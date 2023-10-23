Балотелли поддержал Палестину, выложив видео гневной речи Эрдогана после выступления президента Израиля Переса в Давосе в 2009-м

Теги Интер серия А Италия высшая лига Турция Марио Балотелли Адана Демирспор Политика соцсети Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Марио Балотелли поддержал Палестину на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Экс-форвард «Интера», ныне выступающий за турецкий «Адана Демирспор», опубликовал в соцсетях запись выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на Всемирном экономическом форуме в 2009 году в ответ на слова тогдашнего президента Израиля Шимона Переса о конфликте с Палестиной.

Эрдоган, занимавший на тот момент должность премьер-министра, попытался вступить в дискуссию с Пересом и несколько раз сказал модератору дебатов, колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнациусу: «Одну минуту».

«Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны говорили, что были рады въехать в Палестину на танках. Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно», – сказал Эрдоган.

Игнациус прервал его: «Мы не можем снова начинать дебаты. У нас нет времени».

Когда турецкий премьер-министр попросил дать ему закончить, Игнациус ответил: «Нам действительно нужно отпустить людей на обед».

«Большое спасибо, большое спасибо, большое спасибо, большое спасибо. Не думаю, что после подобного я вернусь в Давос», – заявил Эрдоган и покинул сцену.

Нынешний президент Турции после этого больше не приезжал на форум.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
А Балотелли не так глуп, как ведет себя
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seppblatter@mail.ru
Ответ Marcus-light
А Балотелли не так глуп, как ведет себя
Не так глуп, а вот так глуп. Сначала ты гадишь в бутсы одноклубников, а потом поддерживаешь террористов. Не совпадение.
+14
-12
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
Ответ seppblatter@mail.ru
Не так глуп, а вот так глуп. Сначала ты гадишь в бутсы одноклубников, а потом поддерживаешь террористов. Не совпадение.
К слову о глупости. Какой фразой или действием он поддержал террористов?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий