Холанд о 4:4 с «Челси»: «В следующий раз придется забить 5. Немного разочарован – обычно ты побеждаешь, забив 4 гола, но одно очко лучше, чем ничего»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд разочарован тем, что «Манчестер Сити» не обыграл «Челси».

Матч 12-го тура АПЛ завершился со счетом 4:4. Норвежский форвард отметился дублем.

«Это был тяжелый матч, мне понравилось. Как правило, забивая четыре гола, ты побеждаешь, но нам этого не удалось – так получилось. У нас была парочка шансов зацепиться за победу, но мы этого не сделали. Нам нужно поработать над этим – в следующий раз нам придется забить пять голов.

Я рад, что забил, но немного разочарован тем, что не удалось выиграть. Одно очко лучше, чем ничего. У нас действительно хорошие результаты. Мы лидируем в чемпионате и уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это были отличные два месяца – честно говоря, лучше, чем в прошлом сезоне. Хорошее начало», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

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8 комментариев

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Ман Сити
Ответ Сергей Пацаваца
Если Холанд упал от тощего Кукурузы,то насколько он улетит от Ван Дейка или Конате?За пределы стадиона?
Ван дейк это который вечно пытается кого-то сломать и ломается сам из-за этого?
+4
0
+4
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Zarema Aydamirova
Хорошо что хоть остались на 1 месте в АПЛ,Он должен радоватся что его 2+1 по по-моему мнению спасли Сити от 2-3 места в лиге
+2
0
+2
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No Howard No Party
Мне сказали подсуживать Манчестер,но не сказали какой
+2
-1
+1
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Ман Сити
Ну травма вратаря, левая пенка на последней минуте, отсюда 4 пропущенных.
+2
-1
+1
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#SharkTeam
Ответ Сергей Пацаваца
Если Холанд упал от тощего Кукурузы,то насколько он улетит от Ван Дейка или Конате?За пределы стадиона?
Это они будут отлетать, придется фолить повсякому чтобы не дать забить
+3
-2
+1
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#SharkTeam
Не хватило твоего хет-трика (
+1
-1
0
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Михаил Сафонов
Без левой пенки вы бы проиграли получается, так что никакой обиды быть не должно.
+2
-2
0
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