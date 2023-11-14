Леонид Слуцкий: «Головин не хуже Эдегора сейчас. Он не затерялся бы в «Арсенале» и «Тоттенхэме»

Леонид Слуцкий сравнил Александра Головина с Мартином Эдегором.

«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в « » и « ».

При всей моей любви к я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», – отметил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России в эфире «Коммент.Live».

«Будь Головин французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро». Все без ума от Саши!

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