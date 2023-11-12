Родриго после 5:1 с «Валенсией»: «Мы с Винисиусом в лучшей форме, хотя начали сезон не очень хорошо. Мы снова те Родриго и Вини, которых хотят видеть фанаты»

Вингер «Реала» Родриго высказался о победе над «Валенсией».

Мадридский клуб выиграл матч 13-го тура со счетом 5:1. Родриго забил два гола и отдал две результативные передачи, сделал дубль.

«Мы провели еще одну идеальную игру. Мы немного растерялись в конце и пропустили, но в целом игра была очень хорошей.

И на личном уровне я очень счастлив. Два гола и две результативные передачи. Еще один прекрасный вечер.

Мы очень счастливы. Да, я согласен, нам нужен был такой матч, с большим количеством голов. Сегодня был прекрасный день, давайте продолжать в том же духе.

Мы [с Винисиусом] в лучшей форме, несмотря на то, что начали сезон не очень хорошо. Мы снова те Родриго и Вини, которых хотят видеть фанаты. Нужно продолжать работать, делать все хорошо», – сказал .

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