«Галатасарай» предложил 10 млн евро за Эдерсона. «Ман Сити» хочет больше

«Галатасарай» сделал «Манчестер Сити» первое официальное предложение по Эдерсону.

Предложение оценивается примерно в 10 млн евро, но «Сити» хочет больше, сообщает Фабрицио Романо .

Если Эдерсон уйдет, тогда в «Ман Сити» может перейти Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ».

Эдерсон играет за «Манчестер Сити » с сезона-2017/18. Подробную статистику 31-летнего бразильца можно найти здесь .