Экс-судья Федотов считает верным пенальти «Уралу»: «Кики отставил руку в сторону, увеличив площадь тела. Даже если это толчок Байрамяна, то он легкий»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Хорен Байрамян Игорь Федотов Роман Галимов Кики Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов считает справедливым решение назначить пенальти в ворота «Урала».

Экс-арбитр высказался после матча екатеринбуржцев с «Ростовом» (2:2) в Мир РПЛ.

«Это 11-метровый удар. Игрок «Урала» выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет.

Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения.

Что касается действий Байрамяна: даже если это толчок, то он легкий, и Галимов такие моменты на протяжении всего тайма не свистел. Оба выпрыгивали, игроку «Ростова» мяч в спину попал. Так что с его стороны все было чисто», – сказал Федотов.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Чего чего? Кики выпрыгивает, Байрамян просто прыгает ему в спину, это видно максимально отчетливо. Чистейший фол, о каком «руки расставил» вообще речь?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сервисник
Рука руку моет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Очевидный фол, игры рукой нет, потому что движение руки вынужденное, а не намеренное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знатный стахановец
Такие тупые Федотовы нам не нужны. Экс, а "умничает", как настоящий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus Volland
Почему нынче мнение арбитра, которого отстранили за слабое судейство, считается авторитетным? Не первый раз вижу, что его мнение часто учитывается как единственно верное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Тут надо фол в нападении свистеть и все. Больше этот эпизод рассматривать не стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тикток
Да сколько же вы будете здесь вонять уральские пельмени?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий