Белоус о Карпине: «Ростов» постоянно теряет преимущество в два мяча – это тренерские проблемы. Как в анекдоте: один случай – симптом, а когда постоянно – уже синдром»

Теги Ростов Юрий Белоус премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Хорен Байрамян Матч ТВ Футбол

Юрий Белоус указал на вину Валерия Карпина в поражении «Ростова» от «Краснодара».

«Ростов» в очередной раз наступил на те же грабли. При счете 2:0 у желто‑синих был момент, который нужно было реализовывать и забивать третий. Они этого не сделали. Примерно такая же ситуация была против ЦСКА у Байрамяна. А дальше все всё видели.

Немного обрел себя «Краснодар» во втором тайме. Все‑таки по первой половине игры было не совсем понятно, кто занимает первое место. Тем не менее уровень «быков» и их готовность оказались значительно выше. У футболистов «Краснодара» были моменты, и они их реализовали.

Если бы у «Ростова» это был единичный случай, когда второй тайм никакой… Но это как в анекдоте уже: когда один случай – это симптом, а когда постоянно – уже синдром.

Глядя на первый тайм, «Ростов» не должен быть одним из аутсайдеров, но учитывая, как они теряют концентрацию, тренерскому штабу есть над чем работать. Это тренерское поражение однозначно.

Конечно, не было особых приобретений, и мы не знаем, какой бюджет у клуба, но когда команда постоянно теряет преимущество в два мяча, это тренерские проблемы», – сказал бывший гендиректор «Ростова».

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7 комментариев

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Dr.Hapot
Карпин вообще не тренер, никаких значимых успехов, полный ноль
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Spaten
У Валеры полно недоброжелателей
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Ktoto_V_Dome
Как в анекдоте: как в анекдоте
Одесский юмор
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Сергей48
Валера не признает свои ошибки!)
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САРМÁТ
О-ооо! Вот где "всплыл" "гигант мысли" и "голубой воришка" на котором негде ставить....!? Видать решили взяться за Валеру, раз уж вынули такой "скелет" из старого нафталинового сундука Юрия Айзеншписа. ))
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Diablosax
В моменте при счёте 0-2 был полуметровый оффсайд, даже если бы забили
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