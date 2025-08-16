«Галатасарай» предложил 10 млн евро за Эдерсона. «Ман Сити» хочет больше
«Галатасарай» сделал «Манчестер Сити» первое официальное предложение по Эдерсону.
Предложение оценивается примерно в 10 млн евро, но «Сити» хочет больше, сообщает Фабрицио Романо.
Если Эдерсон уйдет, тогда в «Ман Сити» может перейти Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ».
Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с сезона-2017/18. Подробную статистику 31-летнего бразильца можно найти здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17516 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
