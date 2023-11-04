Экс-форвард «Челси» Ба об Эль-Гази: «Ему следовало бы жалеть о поддержке гибнущих мирных жителей? В каком мире мы живем...»

Демба Ба считает несправедливым отношение к Анвару Эль-Гази.

« » 3 ноября расторг контракт с полузащитником, выразившим поддержку .

«Вы хотите сказать, что ему следовало бы жалеть о том, что он поддержал бедных мирных жителей (в том числе младенцев и детей), которых убивают?

В каком мире мы живем...» – написал бывший нападающий «Челси».

Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази, поддержавшего Палестину: «Подозревается в одобрении уголовных преступлений и разжигании ненависти»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!