Где смотреть сборная Италии – сборная Северной Македонии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 17 ноября
В пятницу, 17 ноября, сыграют сборная Италии и сборная Северной Македонии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Италии – сборная Северной Македонии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Сборная Северной Македонии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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