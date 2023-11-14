Гендиректор «Ман Сити» об интересе «Реала» к Холанду: «Эрлинг счастлив здесь и будет играть за нас еще много лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Ферран Сориано Компте Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не перейдет в «Реал» в ближайшем будущем.

Об этом заявил генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано, комментируя слухи об интересе «Мадрида» к норвежскому нападающему.

«Холанд счастлив в «Манчестер Сити». Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», – заявил Сориано.

В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 12 матчей и забил 13 голов. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

«Реал» следит за Холандом. Отступные форварда «Ман Сити» – 200 млн евро, пункт можно будет активировать летом (As)

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19 комментариев

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Strike36
Ответ QWertY
Ждем когда и Эрлинг обставит риалку как это сделал Мбаппешка))
По жадности, с черепахой никто не сравнится
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Артур Мкртычян
Ответ KMR
Так он открыто заявлял,что планирует в Реал.
нет, сам эрлинг ничего открыто не говорил. и даже его батя не говорил. так что вы выдумываете.
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T622222
Это как в Саудовской Аравии решат….
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Ханс Ланда
Я думаю у многих игроков Сити могут поменяться планы на будущее, как только Пеп покинет команду
Да и без привязки к Пепу, за ближайшие 5 лет Холланд может побить рекорд Агуэро, побить свои же рекорды результативности в АПЛ, выиграть ЗМ, ЗБ - и ему тупо захочется нового вызова.
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Leo_89
Холанд действительно может захотеть уйти. Все-таки когда ты берёшь 3 трофей за сезон, а ЗМ все равно дают Месси - у любого могут нервы сдать.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Strike36
По жадности, с черепахой никто не сравнится
Также как и по неправильно поставленным запятым с тобой
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Harut Hovsepyan
Ответ Strike36
Ты свои то не потерял?
Я, подберу, парни, не, беспокойтесь!
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Артур Мкртычян
Ответ СержМиранэн
Где Манчестер и где Мадрид ? и как городу и как клубу первому до второго еще очень далеко...
тем не менее, сити сильнее реала сейчас. а в плане города, эрлинг кайфует в Англии. он в интервью сказал. что и город и лига ему нравятся.
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Илья Мурашов
Думаю, Холанн уйдет из Сити только, если не удастся выиграть ЗМ. В Реале ЗМ получить гораздо проще.
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Дмитрий Сальников-Грачев
Будет очень удивительно если Холланд( у которого ещё отец играл в МанСити) уйдёт в Реал.
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УльтраПравый
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Боруссия тоже так думала, а Реал есть Реал, величайший клуб в Мире все таки
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Strike36
Ты свои то не потерял?
Не потерял, а украл Страйк36
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Пользователь заблокирован
Ответ QWertY
Ждем когда и Эрлинг обставит риалку как это сделал Мбаппешка))
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Eden Hazard
Ответ KMR
Так он открыто заявлял,что планирует в Реал.
при личной встрече?
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Борис Энгельгардт
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Будет очень удивительно если Холланд( у которого ещё отец играл в МанСити) уйдёт в Реал.
отец Холланад говорил, что он планирует играть по 3-4 года в каждом топ-чемпионате
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