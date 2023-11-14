Тебас о Беллингеме: «АПЛ крупнее Ла Лиги, но лучший игрок Европы выступает в Испании»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Джуд Беллингем Футбол

Хавьер Тебас назвал Джуда Беллингема сильнейшим футболистом Европы.

«У нас играет лучший игрок Европы, и он англичанин.

Нельзя сравнивать две страны. Конечно, АПЛ – более крупная лига, но лучший игрок Европы выступает в Испании.

Поэтому у нас возможность привлекать лучших футболистов в Испанию», – отметил президент Ла Лиги.

Хавьер Тебас: «Беллингем словно с другой планеты, мы не понимали, какого уровня он может достичь. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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51 комментарий

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corazón blanco
То, что АПЛ крупнее Ла Лиги в первую очередь именно проблема в Тебасе, который за годы правления не только сделал все, чтобы Примера уступила место, но и отстала на несколько световых лет. Где привлечения спонсоров, чем вообще занимается? Только раздает интервью и вставляет палки в колеса клубов.
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Proper Chels
Не уверен, что Беллингем даже лучший среди англичан сейчас. Все таки у Кейна регалий поболее, и играет он великолепно сейчас.
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flash166
Он что не знает, что Холланд в Англии за Сити играет?
+19
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
То, что АПЛ крупнее Ла Лиги в первую очередь именно проблема в Тебасе, который за годы правления не только сделал все, чтобы Примера уступила место, но и отстала на несколько световых лет. Где привлечения спонсоров, чем вообще занимается? Только раздает интервью и вставляет палки в колеса клубов.
Мы ничего не слышали о чиновниках из других топ-чемпионатов, но знаем Тебаса, Рубиалеса и прочих. Это проблема всего испанского футбола. Там больше говорят, чем делают:)
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Случайно заскочил
Хорошая попытка распиарить Беллингема, но нет. Ему ещё очень далеко до Мбаппе, Холланда, Де Брюйне. Кроме высокой результативности, ничем выдающимся он на поле не выделяется. Он не ведёт игру своей команды, он не разрывает всех своим дриблингом, он не раздаёт гениальные передачи. Половина голов забита на фарте и в пустые.
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Eden Hazard
сказал так, будто это его заслуга.
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Answer1
Джуд безусловно хорош, но чтобы говорить, что он лучший, ему нужно провести на этом уровне хотя бы полный сезон. Рэшфорд вон тоже целых 2 месяца в прошлом сезоне был на уровне лучших игрков Мира, но потом сдулся так, что до сих набрать форму не может.
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Bayern Munich
Ответ wshnmn
Ну, что ты несешь? В Бавария даже прости меня господи, Шупо-Мотинг пачками забивал)
Когда он пачками забивал? За 3 сезона 30 голов во всех турнирах, а Кейн уже забил более 20 голов, чувствуешь разницу
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xDe xDe
Ответ Eden Hazard
сказал так, будто это его заслуга.
Чиновник примазался к успеху человека и его работодателя (клуба, в данном случае)? Ну и ну, никогда такого не было, и вот опять)
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wshnmn
Ответ Proper Chels
Не уверен, что Беллингем даже лучший среди англичан сейчас. Все таки у Кейна регалий поболее, и играет он великолепно сейчас.
Ну, что ты несешь? В Бавария даже прости меня господи, Шупо-Мотинг пачками забивал)
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Appa
Популист
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leon01
Тебас дешёвый популист
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NastyNay
Ответ Случайно заскочил
Хорошая попытка распиарить Беллингема, но нет. Ему ещё очень далеко до Мбаппе, Холланда, Де Брюйне. Кроме высокой результативности, ничем выдающимся он на поле не выделяется. Он не ведёт игру своей команды, он не разрывает всех своим дриблингом, он не раздаёт гениальные передачи. Половина голов забита на фарте и в пустые.
А Холанд тогда чем выдающимся выделяется, если высокая результативность не в счет?)
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deadjoker
Ответ corazón blanco
То, что АПЛ крупнее Ла Лиги в первую очередь именно проблема в Тебасе, который за годы правления не только сделал все, чтобы Примера уступила место, но и отстала на несколько световых лет. Где привлечения спонсоров, чем вообще занимается? Только раздает интервью и вставляет палки в колеса клубов.
