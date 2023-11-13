Аргентина – Уругвай прогноз на матч 17 ноября 2023, отбор на ЧМ-2026

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Продолжается отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка), и вниманию зрителей снова предлагается матч двух топовых сборных с легендами в составе. Аргентина против Уругвая. Аргентинцы не знают поражений после Катара. Продлят ли они свою победную серию или же Уругвай сможет прервать эту победную серию?

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Аргентина

 

Итак, уже сыграны 4 тура из 18 туров отборочного цикла КОНМЕБОЛ, и действующий чемпион мира уверенно лидирует с 12 очками и 7 забитыми мячами (пропущенных голов у неё нет). Обыграны минимально Эквадор и Парагвай, два мяча забиты в ворота Перу и три в ворота Боливии. Из этих 7 мячей три гола на счету… да, да, именно так. Лионель Месси, от которого болельщики после восьмого «Золотого мяча» ждут очередные 180 с лишним минут выступления и ещё как минимум один гол.

Вопрос о том, рискнёт ли Лео поехать в 2026 году и поучаствовать в защите титула, пока остаётся без ответа. А вот на вопрос о том, догонит и перегонит ли кто-нибудь Аргентину, ответ будет точно дан намного раньше. Особенно если чемпионы мира покажут достойную игру и заберут 6 очков: тогда преследователям придётся забыть о мечте опередить всех в отборочном цикле. А тем временем уже известна заявка сборной Аргентины на матчи против Уругвая и Бразилии. Лионель Скалони вызвал следующих игроков в состав:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Пабло Маффео («Мальорка»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркос Акунья («Севилья»), Франсиско Ортега («Олимпиакос»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»).

Нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»). 

Как говорится, «старая гвардия» в полном составе, чемпионский состав на месте. Новичков, вообще не имеющих игр за сборную в активе, всего трое: голкипер Бенитес и защитники Маффео и Ортега. Однако с учётом статуса противника вряд ли Бенитес выйдет защищать ворота вообще и вряд ли Маффео с Ортегой рискнут выйти в стартовом составе. Вопрос в том, от кого ждать появления фамилии на табло в списке авторов голов.

Прогноз на матч Колумбия – Бразилия

Уругвай

 

Противник аргентинцев по предстоящей встрече занимает 2-е место в отборочном турнире с 7 очками. Столько же у Бразилии и Венесуэлы, да и у всех трёх команд результаты 2-1-1 (две победы, ничья, поражение). Но очные встречи как минимум позволяют Уругваю стоять выше Бразилии. Обыграв в первом туре чилийцев 3:1, во втором туре «чарруас» уступили Эквадору 1:2 (да, тому самому, который оштрафовали на 3 очка за незаконное заигрывание Байрона Кастильо), потом сыграли вничью с Колумбией 2:2… а потом передали пламенный привет Неймару, Винисиусу, Ришарлисону и всей компании, выиграв 2:0 благодаря голам Дарвина Нуньеса и Николаса де ла Круса.

Все встречи с момента окончания группового этапа Катара-2022 уругвайцы провели без своей главной звезды по имени Луис Суарес, который сейчас играет за «Гремио». Но вот и настал после Катара тот момент, когда «Эль Пистолеро» оказался в список игроков, готовящихся к играм против Аргентины и Боливии. Если он попадёт в заявку Уругвая на ЧМ-2026 (а представить чемпионат мира сейчас без Уругвая кажется невероятным), то это будет просто чудом. Итак, ниже представлены 24 игрока, которых выбрал Марсело Бьелса.

Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал»), Сантьяго Меле («Атлетико Хуниор»), Франко Исраэль («Спортинг» Лиссабон).

Защитники: Хосе Хименес («Атлетико Мадрид»), Матиас Винья («Сассуоло»), Матиас Оливейра («Наполи»), Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Себастьян Касерес («Мехико»), Бруно Мендес («Коринтианс»).

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мануэль Угарте («ПСЖ»), Фелипе Карбальо («Гремио»), Максимилиано Араухо («Толука»).

Нападающие: Луис Суарес («Гремио»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Агустин Каноббьо («Атлетико Паранаэнсе»), Кристиан Оливера («Лос-Анджелес»), Федерико Виньяс («Леон»).

И без Суареса здесь собралась хорошая компания: Нуньес, Вальверде, Араухо, Бентанкур… Федерико Виньяс из этой компании единственный, кто не играл за сборную. Если говорить об условных новичках, то Франко Исраэль сыграл первую и пока что единственную игру за сборную 14 июня против Никарагуа (победа 4:1), два матча у Кристиана Оливеры, три у Сантьяго Меле, по шесть у Мендеса, Карбальо и Максимилиана Араухо. И семь у Касереса. Возможно, кто-то из них выйдет против Боливии, но вряд ли кто из этих новичков будет брошен в бой с Аргентиной.

Прогноз

 

Напомним, что игра состоится 17 ноября 2023 года на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе. Начало игры в 3 часа утра по московскому времени (такая разница в часовых поясах), а судить встречу будет колумбиец Вильмар Ролдан. Для справки: в 2015 году этот арбитр занял 7-е место в рейтинге лучших судей по версии IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики), судил на чемпионате мира 2014 года игру Мексики и Камеруна, а через четыре года на ЧМ обслуживал игру англичан и тунисцев в Волгограде.

Теперь обратимся к BetBoom и его коэффициентам: в этот раз никакой Гугл не предсказывает исходы встреч сборных. Возможно, что всё дело в кэфах на матч: 6.47 на победу Уругвая, 3.93 на ничью. Про Аргентину с кэфом 1.59 говорить вообще смешно. Поэтому обозревать двойные шансы мы не будем. Судя по коэффициентам на исходы, букмекеры считают Вальверде и компанию явными аутсайдерами этой встречи. Правда, и в игре против Бразилии на них особо не ставили, а в итоге бразильцы получили два безответных мяча.

