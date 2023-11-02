Балотелли – 2-й в списке худших трансферов «Ливерпуля» по версии FourFourTwo, Кэрролл – 3-й, Воронин – 5-й. Кончески – на 1-м месте

Теги Андрей Воронин Альберто Аквилани Ливерпуль Эль-Хаджи Диуф 1981 Пол Кончески премьер-лига Англия рейтинги Энди Кэрролл Марио Балотелли Фабио Борини Чарли Адам Шон Данди Наби Кейта Футбол

Украинец Андрей Воронин вошел в пятерку худших трансферов в истории «Ливерпуля».

Экс-форвард занял пятое место в списке, составленном FourFourTwo. Возглавил рейтинг из 32 позиций Пол Кончески.

Первая десятка выглядит так:

1. Пол Кончески – из «Фулхэма» в 2010 году.

2. Марио Балотелли – из «Милана» в 2014 году.

3. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в 2011 году.

4. Эль-Хаджи Диуф – из «Ланса» в 2002 году.

5. Андрей Воронин – из «Байера» в 2007 году.

6. Шон Данди – из «Карлсруэ» в 1998 году.

7. Фабио Борини – из «Пармы» в 2012 году.

8. Наби Кейта – из «Лейпцига» в 2018 году.

9. Чарли Адам – из «Блэкпула» в 2011 году.

10. Альберто Аквилани – из «Ромы» в 2009 году.

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33 комментария

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Andrei Shprenhel
Воронин пришел бесплатным агентом уже на спаде карьеры, и за него потом деньги выручили, продав Динамо. Странно его тут видеть, я б скорее Аспаса или Кина в список добавил...
+88
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+87
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laziofan
Насчёт Воронина бред. Человек пришел бесплатно, ушел за примерно 5 мультов в Динамо. Да и играл вполне нормально, не феерил, но и не провал точно.
+59
-2
+57
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MansZ
Воронин и Кончески по цена/качество не такие и провалы, а вот почему в списке нет Марковича и Бентеке это вопрос
+48
-1
+47
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TaR
На месте Пола Кончески я бы радовался тому, что нахожусь на первом месте в списке. И так о нем никто не помнит, а тут еще подсветили что в Ливерпуле играл. И что ожидания от него были выше чем от Балотелли и тд)))))
+20
0
+20
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Ovsyankin
Всмысле Энди Кэролл не первый? Это легенда на все времена
+18
-1
+17
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Tollie
как может копеечный Кончески быть выше Кэролла, Бало и Кейты?
+8
0
+8
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Streetbor
Наби Кейта должен быть в пятерке, купили его за сумасшедшие деньги, а выхлопа от него ноль. То лечился то набирал форму.
+7
0
+7
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xxx-xxx
Хм, как обычно, субъективщина, на чем основан рейтинг ?
Как по мне если цена и качество, то Кэрролл должен идти на первом месте с большим отрывом !)
+5
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+5
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Rassulio
Воронин нормально играл. Приходил без экстраожиданий. От Кэролла или Диуфа ожидали большего. Кончески вообще никто не помнит.
+5
0
+5
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Рита Вишневская
Кончески топовый был дровосек
+4
0
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Alan Dutch
У Клоппа за столько лет по сути всего два реальных провала Кейта и Кариус, это ничтожно мало за такой период, как же повезло Ливерпулю с Клоппом
+3
0
+3
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quaterbackathome
Ответ Streetbor
Наби Кейта должен быть в пятерке, купили его за сумасшедшие деньги, а выхлопа от него ноль. То лечился то набирал форму.
и ушел бесплатно
на мой взгляд он в топ 3
+2
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Django Liberated
Кейта на 8??? серьёзно? на пальцах рук можно перечитать сколько раз он играл!
+2
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vladimir.kostrichko
Для меня Аквилани на 1-ом месте...
Реально его позиция просела в сезоне 2009/10(он типа Хаби Алонсо должен был заменить,но не получилось))и Ливерпуль закончил на 7-ом и команда посыпалась.
+2
0
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Трент 66
А мюшные еще говорят, что познали боль. болел Ливерпуля. Одно дело, когда команда заканчивает сезон на 6-7 месте, летом покупают Кончески, Кириякоса и Поульсена, либо когда покупают Погба за 100 лямов...
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savik-A.M.
Робби Кин , обратная продажа в Тотхэм через уже полгода
+2
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Виталий Ан
Тоже хотел написать про Воронина. Мне его игра нравилась. В конце пребывания в клубе конечно часто обрезал результативно, но сумарно отлично играл. Удивил еще Чарли Адам в списке. По памяти на таком же уровне играл. Не плохой игрок. Ну и конечно Кэрол должен был быть лидером. Помню как за него отвалили как за супер звезду. Все вокруг говорили что это будет лучший форвард, как Холанда покупали. Даже с большим ажиотажем. Это самый громкий провал наверно на моей памяти.
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Rick Sorkin
Ответ MansZ
Воронин и Кончески по цена/качество не такие и провалы, а вот почему в списке нет Марковича и Бентеке это вопрос
Бентеке зато продали хорошо
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Писарєв Ілля
Ответ MansZ
Воронин и Кончески по цена/качество не такие и провалы, а вот почему в списке нет Марковича и Бентеке это вопрос
Луис Альберто
+2
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torch
Аквилани можно повыше, а Кейта пониже кмк
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Someone from Internet
А где легенда Кариус?
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Максим Черкашин
Ответ TaR
На месте Пола Кончески я бы радовался тому, что нахожусь на первом месте в списке. И так о нем никто не помнит, а тут еще подсветили что в Ливерпуле играл. И что ожидания от него были выше чем от Балотелли и тд)))))
Я помню Кириякос, Кончески. :))))))
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jam.football
Кэролл однозначно провал всего
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Амин Чич
Бенаюн
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Рита Ктинидина
Борини - Ламберт - Чарли Адам
Даунинг
Топ состав начала 10-х 😄😀😁
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