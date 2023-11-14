«Барса» рассчитывает на Левандовского в следующем сезоне. Планы «блауграны» может нарушить предложение из Саудовской Аравии – форвард сам примет решение о будущем

«Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского в следующем сезоне.

По информации Diario Sport, приход Витора Роке следующим летом не изменит планов «Барселоны» в отношении поляка. По словам спортивного директора «блауграны» Деку, в клубе видят Левандовского в качестве основного нападающего, а также рассчитывают на него как на наставника для Роке.

При этом отмечается, что план «Барселоны» может нарушить выгодное предложение из Саудовской Аравии. Однако в этом случае будущее Левандовского будет в большей степени зависеть от его выбора. На данный момент нападающий хорошо чувствует себя в «Барселоне» и не намерен покидать команду.

В Ла Лиге-2023/24 на счету Левандовского 7 голов и 3 ассиста в 11 матчах за «Барселону». Его подробная статистика доступна здесь.

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