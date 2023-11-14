Тренеры Ла Лиги встретились с RFEF. Анчелотти назвал собрание «бардаком» и пораньше уехал на тренировку, Хави предложил отстранять клубы, увольняющие специалистов без компенсации

Карло Анчелотти не понравился ход встречи тренеров клубов Ла Лиги с RFEF.

Как передает Diario Sport, возглавляющий « » итальянец назвал собрание «бардаком», а также отметил, что «они не понимают тренеров». При этом не остался на встречу с судьями и отправился вести занятие на базе мадридцев.

Тренеры испанских команд выразили общее возмущение по поводу положения специалистов, уволенных без выплаты компенсации. Этот вопрос первым поднял , покинувший « » в сентябре. Он назвал тренеров «самым слабым звеном». Анчелотти перед уходом поддержал коллегу.

Работающий в «Барселоне» предложил организовать совместную пресс-конференцию, на которой тренеры смогли бы выразить свое недовольство. Также он подал идею, согласно которой клубы, не выполняющие обязательства перед тренерами, не допускались бы к соревнованиям.

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