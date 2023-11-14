Гендиректор «Ман Сити» об интересе «Реала» к Холанду: «Эрлинг счастлив здесь и будет играть за нас еще много лет»
Эрлинг Холанд не перейдет в «Реал» в ближайшем будущем.
Об этом заявил генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано, комментируя слухи об интересе «Мадрида» к норвежскому нападающему.
«Холанд счастлив в «Манчестер Сити». Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», – заявил Сориано.
В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 12 матчей и забил 13 голов. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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Да и без привязки к Пепу, за ближайшие 5 лет Холланд может побить рекорд Агуэро, побить свои же рекорды результативности в АПЛ, выиграть ЗМ, ЗБ - и ему тупо захочется нового вызова.