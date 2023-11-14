Холанд о 4:4 с «Челси»: «В следующий раз придется забить 5. Немного разочарован – обычно ты побеждаешь, забив 4 гола, но одно очко лучше, чем ничего»

Эрлинг Холанд разочарован тем, что «Манчестер Сити» не обыграл «Челси».

Матч 12-го тура завершился со счетом 4:4. Норвежский форвард отметился дублем.

«Это был тяжелый матч, мне понравилось. Как правило, забивая четыре гола, ты побеждаешь, но нам этого не удалось – так получилось. У нас была парочка шансов зацепиться за победу, но мы этого не сделали. Нам нужно поработать над этим – в следующий раз нам придется забить пять голов.

Я рад, что забил, но немного разочарован тем, что не удалось выиграть. Одно очко лучше, чем ничего. У нас действительно хорошие результаты. Мы лидируем в чемпионате и уже вышли в плей-офф . Это были отличные два месяца – честно говоря, лучше, чем в прошлом сезоне. Хорошее начало», – сказал нападающий « ».

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