Тебас о Беллингеме: «АПЛ крупнее Ла Лиги, но лучший игрок Европы выступает в Испании»

Хавьер Тебас назвал Джуда Беллингема сильнейшим футболистом Европы.

«У нас играет лучший игрок Европы, и он англичанин.

Нельзя сравнивать две страны. Конечно, – более крупная лига, но лучший игрок Европы выступает в Испании.

Поэтому у нас возможность привлекать лучших футболистов в Испанию», – отметил президент Ла Лиги.

Хавьер Тебас: «Беллингем словно с другой планеты, мы не понимали, какого уровня он может достичь. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании»

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