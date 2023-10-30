Губерниев о Черчесове: «Он мудреет, ему не нужно интервью, где говорят: «Вы великий». Ему интересны пикировки, он в тренде, держит удар, есть понимание футбола»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев остался доволен интервью со Станиславом Черчесовым.

«Черчесов, безусловно, мудреет. Не хочу сказать, что стареет. Он в тренде, держит удар, чувствует конъюнктуру, у него есть понимание футбола, и он прибавляет. Все это лишний раз доказывает его хорошая работа в Венгрии. Я поймал себя на мысли, что он как тренер‑практик скучает по хорошей и серьезной работе в команде, которая решает солидные задачи. Причем, поскольку он хороший мотиватор и человек, который ищет новые вызовы – даже возможная работа в сборной была бы ему интересна, даже с учетом специфики момента.

Таким людям, как Черчесов, не нужно интервью, где ему говорят: «Станислав Саламович, вы великий, ой, нет, вы не поняли, вы прям великий». Что очень любит моя закадычная подруга Елена Валерьевна Вяльбе. Черчесов другой, умный, ему интересны пикировки. Поэтому он и приходит ко мне, мы с ним переписываемся. Он в этих интервью нуждается, ему нужны эти вызовы в прямом эфире. Да и я нуждаюсь, мы сегодня с ним прямо с щенячьим восторгом обменивались колкостями, да и ему понравилось.

В сегодняшнее непростое время Станислав Саламович идет вперед. Да, где‑то наступая на горло собственной песне, где‑то – душа нараспашку. Но мне кажется, что он растет, и мы все должны брать с него пример. Каждый из нас должен расти в своем деле», – сказал Губерниев.

Вы тигр или ласковая кошка? Вопрос от Черчесова

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8 комментариев

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atomio
откуда сегодня столько усатого пиара в новостях. попахивает чем-то нехорошим... )
+6
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igls54
Ответ atomio
откуда сегодня столько усатого пиара в новостях. попахивает чем-то нехорошим... )
Попахивает Саламычем в Спартаке
+3
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Kit244098
Усатый - великий полевой командир. А мужики то и не знали, кто их в душ приглашает)))
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Двоечник
Если убрать кучу воды от Губерниева он так не объяснил в чем же мудреет Черчесов
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interested
От других мне хвала — что зола.
От тебя и хула — похвала.
Анна Ахматова
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AERN
Да он ничего не выиграл серьезного, что ты его хвалишь? Кроме того, что он со сборной до 1/4 дошел. Даже в ЛЧ фарерам влетел позорно.
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Uriah Heep
Это точно о Черчесове?!
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Двоечник
Если убрать кучу воды от Губерниева он так не объяснил в чем же мудреет Черчесов
может - больше в душ не приглашает?
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