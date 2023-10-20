Саудовцам интересен Фати. В окружении Ансу считают, что стоит подписать крупный контракт на фоне спада, но он пока не хочет уезжать из Европы

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Брайтон Ансу Фати деньги Футбол

Саудовцы заинтересованы в переходе вингера Ансу Фати.

В сентябре 20-летний футболист перешел из «Барселоны» в «Брайтон» на правах аренды без права выкупа. 

Как пишет Diario Sport, Фати уходил в английский клуб с целью проявить себя, а затем вернуться в «Барселону». Однако Ансу играет не так ярко, поэтому вокруг его будущего повисла неопреденность.

На этом фоне интерес к испанцу проявляют клубы из Саудовской Аравии – они уже провели первые контакты с окружением игрока. Подобных разговоров было уже несколько, и среди близких Фати есть те, кто положительно относятся к потенциальному отъезду вингера в Саудовскую Аравию. Но Ансу пока такой вариант не рассматривает.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года, и его трансферная стоимость в последнее время лишь падает. На фоне спада Фати некоторые из его близких считают, что было бы неплохо заключить крупный контракт с саудовским клубом.

Отмечается, что в «Барселоне» не оценивают ситуацию вокруг вингера категорично. В клубе полагают, что еще слишком рано говорить о перспективах на следующее лето, и подчеркивают, что Ансу достаточно талантлив, чтобы проявить себя в команде Роберто Де Дзерби.

В этом сезоне Фати сыграл 317 минут за 7 матчей в «Брайтоне» и забил 1 гол. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Даже его окружение уже открыло глаза, а сам Фати все ещё в облаках витает, надеясь что что-то из себя представляет
+38
-11
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Ответ red hikkikomori
Даже его окружение уже открыло глаза, а сам Фати все ещё в облаках витает, надеясь что что-то из себя представляет
Он топ игрок , просто с травмой , откуда такой хейт ?
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
А ведь на него возлагали надежды как Месси. Сколько таких было и где они сейчас. Поэтому Месси и Криш не заменимы.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Colin Corr
Ответ Константин Эсперов
Он топ игрок , просто с травмой , откуда такой хейт ?
Я как болельщик Барселоны, и который тоже плёл надежды вокруг него, что он станет звездой Барсы, который вообще незаслуженно получил 10ку, в чем извините меня его "ТОПость"? в том что он там пару возрастных рекордов сделал ? Его окружение и виновато в том, что он не дотянул до топа из-за своих травм которые лечил дома.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Ахахахаха вот будет умора, если он уедет в Аравию
Очередной новый 150-й Месси следом за Боянами, Рики Пучами, Халиловичами и прочими поедет покорять второсортные лиги
+21
-15
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
После травмы Фати совсем никакой, крепкий середняк
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Соскребли с днища каталонский пиар и теперь не знают, куда засунуть этого нового Давыдова
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Почему бы и нет . Сейчас сможет заработать своим детям и так далее . Карьера идёт вниз и можно воспользоваться вариантом . Может там появится уверенность и тогда сможет вернуться в Европу. Правда - когда тебя будут носить на руках, а в Европе надо будет доказывать - не факт , что вернётся.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AstaAsta
На самом деле тот случай, когда стоит задуматься даже молодому игроку. Парень пережил просто ряд страшных травм, которые к сожалению будут оказывать влияние на протяжении всей карьеры уже. Может действительно стоит тогда обеспечить себя топ-контрактом, если учитывать сложность достижимости топ-карьеры?! Это ведь тоже же успех в своём роде и добиться его тоже ценно!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sp.msk.86
Ответ Colin Corr
Я как болельщик Барселоны, и который тоже плёл надежды вокруг него, что он станет звездой Барсы, который вообще незаслуженно получил 10ку, в чем извините меня его "ТОПость"? в том что он там пару возрастных рекордов сделал ? Его окружение и виновато в том, что он не дотянул до топа из-за своих травм которые лечил дома.
тут про потенциал же разговор, по потенциалу он топ, даже после 2 травм, всё возможно, хотя конечно, то, что он показывал в самом начале это было очень круто, пархал на поле.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алксандр Гадюшкин
Ответ sp.msk.86
тут про потенциал же разговор, по потенциалу он топ, даже после 2 травм, всё возможно, хотя конечно, то, что он показывал в самом начале это было очень круто, пархал на поле.
он сейчас в Брайтоне даже не в топ 3 среди молодых игроков, может выправить карьеру, но не о каких золотых мячах или об уровне супертопа речи уже не идëт
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Никитин
не долго музыка играла , не долго Фати танцевал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
прощай Роналду
Отличная новость! 50млн и он ваш с бантиком и доставкой бесплатно! ))))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Funny lepka
Надеюсь он не погубит себе карьеру…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex 87
Я читаю что Ансу Фати преоцененый футболист, где бы он не играл он не будет топ нападающим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алксандр Гадюшкин
Ответ Константин Эсперов
Он топ игрок , просто с травмой , откуда такой хейт ?
он в Брайтоне даже не основной, столько моментов запорол, Жоао Педро за 34 ляма куленный этим летом на две головы выше смотрится, у Брайтона есть Фергюсон который выглядит посильнее, на флангах он тоже не потянет играть , есть Митома Марч, Адингра. Когда Энсисо вернётся Фати будет ещё тяжелее попадать в основу,к тому же в матче за сборную Фати выглядел ужасно и его заменили. Хотя Де Дерби вроде в него верит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Константин Эсперов
Он топ игрок , просто с травмой , откуда такой хейт ?
Да, какие-то дикие комменты
Сами заложили ожидания на уровне Месси, сами после двух травм списали, хотя играет Ансу на достаточно высоком/зрелом для возраста уровне, относительно ряда и игроков - так вообще

Ему уж точно не стоит уезжать в СА, окружение лишь о бабка думает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
В Барсе Фати вряд-ли будет играть, так что вариант с СА может рассмотреть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pupkin Васильевич
даже если у него спад, ему 20 лет какая Саудовская Аравия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim62
Очередной Боян Кркич. А какие дифирамбы пели, как нахваливали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Негрейра
Вот и всё
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
прощай Роналду
В итоге затмит 40 летнего Роналду, когда тот повесит бутсы на гвоздь 🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Colin Corr
Ответ sp.msk.86
тут про потенциал же разговор, по потенциалу он топ, даже после 2 травм, всё возможно, хотя конечно, то, что он показывал в самом начале это было очень круто, пархал на поле.
Ну, автор верхнего сообщения не заявлял ничего про потенциального игрока, автор чётко написал топ игрок. А такда, возможно ещё есть вероятность им стать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Фати просто в срочном порядке нужно соглашаться на предложение СА - большего уровня, чем сейчас ему никогда не достичь, хоть бы денег успеть заработать пока не постарел:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Graziano
Да, слишком много надежд навесили на Фати, но он отличный игрок, это видно и в Брайтоне. Если он прокачает в АПЛ скорость принятия решений, то он вырастет в топ игрока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий