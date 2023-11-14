Василий Березуцкий: «Карьеру тренера в России не рассматриваю. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Нобель Арустамян Футбол

Василий Березуцкий не заинтересован в работе тренером в России.

По окончании игровой карьеры бывший защитник ЦСКА и сборной России работал помощником главного тренера в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре». В настоящее время он живет в Испании.

«Если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера, не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу.

Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

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7 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Рад что у Василия есть возможность не работать. Причем абсолютно искренне рад. Никакой зависти или злорадства. Березуцкие производят приятное впечатление.
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Felp
Сейчас Саенко номерок то твой найдёт
+10
0
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Ебздрогыч
А через 10 лет что будет делать, когда деньги закончатся?
+11
-5
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Алексей Алекс
Ответ Ебздрогыч
А через 10 лет что будет делать, когда деньги закончатся?
эскпертом на матч тв!!!
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Dzhansug Bukiya
Ответ Ебздрогыч
А через 10 лет что будет делать, когда деньги закончатся?
самое простое детская футбольная школая, брать в аренду поля и тренировать, имя известное, не пропадет, русскоязычные пойдут к таким учить детей своих футболу
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Bartez1986
Вася - неглупый мужик. Про 10 лет, думаю, образно сказал. Явно есть какие-то инвестиции. Так что и через 10 лет не пропадет
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charly_54
Ответ Ебздрогыч
А через 10 лет что будет делать, когда деньги закончатся?
Ну у него целых 10 лет чтоб подумать
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