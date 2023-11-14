Хавьер Тебас: «Беллингем словно с другой планеты, мы не понимали, какого уровня он может достичь. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании»

Теги Реал Мадрид Ла Лига телевидение Хавьер Тебас Джуд Беллингем Футбол

Хавьер Тебас рассказал, как хавбек «Реала» Джуд Беллингем повлиял на Ла Лигу.

«Прошло лишь несколько месяцев, еще рано судить о масштабах, но с точки зрения просмотров в Великобритании Беллингем оказывает большое влияние на нашу лигу. Он важный футболист, и внимание Великобритании и других англоязычных стран привлекается к нашей лиге благодаря ему.

Беллингем – топ-футболист. Мы знали, что он отличный игрок, но не понимали, какого уровня он может достичь. В «Реале» он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в команде еще на несколько сезонов», – сказал президент Ла Лиги.

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19 комментариев

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андрей быцюк
извините оффтоп
у меня одного пропал спортс из гугл маркета?
+6
0
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ta-tosha
Ерунда полная. На просмотры лалиги в Англии это никак не повлияло, ее рейтинги на SKY как были низкими, так и остаются. Кто болел за Реал раньше, тот и смотрит. А рядовому англичанину этого не нужно. Они не корейцы или японцы, которым один их игрок в АПЛ делает праздник и инфоповод.
У англичан топовых игроков тьма. Из за феерии Кейна ажиотажа по Бундес Лиге нет тоже, поверьте.
+10
-4
+6
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Fan of Sport
У Реала я думаю и без Беллингема просмотры были те же, это клуб другого уровня в плане маркетинга, как и Барселона, отдельные игроки не могут серьёзно изменить цифры, если это не Месси или Роналду.
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S H A R K
Ответ андрей быцюк
извините оффтоп у меня одного пропал спортс из гугл маркета?
у всех
+1
0
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ОттоДракула
Ответ ta-tosha
Ерунда полная. На просмотры лалиги в Англии это никак не повлияло, ее рейтинги на SKY как были низкими, так и остаются. Кто болел за Реал раньше, тот и смотрит. А рядовому англичанину этого не нужно. Они не корейцы или японцы, которым один их игрок в АПЛ делает праздник и инфоповод. У англичан топовых игроков тьма. Из за феерии Кейна ажиотажа по Бундес Лиге нет тоже, поверьте.
Дай Тебасу помечтать спокойно. Он всё в каком-то своем выдуманном мире живёт.
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zzzeeerrrooo
Ответ Анастасия Громова
Здравствуйте! Что именно случилось?
Рубашка в ...
Снесли его с маркета
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Василий Леонов
Что у вас с приложением?
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Случайно заскочил
В эти басни Тебаса можно поверить если смотреть только на статистику Беллингема, а не на его игру. Никакой выдающейся игры он не показывает, никаких радиоуправляемых пасов не раздаëт, никакого сумасшедшего дриблинга не демонстрирует, игру не ведёт. Так в чëм его инопланетный уровень? В том что он забил на старте много голов, половина из которых чисто фартовые?
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Ман Сити
Он же расиста пиарил, но тот сдулся теперь Белингема начал.
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Дима
Ответ ta-tosha
Ерунда полная. На просмотры лалиги в Англии это никак не повлияло, ее рейтинги на SKY как были низкими, так и остаются. Кто болел за Реал раньше, тот и смотрит. А рядовому англичанину этого не нужно. Они не корейцы или японцы, которым один их игрок в АПЛ делает праздник и инфоповод. У англичан топовых игроков тьма. Из за феерии Кейна ажиотажа по Бундес Лиге нет тоже, поверьте.
тебе из твоей деревни лучше знать что к чему))
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Анастасия Громова
Ответ Василий Леонов
Что у вас с приложением?
Здравствуйте! Что именно случилось?
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Анастасия Громова
Ответ zzzeeerrrooo
Рубашка в ... Снесли его с маркета
Установить можно из альтернативных магазинов приложений и напрямую с нашего сайта вот здесь: https://sprts.ru/ru.sports.apk
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Blaumerc
Ответ Анастасия Громова
Установить можно из альтернативных магазинов приложений и напрямую с нашего сайта вот здесь: https://sprts.ru/ru.sports.apk
а как с обновлением?
у меня, пару дней назад приложение просто не запускалось и требовала обновления, и выдавала ссылку на другой сайт, по-моему на сайт спортс ру. а в плей маркете его нет.
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Анастасия Громова
Ответ Blaumerc
а как с обновлением? у меня, пару дней назад приложение просто не запускалось и требовала обновления, и выдавала ссылку на другой сайт, по-моему на сайт спортс ру. а в плей маркете его нет.
Вы можете установить обновление непосредственно в приложении. По ссылке загрузится файл, который нужно установить.
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