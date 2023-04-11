Черчесов об Акинфееве: «Если бы существовал Зал славы российского футбола, Игорь был бы в первом ряду. Убедился в его уникальности как человека и как профессионала»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов назвал Игоря Акинфеева уникальным человеком и игроком.

– Недавно российские СМИ бурно отмечали 20-летие яркой карьеры нашей легенды – голкипера Игоря Акинфеева. Игорь ведь когда-то давно говорил, что именно Черчесов был тем вратарем, на которого он ориентировался в начале карьеры.

– Мне-то он этого никогда не говорил. У Игоря недавно был день рождения, я его поздравил. Если бы в российском футболе существовал свой Зал славы, то Акинфеев занял бы там место в первом ряду, тут и говорить нечего.

До того, как мы с ним стали работать вместе в сборной России, я ценил его исключительно со стороны, а потом уже сумел убедиться в его уникальности и лично – как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения, – сказал Черчесов.

3 комментария

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phantom_payne
Тут со Стасом и не поспоришь!
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alexsem69
Акинфеев - легенда!
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Bartez1986
Будучи болельщиком Спартака с детства, признаю, что Акинфеев - легенда нашего футбола. Отличный вратарь и символ своего клуба
+6
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