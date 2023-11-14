«Ювентус» до 2028-го продлил контракт с Фаджоли, отстраненным на 7 месяцев за ставки

Теги Ювентус серия А Италия Николо Фаджоли Футбол

«Ювентус» заключил новый договор с Николо Фаджоли, отстраненным за ставки.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028-го. Хавбек представляет клуб с 2015 года, когда ему было 14 лет.

На данный момент 22-летний итальянец отбывает дисквалификацию в связи со ставками на футбольные матчи. Она рассчитана на 7 месяцев, еще 5 заменены на полгода терапии.

В текущем сезоне Фаджоли провел 6 матчей в Серии А и сделал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

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1 комментарий

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Cruel Snake
На этом фото такое ощущение, что охотники позируют с убитой зеброй 🦓
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