Черчесов об Акинфееве: «Если бы существовал Зал славы российского футбола, Игорь был бы в первом ряду. Убедился в его уникальности как человека и как профессионала»

Станислав Черчесов назвал Игоря Акинфеева уникальным человеком и игроком.

– Недавно российские СМИ бурно отмечали 20-летие яркой карьеры нашей легенды – голкипера Игоря Акинфеева. Игорь ведь когда-то давно говорил, что именно Черчесов был тем вратарем, на которого он ориентировался в начале карьеры.

– Мне-то он этого никогда не говорил. У Игоря недавно был день рождения, я его поздравил. Если бы в российском футболе существовал свой Зал славы, то Акинфеев занял бы там место в первом ряду, тут и говорить нечего.

До того, как мы с ним стали работать вместе в сборной России, я ценил его исключительно со стороны, а потом уже сумел убедиться в его уникальности и лично – как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения, – сказал Черчесов.