«Команда Карпина пока не понимает, во что играть и как правильно это делать. Жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря». Гришин о бело-голубых
Александр Гришин считает, что у «Динамо» при Валерии Карпине нет поставленной игры.
В воскресенье бело-голубые примут ЦСКА в 5-м туре РПЛ.
«Команда Карпина пока не понимает, во что играть и как правильно это делать. ЦСКА — фаворит. Они набрали ход, ни одного матча не проиграли.
А у «Динамо» пока проблемы с игрой. Я вот жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря. В обороне у «Динамо» не очень хорошо все», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
