Холанд о 4:4 с «Челси»: «В следующий раз придется забить 5. Немного разочарован – обычно ты побеждаешь, забив 4 гола, но одно очко лучше, чем ничего»
Эрлинг Холанд разочарован тем, что «Манчестер Сити» не обыграл «Челси».
Матч 12-го тура АПЛ завершился со счетом 4:4. Норвежский форвард отметился дублем.
«Это был тяжелый матч, мне понравилось. Как правило, забивая четыре гола, ты побеждаешь, но нам этого не удалось – так получилось. У нас была парочка шансов зацепиться за победу, но мы этого не сделали. Нам нужно поработать над этим – в следующий раз нам придется забить пять голов.
Я рад, что забил, но немного разочарован тем, что не удалось выиграть. Одно очко лучше, чем ничего. У нас действительно хорошие результаты. Мы лидируем в чемпионате и уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это были отличные два месяца – честно говоря, лучше, чем в прошлом сезоне. Хорошее начало», – сказал нападающий «Манчестер Сити».
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