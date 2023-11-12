Роджерс о ВАР: «Я бы полностью избавился от него и вернулся к чистому футболу. Сейчас все похоже на компьютерную игру – это не футбол»

Брендан Роджерс хочет, чтобы футбол отказался от системы ВАР.

« » проиграл «Атлетико» со счетом 0:6 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 23-й минуте полузащитник шотландской команды Дайдзен Маэда был удален – сначала судья Иван Кружльяк показал ему желтую карточку, но изменил решение, посмотрев видеоповтор.

«Я сочувствовал болельщикам «Селтика». Вы заплатили сотни фунтов за поездку в Мадрид, вы идете на игру, а через 20 с лишним минут одного из ваших игроков удаляют. Это просто портит игру, абсолютно портит игру.

И я думаю, что сейчас мы начинаем понимать это немного лучше. Ожидание, бездействие. Я сказал после матча, что мне кажется, что все становится похожим на компьютерную игру, где все оценивается на экране. Это не футбол.

Если так будет продолжаться и дальше, то, конечно, на это нужно будет обратить внимание, потому что с точки зрения игроков и болельщиков, а также с точки зрения футбола в целом, это не та игра, которую мы знаем и которую любим.

Я разговаривал с людьми, работающими в английском Чемпионшипе, где нет ВАР, и им, как правило, это очень нравится. Они понимают, что будут некоторые ошибки, но плавность хода игры немного рушится от постоянного просмотра экранов. В этом есть много хорошего, но есть и очень плохое. Это то, на что нужно было бы обратить внимание – стоит оно того или нет.

Я считаю себя довольно терпеливым человеком, так что я знаю, что если что-то начало меня раздражать, то это значит, что все зашло слишком далеко. Другие тренеры, справедливости ради, вели себя так же еще несколько лет назад.

Я, как правило, хочу дать всему время и посмотреть, что из этого получится, потому что все заслуживает шанса. Но если это портит игру, то именно на это нам придется обратить внимание.

Слушайте, если вы спросите меня сейчас, то я скажу, что избавился [от ВАР]. Полностью. Но раз в него были вложены деньги для общего блага игры, то есть якобы для того, чтобы сделать ее лучше, нужно дать ему шанс.

Но если вы спросите меня сейчас, то я отвечу, что вернулся бы к чистому футболу. Мы знаем, что там, где задействованы люди, будут ошибки. Я бы предпочел принять это, чем то, что мы видим в данный момент», – сказал главный тренер «Селтика».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?