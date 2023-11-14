Байрамян об 11-м месте «Ростова» в РПЛ: «Для начала надо выполнить задачу-минимум – не вылететь, а потом посмотрим»

Хорен Байрамян высказался о выступлении «Ростова» в сезоне Мир РПЛ.

После 15 туров дончане занимают в таблице 11-е место.

«Вы видите, на каком мы месте. Конечно, хотелось бы лучшего. Будем работать, чтобы быть выше.

Для начала надо выполнить задачу-минимум. Помните, что в том году Валерий Георгиевич [Карпин] тоже говорил, что в первую очередь надо не вылететь, а потом посмотрим», — сказал полузащитник « ».

В прошлом чемпионате России « » финишировал четвертым.

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