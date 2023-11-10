Защитник «Фулхэма» Рим о работе ВАР: «Это просто убивает эмоции. Постоянно стоишь и ждешь решений…»

Защитник «Фулхэма» Тим Рим раскритиковал работу ВАР в АПЛ.

«Это просто убивает эмоции в игре. Постоянно стоишь и ждешь решений… Нужно менять ситуацию к лучшему, но мы говорим об этом уже три-четыре года – с тех пор, как ввели ВАР.

И почему мы говорим, что «систему нужно совершенствовать»? Такой проблемы как «доработать», «подлатать» вообще не должно быть. А тут, наоборот, проблем выше крыши», – сказал Рим.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!