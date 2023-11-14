Хавьер Тебас: «Беллингем словно с другой планеты, мы не понимали, какого уровня он может достичь. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании»
Хавьер Тебас рассказал, как хавбек «Реала» Джуд Беллингем повлиял на Ла Лигу.
«Прошло лишь несколько месяцев, еще рано судить о масштабах, но с точки зрения просмотров в Великобритании Беллингем оказывает большое влияние на нашу лигу. Он важный футболист, и внимание Великобритании и других англоязычных стран привлекается к нашей лиге благодаря ему.
Беллингем – топ-футболист. Мы знали, что он отличный игрок, но не понимали, какого уровня он может достичь. В «Реале» он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в команде еще на несколько сезонов», – сказал президент Ла Лиги.
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у меня одного пропал спортс из гугл маркета?
У англичан топовых игроков тьма. Из за феерии Кейна ажиотажа по Бундес Лиге нет тоже, поверьте.
Снесли его с маркета
у меня, пару дней назад приложение просто не запускалось и требовала обновления, и выдавала ссылку на другой сайт, по-моему на сайт спортс ру. а в плей маркете его нет.