Головин номинирован на приз лучшему игроку октября в Лиге 1. Конкуренты – Мбаппе и Заир-Эмери
Александр Головин стал претендентом на приз лучшему игроку месяца в Лиге 1.
Полузащитник «Монако» вошел в тройку номинантов, его соперниками станут Килиан Мбаппе и Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ».
За 3 матча в прошлом месяце россиянин забил в чемпионате Франции 2 гола. На счету Мбаппе 3 гола и 1 ассист, Заира-Эмери – 1 гол и 1 результативная передача.
Победитель станет известен 14 ноября.
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У меня в тг Наши в Европе (в профиле) ссылочка на голосовалку. Там vpn даже не нужен.
Да и если будет вторым (после Мбаппе) - уже супер достижение. Саня единственный стабильно радует в этом году из наших легионеров.