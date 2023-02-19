Агент Доннаруммы: «СМИ называют его лучшим в мире, а через минуту – занозой в заднице. Однажды это прекратится»

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы ответила на критику в СМИ.

«Он был игроком турнира на Евро-2020. Не просто лучшим вратарем, но и лучший игроком. Это серьезное достижение.

СМИ могут говорить противоположные вещи, когда речь заходит о нем. Сначала его называют «лучшим в мире», а через минуту – «занозой в заднице». В какой-то момент это должно прекратиться», – сказала в интервью Téléfoot.

Коул о голе Комана «ПСЖ»: «Вратарь мог сыграть лучше, Кимпембе потерял позицию. Все говорят об искусстве защищаться, но оно ушло из игры, похоже»