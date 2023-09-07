Агент Хвичи о контактах с «Реалом»: «Когда он будет готов играть за «Мадрид» или «Барсу», оценим такую возможность, пока – не рассматриваем. «Наполи» силен, Квара хочет защитить титул»

Агент Хвичи Кварацхелии рассказал о потенциальном переходе игрока в Ла Лигу.

– Спрашивал ли « » про Хвичу?

– Мы не рассматриваем такое. Я скажу в очередной раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».

Завтра, когда будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу.

Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, а потому мы не рассматриваем возможность ухода из « ».

Здесь мы чувствуем себя как дома. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало.

О продлении контракта разговоров нет. Мы довольны своим контрактом, и цель Квары – защитить чемпионский титул и далеко пройти в Лиге чемпионов, – сказал Мамука Джугели.

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