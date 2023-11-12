Анчелотти о 5:1 с «Валенсией»: «Лучшая игра «Реала» в сезоне. Матч был почти идеальным. Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Карло Анчелотти отметил игру Винисиуса и Родриго в матче с «Валенсией» (5:1).

Оба игрока «Реала» забили по 2 гола в игре 13-го тура Ла Лиги

«Это была наша лучшая игра в сезоне. «Валенсия» показала не лучший уровень, потому что мы сыграли очень хорошо. Если не считать первых минут, матч был идеальным.

Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень. Им нужно было время, и в последних двух играх они показали себя очень хорошо, сыграв исключительно качественно. Можно сказать, что они вернулись в игру. 

Согласен с тем, что это была лучшая игра Винисиуса. Но больше всего я люблю оценивать не индивидуальные усилия, а коллективные. И сегодня все справились хорошо», – сказал главный тренер мадридского клуба. 

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14 комментариев

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JENNINGS
С «Осасуной» также был отличный матч, жаль, пенальти не реализовали.
И как назло, когда «Реал» набирает отличную форму и выдаёт такие топовые матчи, сразу перерыв на сборные.
Чтож, надеемся, перерыв не пойдёт в минус «Мадриду»!
+10
-1
+9
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takehiko
Ответ Calvin Klein
Неужели бразильский дуэт завёлся Или так отсутствие Белингема сказывается?
страшно представить, что будет если они будут так играть вместе с Джудом
+6
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+6
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Шем
Только недавно болельщики Реала говорили что Родриго нужно сажать на банку, что он не уровень, что папа Карло по блату ставит.
Юра (по делу) ставил самый низкий бал при оценке.

Выходит всё-таки умеет Родриго на хорошем уровне играть. Не стоит никогда делать поспешных выводов по нескольким матчам. Всегда верил и верю в него 👍🏻.

P.S. Хотя в Азара тоже верил до последнего )
+3
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+3
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Сикарио
Отлично порезвились и наказали расистов. Отдельно рад за пять раз продырявленного Мамардашвили, который в прошлом матче залупался против Винисиуса. Наказан по полной.
По поводу судейства - ну все все видели - дело Негрейры живет и не думает затухать. 3 (ТРИ) непоставленных пенальти в ворота грузина.
+3
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corazón blanco
Надеюсь, что это действительно не временная вспышка, а полноценное возвращение на свой уровень от бразильцев. Да, вчера играли прекрасно с большим желанием и запалом.
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Шем
Смотрел на ОККО матч, в перерыве фрагмент интервью Анчелотти показали. Про его видение тактики. Советую посмотреть.
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Сикарио
Ответ MESSIya
Флорентино Перес добился одобрения нового кредита в 370 миллионов для Сантьяго Бернабеу Партнеры подтвердили новый долг «Реала» на покрытие дополнительных расходов на реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу», общая стоимость которых может достичь 1,5 млрд долларов. https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2023-11-11/aprobado-endeudamiento-real-madrid-santiago-bernabeu_3772052/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=DeportesDiarioAutomatico
Флорентино Перес в отличие от каталонских нищебродов долги отдает. Смешно читать твои жалкие попытки))
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Asker Nourusov
бразильское комбо)
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Сикарио
Ответ Шем
Только недавно болельщики Реала говорили что Родриго нужно сажать на банку, что он не уровень, что папа Карло по блату ставит. Юра (по делу) ставил самый низкий бал при оценке. Выходит всё-таки умеет Родриго на хорошем уровне играть. Не стоит никогда делать поспешных выводов по нескольким матчам. Всегда верил и верю в него 👍🏻. P.S. Хотя в Азара тоже верил до последнего )
какой еще Юра?
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Шем
Ответ Сикарио
какой еще Юра?
Блогер - болельщик Реала. Статьи пишет на спортс про Реал.
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Сикарио
Ответ Шем
Блогер - болельщик Реала. Статьи пишет на спортс про Реал.
Можно линк на блог? Надеюсь это не "Говорит Мадрид"))
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ZA.RMA
Ответ Сикарио
Можно линк на блог? Надеюсь это не "Говорит Мадрид"))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lsrrma/3202665.html?sl=1
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