Экс-форвард «Челси» Ба об Эль-Гази: «Ему следовало бы жалеть о поддержке гибнущих мирных жителей? В каком мире мы живем...»

Теги Майнц бундеслига Германия Демба Ба Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Демба Ба считает несправедливым отношение к Анвару Эль-Гази.

«Майнц» 3 ноября расторг контракт с полузащитником, выразившим поддержку Палестине.

«Вы хотите сказать, что ему следовало бы жалеть о том, что он поддержал бедных мирных жителей (в том числе младенцев и детей), которых убивают?

В каком мире мы живем...» – написал бывший нападающий «Челси».

Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази, поддержавшего Палестину: «Подозревается в одобрении уголовных преступлений и разжигании ненависти»

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11 комментариев

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rigobersong
Позорище конечно, Россиянам и Мусульманскому миру нужно молчать и терпеть, а Израиль может бомбить больницы с десятком тысяч погибших женщин и детей, и никто никого не отменяет:))
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rigobersong
Ответ Эдуард Романов
Казалось бы , дети это цветы , нет ничего более мерзкого, чем убивать ребенка не смотря на цвет кожи и геолокацию , но особо умные цивилизованные страны даже тут стали делить на правильных и неправильных
Запад устраивает войны на ближнем востоке, сами создали Талибов и прочие организациия, теперь вместо того что бы покинуть регион и оставить людей в покое, устраивает там заварушки вроде Ирака, Йемена и прочих провокаций. НАТО вот кто самая террористическая организация в мире:)
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Эдуард Романов
Казалось бы , дети это цветы , нет ничего более мерзкого, чем убивать ребенка не смотря на цвет кожи и геолокацию , но особо умные цивилизованные страны даже тут стали делить на правильных и неправильных
+5
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+4
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jordy
Ответ rigobersong
Запад устраивает войны на ближнем востоке, сами создали Талибов и прочие организациия, теперь вместо того что бы покинуть регион и оставить людей в покое, устраивает там заварушки вроде Ирака, Йемена и прочих провокаций. НАТО вот кто самая террористическая организация в мире:)
Англосаксы с Западом как были варварами с колониальным уклоном, так ими по факту и остаются.
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Н.Ф.
Израиль так всегда борется с террористами.
Никаких переговоров, сразу стреляют.
Если с террористами рядом заложники, то это проблема заложников.
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Igor Cholomitski
у вас как- то принято верить министерству здравоохранения ХАМАС, но не верить пресс-секретарю ЦАХАЛ, вы верите Конашенкову, но верите Макрону.
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Tigran Shuts
клуб сказал, что футболист за мир, осуждает ХАМАС и не отрицает существование Израиля. Эль-Гази ответил, что такого он не говорил. Вот за это его отстранили.
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Б81
Ответ rigobersong
Позорище конечно, Россиянам и Мусульманскому миру нужно молчать и терпеть, а Израиль может бомбить больницы с десятком тысяч погибших женщин и детей, и никто никого не отменяет:))
Ну вот только за прошедший день: удары по школе,больницам и машинам скорой помощи.Десятки погибших…
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Ice Vorya
Ответ Н.Ф.
Израиль так всегда борется с террористами. Никаких переговоров, сразу стреляют. Если с террористами рядом заложники, то это проблема заложников.
Никаких переговоров? А ничего что Израиль 16 раз заключал перемирия с ними, соглашался на выдачу террористов из своих тюрем и на другие уступки
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roni20
Ответ rigobersong
Запад устраивает войны на ближнем востоке, сами создали Талибов и прочие организациия, теперь вместо того что бы покинуть регион и оставить людей в покое, устраивает там заварушки вроде Ирака, Йемена и прочих провокаций. НАТО вот кто самая террористическая организация в мире:)
Ты как всегда в в своем репертуаре .
Умом блещешь даже на Марсе видно
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