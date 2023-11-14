Василий Березуцкий: «Карьеру тренера в России не рассматриваю. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать»
Василий Березуцкий не заинтересован в работе тренером в России.
По окончании игровой карьеры бывший защитник ЦСКА и сборной России работал помощником главного тренера в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре». В настоящее время он живет в Испании.
«Если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера, не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу.
Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.
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