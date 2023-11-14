Тебас о Беллингеме: «АПЛ крупнее Ла Лиги, но лучший игрок Европы выступает в Испании»
Хавьер Тебас назвал Джуда Беллингема сильнейшим футболистом Европы.
«У нас играет лучший игрок Европы, и он англичанин.
Нельзя сравнивать две страны. Конечно, АПЛ – более крупная лига, но лучший игрок Европы выступает в Испании.
Поэтому у нас возможность привлекать лучших футболистов в Испанию», – отметил президент Ла Лиги.
Хавьер Тебас: «Беллингем словно с другой планеты, мы не понимали, какого уровня он может достичь. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А вот от Беллингема никто такого старта не ожидал, тем более такого влияния на игру и его этого режима gamechanger.