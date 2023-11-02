Балотелли – 2-й в списке худших трансферов «Ливерпуля» по версии FourFourTwo, Кэрролл – 3-й, Воронин – 5-й. Кончески – на 1-м месте
Украинец Андрей Воронин вошел в пятерку худших трансферов в истории «Ливерпуля».
Экс-форвард занял пятое место в списке, составленном FourFourTwo. Возглавил рейтинг из 32 позиций Пол Кончески.
Первая десятка выглядит так:
1. Пол Кончески – из «Фулхэма» в 2010 году.
2. Марио Балотелли – из «Милана» в 2014 году.
3. Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в 2011 году.
4. Эль-Хаджи Диуф – из «Ланса» в 2002 году.
5. Андрей Воронин – из «Байера» в 2007 году.
6. Шон Данди – из «Карлсруэ» в 1998 году.
7. Фабио Борини – из «Пармы» в 2012 году.
8. Наби Кейта – из «Лейпцига» в 2018 году.
9. Чарли Адам – из «Блэкпула» в 2011 году.
10. Альберто Аквилани – из «Ромы» в 2009 году.
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Как по мне если цена и качество, то Кэрролл должен идти на первом месте с большим отрывом !)
на мой взгляд он в топ 3
Реально его позиция просела в сезоне 2009/10(он типа Хаби Алонсо должен был заменить,но не получилось))и Ливерпуль закончил на 7-ом и команда посыпалась.
Даунинг
Топ состав начала 10-х 😄😀😁