Теперь давайте поговорим о тотале и заодно вспомним, с каким багажом конкретно подошли обе команды. Если коротко, то букмекеры советуют заряжать или на тотал меньше 2.5 за 1.76, или на тотал больше 2.5 за 2.12. С учётом того, какой календарь у сборных, для оценки пяти предыдущих встреч придётся окинуть взглядом отнюдь не игровой месяц, а целые полгода. Начнём с Аргентины, которая номинально будет хозяйкой.

  • 19 июня. Товарищеский матч. Индонезия 0:2 Аргентина
  • 8 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Аргентина 1:0 Эквадор
  • 12 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Боливия 0:3 Аргентина
  • 13 октября. Квалификация ЧМ-2026. Аргентина 1:0 Парагвай
  • 18 октября. Квалификация ЧМ-2026. Перу 0:2 Аргентина.

Команде останется сыграть с Уругваем и Бразилией, чтобы завершить для себя этот игровой год из 10 встреч. С начала года аргентинцы не просто не проиграли ни одной встречи – они выиграли все матчи всухую. Просто вдумайтесь в это! И они намерены выбить 10 из 10 побед в этом году. Самое поразительное будет, если Эмилиано Мартинес за 180 минут вообще ничего не пропустит. Что касается тотала, то он нынче очень скромный, ведь в этом году больше двух мячей аргентинцы забивали только в двух матчах: против Кюрасао (7:0) и против Боливии (3:0). Тотал меньше 1.5 оценивается кэфом 3.27: это крайне высокий кэф, но и такие реализовывались. Здесь для этого нужно не только доминирование аргентинцев, но и чтобы их удары либо тащил Серхио Рочет, либо они приходились в молоко.

Ну а теперь пробежимся по пяти предыдущим матчам Уругвая, в которых статистика не такая уж и приятная.

  • 21 июня. Товарищеский матч. Уругвай 2:0 Куба.
  • 9 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Уругвай 3:1 Чили.
  • 13 сентября. Квалификация ЧМ-2026. Эквадор 2:1 Уругвай.
  • 12 октября. Квалификация ЧМ-2026. Колумбия 2:2 Уругвай.
  • 18 октября. Квалификация ЧМ-2026. Уругвай 2:0 Бразилия.

Три последних матча вообще нелогичные по исходу, поскольку первые две команды по классу всё-таки уступают уругвайцам, а третья на голову выше. И всё же что есть, то есть: уступая во владении мячом и проведя скучную по количеству ударов по воротам игру, уругвайцы всё-таки победили 2:0. Что касается тотала, то во всех пяти матчах Уругвая пробивается строго тотал больше 1.5 (за него предлагается сейчас коэффициент 1.36), тотал больше 3.5 сыграл дважды (на него ставка с кэфом 3.82).

И ещё. Можете считать это совпадением, можете нет. В списке противников Уругвая оказалась Куба, которую он обыграл всего лишь 2:0. Также Куба является ближайшим соперником сборной России. И Уругвай на днях ещё оговорился, что если между федерациями будет достигнуто соглашение, то в следующем году команда Марсело Бьелсы может сыграть и против сборной России.

Закрывая тему тоталов, давайте посмотрим на индивидуальные тоталы. Из адекватных коэффициентов на тоталы Аргентины сейчас предлагаются тоталы больше 1 за 1.28 и больше 1.5 за 1.81. В принципе, два гола аргентинцы забить могут, но на большее вряд ли сподобятся: во-первых, против них не Кюрасао, а во-вторых, им вряд ли это сейчас нужно. Тем более впереди игра против более грозного противника. Что касается уругвайского тотала, то от них и одного гола вряд ли можно дождаться: тотал больше 0.5 за 1.85 против тотала меньше 0.5 за 1.99. В общем, всё указывает на то, что у уругвайцев в этот раз не прокатит то, что прокатило против Бразилии. А если сравнивать шансы команд отличиться, то событие «Обе забьют» и не сыграет (кэф 1.75 на это против кэфа 2.12 на голы от обеих команд). И только маленькая разница между кэфами в событии «Команда 2 забьёт» (команда 2 – это Уругвай) позволяет надеяться на созидательное начало в уругвайской игре: кэф 1.83 на хотя бы один гол Уругвая против кэфа 1.97 на… ну понятно, на что.

Под конец мы поговорим о форах, поскольку BetBoom коэффициенты на авторов голов сейчас не предлагает. Оптимальной форой называется фора аргентинцев (-1) за 2.04, а для Уругвая таковой будет фора (+1) за 1.83. Можно поставить на аргентинскую фору (-0.5) за 1.6, и этот коэффициент даже ещё ниже, чем уругвайские (+1). А можно и на нулевую фору аргентинцев за 1.2. В общем, с точки зрения фор уругвайцам не дают шансов, зато надеются на больше чем один гол от Аргентины.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 1.5 за 3.27

Букмекеры не сомневаются в победе Аргентины, но полагают, что игра не будет богатой на голы. Мы выберем ставку на тотал, но не тотал меньше 2.5, а тотал меньше 1.5. Возможно, что Аргентина ограничится именно таким счётом, чтобы поберечь силы на Бразилию. Календарь действующих чемпионов мира не располагает к убедительной игре первым номером и множеству моментов. Да и самой команде это не так уж и нужно: три очка здесь играют куда большую роль.

Где смотреть матч Аргентина – Уругвай

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Аргентина – Уругвай
Дата проведения
17 ноября, 03.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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