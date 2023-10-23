Балотелли поддержал Палестину, выложив видео гневной речи Эрдогана после выступления президента Израиля Переса в Давосе в 2009-м

Марио Балотелли поддержал Палестину на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Экс-форвард « », ныне выступающий за турецкий « », опубликовал в соцсетях запись выступления Реджепа Тайипа Эрдогана на Всемирном экономическом форуме в 2009 году в ответ на слова тогдашнего президента Израиля Шимона Переса о конфликте с Палестиной.

Эрдоган, занимавший на тот момент должность премьер-министра, попытался вступить в дискуссию с Пересом и несколько раз сказал модератору дебатов, колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнациусу: «Одну минуту».

«Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны говорили, что были рады въехать в Палестину на танках. Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно», – сказал Эрдоган.

Игнациус прервал его: «Мы не можем снова начинать дебаты. У нас нет времени».

Когда турецкий премьер-министр попросил дать ему закончить, Игнациус ответил: «Нам действительно нужно отпустить людей на обед».

«Большое спасибо, большое спасибо, большое спасибо, большое спасибо. Не думаю, что после подобного я вернусь в Давос», – заявил Эрдоган и покинул сцену.

Нынешний президент Турции после этого больше не приезжал на форум.

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