Все намного банальнее. Испания беднее Англии, соответственно инвестиционно привлекательными для покупки являются только клубы типа барсы, Реала, Атлетико у которых более или менее и так все хорошо. Условный Бетис или Сосьедад никто покупать не будет, потому что это экономически нецелесообразно.
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Waititi
Ответ wshnmn
Ну, что ты несешь? В Бавария даже прости меня господи, Шупо-Мотинг пачками забивал)
и что теперь, Месси в конч Лиге 1 это вау по вашим меркам, а Кейн в Бундеслиге такое себе. ЗМ тебе нужно было вручать , а не Гному
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mr kovalsky
Ответ Bayern Munich
Когда он пачками забивал? За 3 сезона 30 голов во всех турнирах, а Кейн уже забил более 20 голов, чувствуешь разницу
удобно считать 3 сезона, когда в двух из них он сидел под Леву, он начал забивать пачками именно когда стал единственным игроком на позиции, очевидно в Баварии на этой позиции и Дзюба сможет больше 20 забить) а тащить в матчах примеры на последних минутах против Барселоны итп не каждому под силу в 20 лет
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Ханс Ланда
Ответ Proper Chels
Не уверен, что Беллингем даже лучший среди англичан сейчас. Все таки у Кейна регалий поболее, и играет он великолепно сейчас.
Ну никто и не сомневался, что Кейн будет класть голы пачками в БЛ, ведь Бавария на две головы выше любого своего конкурента - и выносит всех вперед ногами. Отсюда и такая результативность топового форварда.
А вот от Беллингема никто такого старта не ожидал, тем более такого влияния на игру и его этого режима gamechanger.
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Lose Yourself
Ответ vfhmsqqp7v
Ты игры Реала видел? Стату Беллингема? Кейн играет за Баварию а лиге дна, и то догнать не может.
у Кейна на данный момент 21+7 за Баварию, точно он в догоняющих?
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Случайно заскочил
Ответ NastyNay
А Холанд тогда чем выдающимся выделяется, если высокая результативность не в счет?)
Ничем. Если бы он не взял требл, то ни о каком претендентстве на ЗМ не было бы и речи. Он уступает Мбаппе и Де Брюйне по всем показателям кроме результативности. Холланду, чтобы претендовать на лучшего в Европе, нужно ещё развиваться и развиваться, а Беллингему и того больше.
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Валдис Пельш
Ответ vfhmsqqp7v
Причем здесь Лоханд?
оскорбление
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mr kovalsky
Ответ flash166
Он что не знает, что Холланд в Англии за Сити играет?
а при чем тут Холланд если речь про лучшего игрока мира Мбаппе идет?
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nikitatim
Ответ corazón blanco
То, что АПЛ крупнее Ла Лиги в первую очередь именно проблема в Тебасе, который за годы правления не только сделал все, чтобы Примера уступила место, но и отстала на несколько световых лет. Где привлечения спонсоров, чем вообще занимается? Только раздает интервью и вставляет палки в колеса клубов.
думаю после ухода Месси Неймара, Бензема испанская лига сильно проигрывает по зреличности Бундеслиге и Серии А
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Айрат Ситдиков
Ответ corazón blanco
То, что АПЛ крупнее Ла Лиги в первую очередь именно проблема в Тебасе, который за годы правления не только сделал все, чтобы Примера уступила место, но и отстала на несколько световых лет. Где привлечения спонсоров, чем вообще занимается? Только раздает интервью и вставляет палки в колеса клубов.
Ну так сами клубы довольны им, либо там какие-то коррупционные подвязки, либо они считают, что он работает очень хорошо.
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Ice123
но золотой мяч получил Месси
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Waititi
вообще-то лучший игрок в МЛС
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Антиглор17
Англичанин топ футбол показывает 3 месяца, а Холланд третий год, не говоря уже о Мбаппе, который уровень лет 5 держит - рановато коронуют, одна травма и сдулся пшик 🤷‍♂️
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Den
АПЛ крупнее ЛЛ, но тебас все равно работает в Испании
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KarLik
Лучший игрок Европы , объективно сейчас играет в факеле
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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