Головин номинирован на приз лучшему игроку октября в Лиге 1. Конкуренты – Мбаппе и Заир-Эмери

Александр Головин стал претендентом на приз лучшему игроку месяца в Лиге 1.

Полузащитник « » вошел в тройку номинантов, его соперниками станут и из « ».

За 3 матча в прошлом месяце россиянин забил в чемпионате Франции 2 гола. На счету Мбаппе 3 гола и 1 ассист, Заира-Эмери – 1 гол и 1 результативная передача.

Победитель станет известен 14 ноября.

Безумная форма Головина – теперь 1+1 с «Брестом». Самый результативный полузащитник Лиги 1

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