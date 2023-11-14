Гендиректор «Ман Сити» об интересе «Реала» к Холанду: «Эрлинг счастлив здесь и будет играть за нас еще много лет»

Эрлинг Холанд не перейдет в «Реал» в ближайшем будущем.

Об этом заявил генеральный директор «Манчестер Сити» , комментируя слухи об интересе « » к норвежскому нападающему.

«Холанд счастлив в « ». Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», – заявил Сориано.

В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 12 матчей и забил 13 голов. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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