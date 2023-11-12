Родриго после 5:1 с «Валенсией»: «Мы с Винисиусом в лучшей форме, хотя начали сезон не очень хорошо. Мы снова те Родриго и Вини, которых хотят видеть фанаты»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Вингер «Реала» Родриго высказался о победе над «Валенсией».

Мадридский клуб выиграл матч 13-го тура Ла Лиги со счетом 5:1. Родриго забил два гола и отдал две результативные передачи, Винисиус Жуниор сделал дубль.

«Мы провели еще одну идеальную игру. Мы немного растерялись в конце и пропустили, но в целом игра была очень хорошей.

И на личном уровне я очень счастлив. Два гола и две результативные передачи. Еще один прекрасный вечер.

Мы очень счастливы. Да, я согласен, нам нужен был такой матч, с большим количеством голов. Сегодня был прекрасный день, давайте продолжать в том же духе. 

Мы [с Винисиусом] в лучшей форме, несмотря на то, что начали сезон не очень хорошо. Мы снова те Родриго и Вини, которых хотят видеть фанаты. Нужно продолжать работать, делать все хорошо», – сказал Родриго

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Да, в последних двух матчах именно таких Родриго и Винисиуса болельщики и хотят видеть. Красавцы, главное чтобы этот запал не растерялся за две недели международного перерыва, который всегда наступает не вовремя, постоянно только Мадрид наберет форму, на тебе матчи сборных. Классно вчера разобрался с защитниками Валенсии и прокинул мяч между двоих на Вини, жаль, что офсайд был, но сыграл по-бразильски.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zidane2019
Ответ А. Мостовой
Ваш уровень это середняки по факту, в ЛЧ будет очередные 4-0
Видно, сам Мостовой пишет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Ответ А. Мостовой
Ваш уровень это середняки по факту, в ЛЧ будет очередные 4-0
Так именно в ЛЧ, Родриго всегда показывает свой лучший футбол - и конкретно в плей-офф. Статистика говорит сама за себя.
Так что жалкий и бессмысленный потуг с вашей стороны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причёска Бэйла
Ответ MESSIya
Флорентино Перес добился одобрения нового кредита в 370 миллионов для Сантьяго Бернабеу Партнеры подтвердили новый долг «Реала» на покрытие дополнительных расходов на реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу», общая стоимость которых может достичь 1,5 млрд долларов. https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2023-11-11/aprobado-endeudamiento-real-madrid-santiago-bernabeu_3772052/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=DeportesDiarioAutomatico
мессля, хватит спамить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ахтименко
🤗🤗💪
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий