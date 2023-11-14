Леонид Слуцкий: «Головин не хуже Эдегора сейчас. Он не затерялся бы в «Арсенале» и «Тоттенхэме»
Леонид Слуцкий сравнил Александра Головина с Мартином Эдегором.
«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале».
При всей моей любви к Мартину Эдегору я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», – отметил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России в эфире «Коммент.Live».
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Головин большой молодец, но его уровень не подтвержден в настоящей топ-лиге + ему в конце этого сезона 28. Эдегору сейчас исполнится 25, а он уже капитанит и является лидером по игре в одном из лучших клубов АПЛ на данный момент.
То, что "вы думаете", конечно же, заставит Ньюкасл бежать за Головиным с десятками миллионов, роняя их по дороге. По факту - нет, такого не будет почти наверняка. Однако в условном Вулверхемптоне или Вест Хэме Саша может не затеряться, если сохранит текущий уровень. Возраст только может подвести, они могут искать людей помоложе.
Про замену Эдегору - вообще смешно, разве про замену Виейра на лавку.
Какая разница какой вообще паспорт у игрока?