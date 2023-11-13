«Абаскаль – не волшебник, неправильно винить его во всем. Он не отвечает за все процессы в клубе – есть руководство, игроки, персонал». Рианчо о тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль Футбол

Рауль Рианчо высказался о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Это знает только руководство клуба. Но неудивительно, что люди обсуждают увольнение Абаскаля – так происходит с каждым тренером большого клуба. Ты всегда под давлением, вокруг тебя огромное количество разговоров, слухов. Кому-то не нравятся твои высказывания, кто-то недоволен результатами. Думаю, Абаскаль уже привык к этому.

Нужно понимать, что Гильермо – тренер, а не волшебник. Уверен, он вовлечен в свое дело на сто процентов. Но есть множество вопросов, которые не зависят от него, он не может отвечать за все процессы в клубе. Есть руководство, игроки, персонал, а не только один тренер. Поэтому винить во всем Абаскаля неправильно и нелогично», – сказал бывший тренер «Спартака».

По итогам первого круга Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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7 комментариев

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igls54
А вот и солнце взошло
+6
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angry horse
https://ibb.co/2Kw8PKD
бгг😁
+2
-1
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Owen_the_Simple
>есть руководство, игроки, персонал

Ну вот и нашли виновных.
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Семён Жуйло
Тренер отвечает за игру и результат. За это тренеров и ругают. Остальные процессы в клубе второстепенны, и мало кому интересны.
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замосворечье
А за что этот,, не волшебник, должен отвечать тогда?)))
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Maxeg
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Абаскалю пора заканчивать с заменами наших пацанов на негров, какую игру негры мертвые...
Ну как минимум Мойзес сейчас мертвющий
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