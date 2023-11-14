Хавбек «Рубина» Ранджелович о России: «Тем, кто думает о трансфере, советую: приезжайте. За два года никаких проблем, страха не возникло»

Теги Рубин премьер-лига Россия Лазар Ранджелович Спорт-Экспресс Футбол

Лазар Ранджелович поделился впечатлениями о жизни в России.

«Были сомнения перед переездом в Россию, но, приехав, я увидел, что все нормально, жизнь продолжается. За два года в России не возникло никаких проблем и страха.

Сейчас даже младший брат живет со мной, в Казани, а родители, которые изначально тоже сомневались, счастливы, что я играю в России. Поэтому тем, кто думает над трансфером, могу посоветовать: приезжайте!» – сказал сербский полузащитник «Рубина».

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4 комментария

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T622222
А ха ха ха после Сербии Казань это Монако и самый безопасный город
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Max Zhomkov
да, зарплаты хорошие в РПЛ. Уровень выше чем в Сербии. Для средненького легионера рпл это отличный вариант
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Назар Игорь
Почему у серба могли быть сомнения ехать в Россию?
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Смари Муха
Ответ Назар Игорь
Почему у серба могли быть сомнения ехать в Россию?
ну дак переезд в другую лигу для каждого футболиста это большой риск, независимо от национальности.
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