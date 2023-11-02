Украинец Андрей Воронин вошел в пятерку худших трансферов в истории «Ливерпуля».

Экс-форвард занял пятое место в списке, составленном FourFourTwo. Возглавил рейтинг из 32 позиций .

Первая десятка выглядит так:

1. Пол Кончески – из «Фулхэма» в 2010 году.

2. – из «Милана» в 2014 году.

3. – из «Ньюкасла» в 2011 году.

4. Эль-Хаджи Диуф – из «Ланса» в 2002 году.

5. – из «Байера» в 2007 году.

6. Шон Данди – из «Карлсруэ» в 1998 году.

7. Фабио Борини – из «Пармы» в 2012 году.

8. – из «Лейпцига» в 2018 году.

9. Чарли Адам – из «Блэкпула» в 2011 году.

10. Альберто Аквилани – из «Ромы» в 2009 году.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!