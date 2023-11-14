Хавьер Тебас: «Беллингем словно с другой планеты, мы не понимали, какого уровня он может достичь. Джуд серьезно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании»

Хавьер Тебас рассказал, как хавбек «Реала» Джуд Беллингем повлиял на Ла Лигу.

«Прошло лишь несколько месяцев, еще рано судить о масштабах, но с точки зрения просмотров в Великобритании Беллингем оказывает большое влияние на нашу лигу. Он важный футболист, и внимание Великобритании и других англоязычных стран привлекается к нашей лиге благодаря ему.

Беллингем – топ-футболист. Мы знали, что он отличный игрок, но не понимали, какого уровня он может достичь. В « » он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в команде еще на несколько сезонов», – сказал президент .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?