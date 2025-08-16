«Команда Карпина пока не понимает, во что играть и как правильно это делать. Жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря». Гришин о бело-голубых

Александр Гришин считает, что у «Динамо» при Валерии Карпине нет поставленной игры.

В воскресенье бело-голубые примут ЦСКА в 5-м туре РПЛ .

«Команда Карпина пока не понимает, во что играть и как правильно это делать. ЦСКА — фаворит. Они набрали ход, ни одного матча не проиграли.

А у «Динамо» пока проблемы с игрой. Я вот жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря. В обороне у «Динамо » не очень хорошо все», — сказал бывший футболист ЦСКА .