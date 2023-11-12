Анчелотти о 5:1 с «Валенсией»: «Лучшая игра «Реала» в сезоне. Матч был почти идеальным. Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень»
Карло Анчелотти отметил игру Винисиуса и Родриго в матче с «Валенсией» (5:1).
Оба игрока «Реала» забили по 2 гола в игре 13-го тура Ла Лиги.
«Это была наша лучшая игра в сезоне. «Валенсия» показала не лучший уровень, потому что мы сыграли очень хорошо. Если не считать первых минут, матч был идеальным.
Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень. Им нужно было время, и в последних двух играх они показали себя очень хорошо, сыграв исключительно качественно. Можно сказать, что они вернулись в игру.
Согласен с тем, что это была лучшая игра Винисиуса. Но больше всего я люблю оценивать не индивидуальные усилия, а коллективные. И сегодня все справились хорошо», – сказал главный тренер мадридского клуба.
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И как назло, когда «Реал» набирает отличную форму и выдаёт такие топовые матчи, сразу перерыв на сборные.
Чтож, надеемся, перерыв не пойдёт в минус «Мадриду»!
Юра (по делу) ставил самый низкий бал при оценке.
Выходит всё-таки умеет Родриго на хорошем уровне играть. Не стоит никогда делать поспешных выводов по нескольким матчам. Всегда верил и верю в него 👍🏻.
P.S. Хотя в Азара тоже верил до последнего )
По поводу судейства - ну все все видели - дело Негрейры живет и не думает затухать. 3 (ТРИ) непоставленных пенальти в ворота грузина.