Агент Хвичи о контактах с «Реалом»: «Когда он будет готов играть за «Мадрид» или «Барсу», оценим такую возможность, пока – не рассматриваем. «Наполи» силен, Квара хочет защитить титул»

Теги Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Петр Зелиньски агенты Виктор Осимхен Джованни Ди Лоренцо Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии рассказал о потенциальном переходе игрока в Ла Лигу.

– Спрашивал ли «Реал» про Хвичу?

– Мы не рассматриваем такое. Я скажу в очередной раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».

Завтра, когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу.

Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, а потому мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».

Здесь мы чувствуем себя как дома. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало.

О продлении контракта разговоров нет. Мы довольны своим контрактом, и цель Квары – защитить чемпионский титул и далеко пройти в Лиге чемпионов, – сказал Мамука Джугели.

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19 комментариев

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ariuntrius
Ответ войд
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Новость о игроке Наполи, Сериала и сборной Грузии, но шуты пишут про БарсуРеал, впрочем, ничего нового
+7
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Sss Qqq
Ответ Кино Музыка
В Реале левый край занят, а в Барсе после ухода Альбы никто слева так пасовать и не научился. Так что...
Бальде для тебя шутка какая то?
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Назар Игорь
Попасть в список номинантов на ЗМ это уже рекомендация для испанских грандов, уверен за ним давно пристально следят. За него и то обстоятельство что в современном футболе технари становятся штучным товаром, а у Хвичи кроме техники и филигранный пас, скорость, поставлен удар. И конечно молодость.
+6
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aidos_1979
Что бы Хвичей заинтересовались испанские гранды, ему нужно стабильно 2-3 сезона сыграть на этом уровне!
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Кино Музыка
В Реале левый край занят, а в Барсе после ухода Альбы никто слева так пасовать и не научился. Так что...
+2
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alik055
Будет самый сложный сезон в карьере. Обязательно надо показывать уровень.
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Бродяга-симпатяга
Уже на ободах играет. Все приспособились к его "финтам" а по сути просто банальные смены направления. НИкто больше не ведется. Посмотрим как будет по сезону
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blaugrana_man
У этого чувака с апреля 0+1, какой Реал с Барселоной??
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Артём Никулин
Ответ aidos_1979
Что бы Хвичей заинтересовались испанские гранды, ему нужно стабильно 2-3 сезона сыграть на этом уровне!
Эндрика, Винисиуса, Витора Роке, Педри и других по таким же критериям покупали?
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Диметрио21
Ответ Назар Игорь
Попасть в список номинантов на ЗМ это уже рекомендация для испанских грандов, уверен за ним давно пристально следят. За него и то обстоятельство что в современном футболе технари становятся штучным товаром, а у Хвичи кроме техники и филигранный пас, скорость, поставлен удар. И конечно молодость.
Молодость здесь недостаток
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RusDunkelheit
Ответ Назар Игорь
Попасть в список номинантов на ЗМ это уже рекомендация для испанских грандов, уверен за ним давно пристально следят. За него и то обстоятельство что в современном футболе технари становятся штучным товаром, а у Хвичи кроме техники и филигранный пас, скорость, поставлен удар. И конечно молодость.
Следят? Ты его цену на ТМ чекал? Он дороже почти всех игроков этих грандов
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zzzeeerrrooo
Ответ Кино Музыка
В Реале левый край занят, а в Барсе после ухода Альбы никто слева так пасовать и не научился. Так что...
Алекс Бальде с 6 ассистами
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kx9vs4qvvm
Ответ zzzeeerrrooo
Алекс Бальде с 6 ассистами
Уже шесть? Когда успел?
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zzzeeerrrooo
Ответ kx9vs4qvvm
Уже шесть? Когда успел?
Так трудно догадаться что это за прошлый сезон ?
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