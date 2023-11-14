Ранджелович о Джоковиче: «Не знаю, захочет ли он стать президентом Сербии, но я бы за него проголосовал. Новак – величайший, много помогает людям, стране»

Теги Рубин премьер-лига Россия Новак Джокович Политика Лазар Ранджелович Спорт-Экспресс Футбол

Лазар Ранджелович назвал Новака Джоковича величайшим сербским спортсменом.

– Один из самых известных представителей Сербии в мире – Новак Джокович. Смотришь его матчи?

– Да! Может, не каждую игру, но когда есть время, то смотрю. Не хватит всех слов в мире, чтобы описать Новака. Для сербов он величайший спортсмен в истории. Мы невероятно рады, что он представляет именно нашу страну. Любим и всегда его поддерживаем.

– Порой кажется, что Джокович настолько популярен, что победил бы даже на президентских выборах!

– Не знаю, захочет ли он стать президентом Сербии, но я бы за него проголосовал! Он много помогает людям, стране. Новак – очень крутой. Величайший! – сказал полузащитник «Рубина».

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3 комментария

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ApXuMaHqPuT
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Новака голосовать. Кандидат от народа!🤗
+3
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+2
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Nottingham Forest
да, антиваксерам только президентами и становиться
+2
-2
0
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Evgeny Trifonov
каждый должен заниматься своим делом, одни уже выбрали актёра комического жанра.
0
0
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