры о таланте
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ParvizLNDRreal
Марио конечно профукал карьеру. Жаль не попал к тренеру типа Ферги, уверен он бы ему мозги быстро вправил, и он действительно стал бы великим игроком.
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Juninho P.
Ибра не зря говорит ,что он Бог. "Важно то, что у тебя в голове мой друг, все остальное не так важно" ( Златан Хабибу Нурмагомедову, перед боем последнего с Конором)
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EminenceGrise
Марио Балотелли уникальный персонаж. Единственный, кто проиграл Золотой мяч собственной манишке!
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Борис Потапкин
Ответ JENNINGS
Что-то из цитатника Стейтхема Ну и раз вспомнил Легенду, приведу парочку его цитат: «Чем старше человек, тем больше ему лет» «Лишь немногие знают, сколько надо знать, чтобы узнать, как мало они знают» «Пиво может быть нефильтрованным, но базар должен быть таковым»
мы всегда боимся "пафоса", ибо всем нам простая правда глаза колет и кажется неуютной)
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Arthur Jacob
Ответ Rosenbaum
А Ибра сколько мячей взял?)
Ибра за карьеру ни разу в финалах еврокубков не играл даже, он даже Золотую Бутсу не брал
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EminenceGrise
Ответ EminenceGrise
Марио Балотелли уникальный персонаж. Единственный, кто проиграл Золотой мяч собственной манишке!
https://www.youtube.com/watch?v=BLXNxnhQuT4
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