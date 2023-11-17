Колумбия — Бразилия: прогноз на матч 17.11.2023, квалификация на ЧМ 2026

Пока европейские сборные сражаются в отборе за выход в финальную часть чемпионата Европы, в Южной Америке вовсю набирает обороты квалификационный турнир к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Причем ноябрьские два тура станут последними перед длинной паузой почти в год, поскольку весной южноамериканские команды будут готовиться к Кубку Америки, который, кстати, тоже пройдет в США. Впереди два последних тура в рамках нынешнего этапа. Напомним, что из десяти команд зоны КОМНЕБОЛ напрямую в финальный турнир выходят шесть, седьмая сборная будет участвовать в стыковых матчах. Если ФИФА и дальше будет расширять состав участников мирового первенства, то со временем в Южной Америке не нужно будет проводить отборочный турнир. Стран больше точно не станет.

Участники предстоящего матча по-разному начали турнир, но с учетом обстоятельств можно с уверенностью в девяносто процентов сказать, что обе сборные успешно преодолеют отбор. Пока в турнирной таблице на голову всех остальных превосходят действующие чемпионы мира аргентинцы, у них четыре победы в четырех матчах, и отрыв от второго места составляет пять очков. Сборная Бразилии идет на третьем месте, колумбийцы пятые. При этом плотность такая, что второе от восьмого места разделяет всего три очка. После предстоящих двух туров все может сильно измениться. В этом плане многое зависит от нашего матча. Сборная Колумбии еще ни разу не проиграла в турнире и полна решимости продолжить беспроигрышную серию. Матч состоится на стадионе Метрополитано Роберто Мелендес, начало в 03:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х, Ф1 (+0,5), ТМ 2

Колумбия

Сборная Колумбии регулярно участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира в 1990-е годы, затем в нулевые случился провал — ни одного участия. При этом в 2001 году команда добилась высшего международного достижения, в первый и единственный раз в истории она выиграла Кубок Америки. Чуть лучше пошло дело во втором десятилетии века. В 2014 году в Бразилии сборная Колумбии смогла выйти в четвертьфинал, где уступила хозяевам. В Катар команда не отобралась и сменила тренера. Ее возглавил аргентинский специалист Нестор Лоренцо, и это уже второе его пришествие в команду, ранее он тренировал ее с 2012 по 2019 год, и именно с ним связаны все последние на сегодняшний день успехи колумбийцев.

В первых четырех турах у команды одна победа и три ничьи. Очков могло быть больше. В прошлом туре в матче с Эквадором полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас не смог реализовать пенальти. Мяч, тем не менее, дважды побывал в воротах хозяев, но оба раза вмешивался ВАР и отменял взятие ворот. Уругвайцев команда Лоренцо принимала уже на своем поле. В целом поединок прошел в равной борьбе, но вновь колумбийцы могут сетовать на невезение. При счете в их пользу на последних минутах матча голкипер Камило Варгас привез пенальти в свои ворота. В результате удаление, замена вратаря, гол Дарвина Нуньеса и очередная ничья.

В сборной Колумбии играют и три «россиянина»: Вильмар Барриос и Матео Кассьерра представляют «Зенит», Хорхе Карраскаль выступает за «Динамо». Игроком основного состава сборной можно считать только Барриоса. Карраскаль выходил на замену в матче с Уругваем, а Кассьерра оба поединка провел на скамейке запасных. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Колумбии.

Квалификация ЧМ. 18.10.2023, Эквадор — Колумбия — 0 : 0

Квалификация ЧМ. 12.10.2023, Колумбия — Уругвай — 2 : 2

Квалификация ЧМ. 13.09.2023, Чили — Колумбия — 0 : 0

Квалификация ЧМ. 08.09.2023, Колумбия — Венесуэла — 1 : 0

— Венесуэла — : 0 Товарищеский. 20.06.2023, Германия — Колумбия — 0 : 2

Факты и цифры

Сборная Колумбии в 2014 году вышла в четвертьфинал чемпионата мира, это ее высшее достижение в финальных турнирах

В рейтинге ФИФА команда располагается на 17 позиции, лучшее место в рейтинге — 3, команда поднималась на эту позицию несколько раз в середине прошлого десятилетия

Рекордсмен сборной по числу проведенных за нее матчей голкипер Давид Оспина — 126

Лучший бомбардир за всю историю нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао, на его счету 35 забитых мячей

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Бразилия

На чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии запомнилась потрясающим футболом, зажигательными танцами и оглушительным провалом. Пентакампеонам прочили очередной титул, и иначе вылет в четвертьфинале от команды Хорватии не назовешь. В результате очередное крушение надежд. Главный тренер Тите, которым восхищались все и вся, покинул команду, а ему на смену так никто и не пришел. Точнее, пришел, но временно. Пока в отборочном турнире кудесниками мяча руководит исполняющий обязанности Фернандо Диниз.

О нем, собственно, и узнали многие после того как он занял этот пост. Ранее он тренировал разные бразильские команды. В 2022 года возглавил «Флуминенсе» и после недавней победы его команды в Кубке Либертадорес, Динизом заинтересовались еще больше. У него сейчас простая ситуация. Есть синица в руках — «Флуминенсе» и журавль в небе — сборная страны. Учитывая, что уже второй год в национальную команду сватают Карло Анчелотти, многое будет зависеть от игры сборной в отборочном турнире. Тут пока все так себе — две победы при одной ничьей и поражении.

Начало турнира вновь выдалось карнавальным, уверенная домашняя победа над Боливией, потом минимальная гостевая в Перу. Но все это перечеркнула домашняя ничья с Венесуэлои и поражение от сборной Уругвая на выезде. Впереди два очень важных матча как для тренера, так и для игроков. Команда Колумбии сейчас точно не подарок и увезти ничью будет уже благом, ну а затем в гости к пентакампеонам пожалуют аргентинцы, и там уже точно будет огонь. Стоит два раза выиграть, и уже бразильцы могут стать лидерами. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Бразилии.

Квалификация ЧМ. 18.10.2023, Уругвай — Бразилия — 2 : 0

— Бразилия — : 0 Квалификация ЧМ. 13.10.2022, Бразилия — Венесуэла — 1 : 1

Квалификация ЧМ. 13.09.2023, Перу — Бразилия — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧМ. 09.09.2023, Бразилия — Боливия — 5 : 1

— Боливия — : 1 Товарищеский. 20.04.2023, Бразилия — Сенегал — 2 : 4

Факты и цифры

Сборная Бразилии пять раз становилась победительницей чемпионата мира, последний успех датирован 2002 годом в Японии и Южной Корее

В рейтинге ФИФА команда располагается на 3 позиции, лучшее место в рейтинге — 1, на которое команда поднималась 160 раз

Защитник Кафу провел за сборную самое большее количество матчей — 142, он первый и единственный футболист в мире сыгравший в финалах трех чемпионатов мира

Рекордсмен по количеству забитых мячей за сборную Неймар, он в составе национальной команды отличился 79 раз

История личных встреч сборных Колумбии и Бразилии

Долгое время команды встречались только в рамках Кубка Америки. Первый такой матч состоялся в 1945 году. Сборная Бразилии выиграла на своем поле со счетом 3 : 0. Поначалу результаты были исключительно разгромными, отсюда преимущесто бразильцев по забитым мячам 67 – 18, по победам превосходство и вовсе семикратное.

Победы Колумбии — 3

Победы Бразилии — 21

Ничьи — 11

Самая крупная победа Колумбии — 2 : 0

Самая крупная победа Бразилии — 9 : 0

Двух из трех побед над сборной Бразилии колумбийцы добились в гостях. Единственный раз на своем поле они выиграли в 1985 году в товарищеском поединке. Начиная с 2003 года бразильцы выигрывает исключительно с преимуществом в один мяч. При этом более трех голов в одном матче команды забивали последний раз в 1995 году. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧМ. 12.11.2021, Бразилия — Колумбия — 1 : 0

— Колумбия — : 0 Квалификация ЧМ. 10.10.2021, Колумбия — Бразилия — 0 : 0

Кубок Америки. 24.06.2021, Бразилия — Колумбия — 2 : 1

— Колумбия — : 1 Товарищеский. 07.09.2019, Колумбия — Бразилия — 2 : 2

Квалификация ЧМ. 05.09.2019, Колумбия — Бразилия — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Колумбия — Бразилия

Диниз уже объявил состав своей команды на предстоящие отборочные поединки. Можно спорить по одной-двум позициям, но в целом на данный момент это сильнейшие игроки. Двое представляют «Флуминенсе». Колумбийцы уважают, но нисколько не опасаются соперника, хотя букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Колумбии — 3,74

Ничья — 3,09

Победа Бразилии — 2,23

Хозяева поля выставят такие редуты, что результативного матча не будет вновь. Все может решить один забитый мяч. По мастерству преимущество у бразильских игроков, но по командным взаимодействиям сильнее выглядели в последних матчах колумбийцы. Ничья кажется наиболее вероятным исходом. Но и на победе гостей можно неплохо заработать.

Где смотреть матч Колумбия — Бразилия

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