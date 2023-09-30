Экс-судья Федотов считает верным пенальти «Уралу»: «Кики отставил руку в сторону, увеличив площадь тела. Даже если это толчок Байрамяна, то он легкий»

Игорь Федотов считает справедливым решение назначить пенальти в ворота «Урала».

Экс-арбитр высказался после матча екатеринбуржцев с « » (2:2) в Мир .

«Это 11-метровый удар. Игрок « » выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет.

Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения.

Что касается действий : даже если это толчок, то он легкий, и Галимов такие моменты на протяжении всего тайма не свистел. Оба выпрыгивали, игроку «Ростова» мяч в спину попал. Так что с его стороны все было чисто», – сказал .

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

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