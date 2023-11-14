Леонид Слуцкий: «Головин не хуже Эдегора сейчас. Он не затерялся бы в «Арсенале» и «Тоттенхэме»

Теги Монако Леонид Слуцкий премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Тоттенхэм Александр Головин Мартин Эдегор Футбол

Леонид Слуцкий сравнил Александра Головина с Мартином Эдегором.

«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале».

При всей моей любви к Мартину Эдегору я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», – отметил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России в эфире «Коммент.Live».

«Будь Головин французом, уехал бы в «Челси» за 100 млн евро». Все без ума от Саши!

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17 комментариев

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Кирилл
Этот сезон Головин проводит на невероятно высоком уровне во Франции - главное, чтобы обошелся без травм.
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Гоша Петров
Сейчас набегут хейтеры всего российского и скажут что это все брехня,но аргументировать не смогут.А вот по факту Головин сейчас один из лучших во всем чемпионате Франции и я думаю он отлично бы подошел Ньюкаслу.
+10
-3
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LaffyTaffy
Ответ .ru
новость от Слуцкого и ни одной решёточки... уже даже как то и непривычно
Ну так нельзя ###
+5
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FNT
Ответ Гоша Петров
Сейчас набегут хейтеры всего российского и скажут что это все брехня,но аргументировать не смогут.А вот по факту Головин сейчас один из лучших во всем чемпионате Франции и я думаю он отлично бы подошел Ньюкаслу.
Отличный подход: заранее заклеймить всех, кто против не самого адекватного сравнения, "хейтерами всего российского".

Головин большой молодец, но его уровень не подтвержден в настоящей топ-лиге + ему в конце этого сезона 28. Эдегору сейчас исполнится 25, а он уже капитанит и является лидером по игре в одном из лучших клубов АПЛ на данный момент.

То, что "вы думаете", конечно же, заставит Ньюкасл бежать за Головиным с десятками миллионов, роняя их по дороге. По факту - нет, такого не будет почти наверняка. Однако в условном Вулверхемптоне или Вест Хэме Саша может не затеряться, если сохранит текущий уровень. Возраст только может подвести, они могут искать людей помоложе.
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Nik Yeremich
Опять же сезон на адаптацию может уйти у него
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Spaten
Ювентус давно ищет нового Недведа
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Alexander Prokofyev
Слуцкий что-то серьезное говорит на тему футбола? Вау
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ML26
Ну не знаю, Эдегор уже играет на мировом уровне. И да, я говорю объективно как фанат Арсенала, который следит за каждой игрой. Его аренда и первые пол года после трансфера были сущим кошмаром
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ta-tosha
Ньюкаслу не нужен игрок этой позиции, в схемах Хау ее нет. А играть чистого ЦП в АПЛ там нет ни физики, ни отбора. Вингером его также не поставишь, нет необходимой скорости для этой позиции.
Про замену Эдегору - вообще смешно, разве про замену Виейра на лавку.
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rembrandao
А Обляков не хуже Сака
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Вячеслав Максименко
Ответ Nikuz Z
Слуцкий, так почему Головин тогда не там? Не надоело блаблабла?
А чем плохо в Монако? Налоговый рай.
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Gleb
Ответ Гоша Петров
Сейчас набегут хейтеры всего российского и скажут что это все брехня,но аргументировать не смогут.А вот по факту Головин сейчас один из лучших во всем чемпионате Франции и я думаю он отлично бы подошел Ньюкаслу.
А такие существуют?
Какая разница какой вообще паспорт у игрока?
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