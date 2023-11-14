Тренеры Ла Лиги встретились с RFEF. Анчелотти назвал собрание «бардаком» и пораньше уехал на тренировку, Хави предложил отстранять клубы, увольняющие специалистов без компенсации

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Вильярреал Хави Ла Лига Федерация футбола Испании Кике Сетьен Футбол

Карло Анчелотти не понравился ход встречи тренеров клубов Ла Лиги с RFEF.

Как передает Diario Sport, возглавляющий «Реал» итальянец назвал собрание «бардаком», а также отметил, что «они не понимают тренеров». При этом Анчелотти не остался на встречу с судьями и отправился вести занятие на базе мадридцев.

Тренеры испанских команд выразили общее возмущение по поводу положения специалистов, уволенных без выплаты компенсации. Этот вопрос первым поднял Кике Сетьен, покинувший «Вильярреал» в сентябре. Он назвал тренеров «самым слабым звеном». Анчелотти перед уходом поддержал коллегу.

Работающий в «Барселоне» Хави предложил организовать совместную пресс-конференцию, на которой тренеры смогли бы выразить свое недовольство. Также он подал идею, согласно которой клубы, не выполняющие обязательства перед тренерами, не допускались бы к соревнованиям.

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13 комментариев

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Александр2207
А ещё надо не допускать до соревнований клубы, не соблюдающие условия перед игроками.
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Фут.Боль
Симеоне показал яйца и вообще не приехал.
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Птюч, Ёж.
Ответ red hikkikomori
Хави получается страхуется от невыплат ЗП при увольнении, выступая за то чтобы не допускали команду к турниру без выплат уволенному тренеру) Семья семьёй, но своя рубашка ближе к телу)
Хави уже заработал и себе и семье. Здесь поддержка молодых спецов которых чуть что сразу меняют.
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red hikkikomori
Ответ Птюч, Ёж.
Хави уже заработал и себе и семье. Здесь поддержка молодых спецов которых чуть что сразу меняют.
Ну конечно, даже миллиардеры заработавшие на несколько поколений своей родни не захотят просто так терять даже малую часть заработанного. Но Хави святой, думает о каких-то левых людях, к тому же соперников.
Хави все правильно делает, не стоит оправдывать заботу о себе
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Птюч, Ёж.
Ответ Фут.Боль
Симеоне показал яйца и вообще не приехал.
он снял штаны с трусами? зачем он это сделал? это мерзко и не культурно.
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