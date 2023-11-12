Анчелотти о 5:1 с «Валенсией»: «Лучшая игра «Реала» в сезоне. Матч был почти идеальным. Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень»

Карло Анчелотти отметил игру Винисиуса и Родриго в матче с «Валенсией» (5:1).

Оба игрока « » забили по 2 гола в игре 13-го тура .

«Это была наша лучшая игра в сезоне. « » показала не лучший уровень, потому что мы сыграли очень хорошо. Если не считать первых минут, матч был идеальным.

и вернулись на свой лучший уровень. Им нужно было время, и в последних двух играх они показали себя очень хорошо, сыграв исключительно качественно. Можно сказать, что они вернулись в игру.

Согласен с тем, что это была лучшая игра Винисиуса. Но больше всего я люблю оценивать не индивидуальные усилия, а коллективные. И сегодня все справились хорошо», – сказал главный тренер мадридского клуба.

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