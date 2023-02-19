Агент Доннаруммы: «СМИ называют его лучшим в мире, а через минуту – занозой в заднице. Однажды это прекратится»

Теги ПСЖ лига 1 Франция сборная Италии по футболу агенты Джанлуиджи Доннарумма Рафаэла Пимента Футбол

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы ответила на критику в СМИ.

«Он был игроком турнира на Евро-2020. Не просто лучшим вратарем, но и лучший игроком. Это серьезное достижение.

СМИ могут говорить противоположные вещи, когда речь заходит о нем. Сначала его называют «лучшим в мире», а через минуту – «занозой в заднице». В какой-то момент это должно прекратиться», – сказала Рафаэла Пимента в интервью Téléfoot.

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22 комментария

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Sergey Troshin
Занозио Взадницоле
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Flow market Victor Mercedes
Надо было вместо Доллара, Солдатенко из Алании, каждый матч по 5-10 сейвов и каждый второй неберущийся
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Мукунку хороший
Но до лучшего в мире ему далеко.. пусть не обольщается)
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Игорь Гурьев
Все верно. Лучшая в мире заноза в заднице - это тоже титул
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Slavnov
агент бредит,над ним лишь поржать можно,а кто его называет лучшим,явно профан в футболе
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Shamo Mstoyan
Я никогда не считал его топом уровня Нойера , Куртуа , Облака , просто потому что посмотрел порядка 100 матчей и более с его участием как болельщик Милана 🔴⚫️, у него были яркие матчи где он реально делал вещи , и вытаскивал невероятные мячи , но пропускал всегда казалось бы очень нелепые голы , видно было той стабильности присуще топ киперам ему не хватало .

И говорю я все это далеко не из-за затаившей обиды за уход из клуба , наоборот благодарен ему , его уход открыл клубу такого человека как Майк Меньян .
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Блуждающий странник
Кто его называет лучшим в мире?
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Мохнатый55
Какой там лучший в мире? Он невероятно нестабилен. То вытащит удар в упор, то пропустит после несложного дальнего удара или удара в ближний угол.
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Андер Эррера
Он никогда не был лучшим в мире
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V@d!m
ни разу не слышал, чтобы его где-то называли "лучшим вратарём мира" . максимум одним из
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Я Гражданин Мира
Странная политика в клубе псж.
И по этому команда не может выиграть лигу чемпионов
Зачем надо было продавать наваса , когда он лучше играл чем донарумма.
Он далеко не стабильный вратарь.
А вратарь как говорят, это пол команда
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оле - топ юрген - клоп
Для человека у которого бабки на первом месте никогда не будет успешной карьеры
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red hikkikomori
Ответ Юрий Кечко
Он лучшая в мире заноза в заднице
Лучшая заноза в мире задниц))
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Андрей Хенто
Доннарумме очень не хватает стабильности, чтобы всерьёз претендовать на " одного из лучших" в мире.
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Schiaff1no
Ответ Екн Лор
Однажды у фанов милана перестанет бомбить
Адекватным фанатам уже года полтора как плевать. Меньян сходу скудетто принес
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red hikkikomori
В какой-то момент это должно прекратиться и он просто останется занозой в заднице, а не лучшим)
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Direct free kick
Навас > долларума
Меньян > долларума
долларума > Песьяков
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Юрий Кечко
Он лучшая в мире заноза в заднице
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udiekemen
Ответ WelcomeBackPURE
Итальянский дылда безусловно, они из слабейших вратарей мира
Буффон : 🗿
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WelcomeBackPURE
Итальянский дылда безусловно, они из слабейших вратарей мира
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Екн Лор
Однажды у фанов милана перестанет бомбить
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arspurs9
Конечно прекратится, однажды его просто отправят на лавку и все.
Долларумме далеко до топа.
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