«Ювентус» до 2028-го продлил контракт с Фаджоли, отстраненным на 7 месяцев за ставки

«Ювентус» заключил новый договор с Николо Фаджоли, отстраненным за ставки.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028-го. Хавбек представляет клуб с 2015 года, когда ему было 14 лет.

На данный момент 22-летний итальянец отбывает дисквалификацию в связи со ставками на футбольные матчи. Она рассчитана на 7 месяцев, еще 5 заменены на полгода терапии.

В текущем сезоне провел 6 матчей в Серии А и сделал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

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