Тренеры Ла Лиги встретились с RFEF. Анчелотти назвал собрание «бардаком» и пораньше уехал на тренировку, Хави предложил отстранять клубы, увольняющие специалистов без компенсации
Карло Анчелотти не понравился ход встречи тренеров клубов Ла Лиги с RFEF.
Как передает Diario Sport, возглавляющий «Реал» итальянец назвал собрание «бардаком», а также отметил, что «они не понимают тренеров». При этом Анчелотти не остался на встречу с судьями и отправился вести занятие на базе мадридцев.
Тренеры испанских команд выразили общее возмущение по поводу положения специалистов, уволенных без выплаты компенсации. Этот вопрос первым поднял Кике Сетьен, покинувший «Вильярреал» в сентябре. Он назвал тренеров «самым слабым звеном». Анчелотти перед уходом поддержал коллегу.
Работающий в «Барселоне» Хави предложил организовать совместную пресс-конференцию, на которой тренеры смогли бы выразить свое недовольство. Также он подал идею, согласно которой клубы, не выполняющие обязательства перед тренерами, не допускались бы к соревнованиям.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хави все правильно делает, не стоит оправдывать заботу о себе