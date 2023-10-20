Саудовцам интересен Фати. В окружении Ансу считают, что стоит подписать крупный контракт на фоне спада, но он пока не хочет уезжать из Европы

Саудовцы заинтересованы в переходе вингера Ансу Фати.

В сентябре 20-летний футболист перешел из «Барселоны» в « » на правах аренды без права выкупа.

Как пишет Diario Sport, Фати уходил в английский клуб с целью проявить себя, а затем вернуться в «Барселону». Однако Ансу играет не так ярко, поэтому вокруг его будущего повисла неопреденность.

На этом фоне интерес к испанцу проявляют клубы из Саудовской Аравии – они уже провели первые контакты с окружением игрока. Подобных разговоров было уже несколько, и среди близких Фати есть те, кто положительно относятся к потенциальному отъезду вингера в Саудовскую Аравию. Но Ансу пока такой вариант не рассматривает.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года, и его трансферная стоимость в последнее время лишь падает. На фоне спада Фати некоторые из его близких считают, что было бы неплохо заключить крупный контракт с саудовским клубом.

Отмечается, что в «Барселоне» не оценивают ситуацию вокруг вингера категорично. В клубе полагают, что еще слишком рано говорить о перспективах на следующее лето, и подчеркивают, что Ансу достаточно талантлив, чтобы проявить себя в команде Роберто Де Дзерби.

В этом сезоне Фати сыграл 317 минут за 7 матчей в «Брайтоне» и забил 1 гол. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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