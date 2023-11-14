«Барса» рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы «блауграны» может нарушить предложение из Саудовской Аравии – форвард сам примет решение о будущем

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Витор Роке Футбол

«Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского в следующем сезоне.

По информации Diario Sport, приход Витора Роке следующим летом не изменит планов «Барселоны» в отношении поляка. По словам спортивного директора «блауграны» Деку, в клубе видят Левандовского в качестве основного нападающего, а также рассчитывают на него как на наставника для Роке.

При этом отмечается, что план «Барселоны» может нарушить выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако в этом случае будущее Левандовского будет в большей степени зависеть от его выбора. На данный момент нападающий хорошо чувствует себя в «Барселоне» и не намерен покидать команду.

В Ла Лиге-2023/24 на счету Левандовского 7 голов и 3 ассиста в 11 матчах за «Барселону». Его подробная статистика доступна здесь.

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18 комментариев

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FOOTBALL Live
думал что бревно летом продадут.
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Sundance Neeskens
Продажа 36-летнего игрока за оверпрайс конечно была бы супер, но вряд ли сам Роберт согласится. С кайфом живёт в Барселоне с семьёй, зачем ему этот Восток.
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melmi
Лева сильно сдал
Скорость пропала , реализация ( даже с прошлым сезоном сравнивать) просела и плюс игра на поляка это навесы ..
Однотипно и предсказуемо для соперника
Нужно отходить от этого футбола
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Tornado V
надеюсь это вброс!
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Dark_Darkin
Дураки что ли?! Продайте его пока есть спрос…
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Ganibale
Ответ Sundance Neeskens
Продажа 36-летнего игрока за оверпрайс конечно была бы супер, но вряд ли сам Роберт согласится. С кайфом живёт в Барселоне с семьёй, зачем ему этот Восток.
Ну если ему навалят баблосиков можно и съездить на пару лет
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Sundance Neeskens
Ответ Ganibale
Ну если ему навалят баблосиков можно и съездить на пару лет
Посмотрим будут ли они настолько заинтересованы, чтобы выложить зп на уровне Неймара/Бензема.
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Dark_Darkin
Ответ Sundance Neeskens
Продажа 36-летнего игрока за оверпрайс конечно была бы супер, но вряд ли сам Роберт согласится. С кайфом живёт в Барселоне с семьёй, зачем ему этот Восток.
К сожалению так и будет…
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Ganibale
Ответ tolstiy
а почему там суареса из семьи выкинули, потому-что ему 33 было?
Потому что прошлое руководство было кусками дерьма
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Branson
Ответ melmi
Лева сильно сдал Скорость пропала , реализация ( даже с прошлым сезоном сравнивать) просела и плюс игра на поляка это навесы .. Однотипно и предсказуемо для соперника Нужно отходить от этого футбола
да он и не был спринтером никогда
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