Байрамян об 11-м месте «Ростова» в РПЛ: «Для начала надо выполнить задачу-минимум – не вылететь, а потом посмотрим»

Теги Ростов премьер-лига Россия Хорен Байрамян Чемпионат.com Футбол

Хорен Байрамян высказался о выступлении «Ростова» в сезоне Мир РПЛ.

После 15 туров дончане занимают в таблице 11-е место.

«Вы видите, на каком мы месте. Конечно, хотелось бы лучшего. Будем работать, чтобы быть выше.

Для начала надо выполнить задачу-минимум. Помните, что в том году Валерий Георгиевич [Карпин] тоже говорил, что в первую очередь надо не вылететь, а потом посмотрим», — сказал полузащитник «Ростова».

В прошлом чемпионате России «Ростов» финишировал четвертым.

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7 комментариев

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nugoboss
Я думал уровень Ростова гораздо выше чем бороться за выживание. Я разочарован таким ответом и планами.
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Артем Гладских
какието странные задачи у нашего клуба.
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Илья Маслюков
Байрамов: мы на 11 потому что мало 11метровых
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Алексеич (Ростов-Дон)
Хорик, уж постарайтесь сохранить прописку в РПЛ, желательно как можно раньше.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ bestvideox
Не амбициозные задачи у Ростова.
Предлагаешь говорить, что Ростов ещё не потерял шансы на чемпионство?
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