«Абаскаль – не волшебник, неправильно винить его во всем. Он не отвечает за все процессы в клубе – есть руководство, игроки, персонал». Рианчо о тренере «Спартака»
Рауль Рианчо высказался о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Это знает только руководство клуба. Но неудивительно, что люди обсуждают увольнение Абаскаля – так происходит с каждым тренером большого клуба. Ты всегда под давлением, вокруг тебя огромное количество разговоров, слухов. Кому-то не нравятся твои высказывания, кто-то недоволен результатами. Думаю, Абаскаль уже привык к этому.
Нужно понимать, что Гильермо – тренер, а не волшебник. Уверен, он вовлечен в свое дело на сто процентов. Но есть множество вопросов, которые не зависят от него, он не может отвечать за все процессы в клубе. Есть руководство, игроки, персонал, а не только один тренер. Поэтому винить во всем Абаскаля неправильно и нелогично», – сказал бывший тренер «Спартака».
По итогам первого круга Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
бгг😁
Ну вот и нашли виновных.