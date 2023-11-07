Головин номинирован на приз лучшему игроку октября в Лиге 1. Конкуренты – Мбаппе и Заир-Эмери

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери Футбол

Александр Головин стал претендентом на приз лучшему игроку месяца в Лиге 1.

Полузащитник «Монако» вошел в тройку номинантов, его соперниками станут Килиан Мбаппе и Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ».

За 3 матча в прошлом месяце россиянин забил в чемпионате Франции 2 гола. На счету Мбаппе 3 гола и 1 ассист, Заира-Эмери – 1 гол и 1 результативная передача.

Победитель станет известен 14 ноября.

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9 комментариев

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Александр Жук
Мбапе в тени Головы, объективно.
+37
0
+37
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Денис Кулагин
Надеюсь Саша выйграет, реально заслужил свои делом!
+14
-2
+12
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kk.abb
Давайте поднажмем, парни!
У меня в тг Наши в Европе (в профиле) ссылочка на голосовалку. Там vpn даже не нужен.

Да и если будет вторым (после Мбаппе) - уже супер достижение. Саня единственный стабильно радует в этом году из наших легионеров.
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Pavel Baydin
Не такие уж и конкуренты эти ваши Мбаппе
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proeast
Ответ Александр Жук
Мбапе в тени Головы, объективно.
Выше 3 места на ЗМ 🤷🏻☝🏻💯
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Aleksey001
Ответ дриблинг горлуковича
Ну если не сломают и не сбавит темп, то в конце сезона есть все шансы на клуб посолиднее.
А зачем? В топе своего чемпионата, в еврокубках, в клубе один из лучших, постоянно в составе, в сборной тоже постоянно, деньги есть, место для жизни хорошее, внутренних налогов в Монако нет... Скажи, зачем ему сейчас в клуб посолиднее?
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